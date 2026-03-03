Allocation canadienne pour enfants: Jusqu'à 666 $ versés ce mois-ci aux familles du Québec
Le montant varie selon tes revenus et l'âge de tes enfants, bien sûr!
Ce mois-ci, des dizaines de milliers de familles québécoises voient un dépôt de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) apparaître dans leur compte bancaire. Administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), cette prestation fédérale mensuelle est l'une des plus importantes aides financières destinées aux parents à travers le pays.
Non imposable, elle accompagne les familles dès la naissance, et ce, jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant. Une fois inscrit.e, pas besoin de refaire de démarches chaque mois. Les paiements tombent automatiquement, en fonction du revenu du ménage.
L'inscription est généralement automatique. Lorsque tu déclares la naissance de ton enfant auprès de l'état civil, l'information est transmise directement à l'ARC, qui évalue ton admissibilité et amorce les versements. La condition principale est d'être la personne qui assure principalement les soins et l'éducation de l'enfant au quotidien.
Combien peux-tu recevoir ce mois-ci?
Le montant de ta prestation est calculé selon le nombre d'enfants à ta charge, leur âge et le revenu net de ton foyer pour l'année 2024. Pour les familles dont le revenu net est inférieur à 37 487 $, les montants maximaux s'appliquent :
- Enfant de 0 à 5 ans : jusqu'à 666,41 $/mois (7 997 $/an)
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 562,33 $/mois (6 748 $/an)
Tu gagnes plus que ce seuil? Tu pourrais quand même être admissible. Le montant diminue progressivement au-delà du plafond, mais de nombreuses familles à revenus plus élevés continuent de recevoir une portion de l'allocation.
En cas de garde partagée où chaque parent assure au moins 40 % du temps, la prestation est divisée à parts égales — chacun reçoit 50 % du montant calculé selon sa propre situation financière.
Un recalcul automatique prévu en juillet
En juillet 2026, l'ARC recalculera automatiquement les paiements à partir de tes revenus déclarés pour 2025. Dès cette mise à jour, les familles admissibles pourront recevoir jusqu'à 679,75 $ par mois pour un enfant de moins de 6 ans. Le montant pour les enfants de 6 à 17 ans demeurera pour sa part à 562,33 $/mois.
Dates de versement pour 2026
Ce mois-ci, le paiement est prévu le 20 mars. Voici toutes les prochaines dates à retenir pour la suite de l'année :
- 20 avril 2026
- 20 mai 2026
- 19 juin 2026
- 20 juillet 2026
- 20 août 2026
- 18 septembre 2026
- 20 octobre 2026
- 20 novembre 2026
- 11 décembre 2026
Exception à noter : si le total annuel calculé pour ta famille est inférieur à 240 $, l'ARC effectue un seul versement en juillet plutôt que des paiements mensuels. Dans ce cas, tu as déjà touché la totalité de ton allocation en juillet 2025.
Pour tous les détails sur l'Allocation canadienne pour enfants, consulte le site officiel du gouvernement du Canada.
