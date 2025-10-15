Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Allocation pour enfants: Jusqu'à 666$ versés aux parents du Québec dans les prochains jours

Un coup de pouce qui tombe à pic 💰

De l'argent canadien.

Les parents du Québec recevront jusqu'à 666 $ très bientôt grâce à l'allocation canadienne pour enfants.

derek robbins | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Dans les prochains jours, les parents du Québec recevront une somme considérable de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC) grâce à l’allocation canadienne pour enfants (ACE), qui vient alléger le fardeau financier des familles québécoises, particulièrement dans un contexte où les dépenses liées aux enfants ne cessent d’augmenter.

À lire également : La PDG d’Hydro-Québec gagne assez pour payer l’électricité de tous les foyers de cette ville

Pour simplifier ta vie et éviter d’attendre le chèque par la poste, pense à t’inscrire au dépôt direct. L’argent sera versé automatiquement dans ton compte bancaire aux dates prévues.

Ce programme fédéral constitue un pilier du soutien aux familles canadiennes. Accessible dès la naissance de ton enfant, l’ACE vise à aider les parents dans l’éducation et le développement de leur progéniture jusqu’à l’âge de 18 ans.

Pour être admissible, tu dois être la personne principalement responsable des soins et de l’éducation de l’enfant. Une simple déclaration de naissance suffit généralement pour déclencher le processus.

Combien peux-tu recevoir?

Le montant de l’allocation varie selon deux facteurs principaux : l’âge de ton enfant et le revenu familial net. Les montants peuvent être généreux pour les familles à revenu modeste.

Si le revenu net de ton ménage en 2024 est inférieur à 37 487 $, tu pourrais recevoir jusqu’à :

  • 7 997 $ par année pour un enfant de moins de 6 ans (soit 666,41 $ par mois)
  • 6 748 $ par année pour un enfant de 6 à 17 ans (soit 562,33 $ par mois)

Au-delà de 37 487 $, les montants diminuent progressivement selon une échelle dégressive. Plus ton revenu familial augmente, plus le montant mensuel de l’allocation diminue, mais de nombreuses familles de la classe moyenne y demeurent admissibles.

Situation de garde partagée

En cas de garde partagée 60 %/40 %, chaque parent reçoit 50 % du montant auquel il ou elle aurait eu droit en garde exclusive, calculé selon son propre revenu familial net ajusté.

Date de versement : 20 octobre 2025

Pour plus d’informations sur l’allocation canadienne pour enfants, consulte le site de l’ARC.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

allocation canadienne pour enfants
Québec

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

