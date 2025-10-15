Vol de données chez Desjardins : Plus que quelques jours pour réclamer MAX 1 000 $
Ne manque pas ta chance d'avoir de l'argent! 😬
Tic. Tac. Tic. Tac. Le temps file et il ne reste que quelques jours aux Québécois et Québécoises qui ont été touché.e.s par l’importante fuite de données chez Desjardins en 2019 pour réclamer leur indemnisation pouvant aller jusqu’à 1 000 $. La date butoir est ce lundi 20 octobre.
À lire également : Honda, Toyota et 11 autres marques d’auto visées par une action collective au Québec
Si tu fais partie des millions de personnes concernées, il est crucial de comprendre ce qui t’attend et comment procéder rapidement pour ne pas manquer ta chance d’obtenir une compensation.
L’entente de règlement hors cour conclue entre Desjardins et les demandeurs et demanderesses vise à indemniser les personnes affectées par la fuite de renseignements personnels survenue en 2019. Cette entente permet aux membres du groupe d’obtenir des compensations financières pouvant atteindre 1 000 $ tout en fournissant une quittance à Desjardins pour cette affaire.
Les montants d’indemnisation varient selon plusieurs facteurs, notamment l’impact que la fuite a pu avoir sur ta situation personnelle. C’est pourquoi il est crucial de soumettre ta réclamation avant la date limite pour être éligible à une compensation.
L’entente de règlement a été soumise à la Cour supérieure du Québec le 24 mai 2022 et a été approuvée officiellement le 14 juin 2022. Depuis le 21 juillet 2022, les personnes concernées ont pu commencer à déposer leurs réclamations.
Marche à suivre
Pour soumettre ta réclamation, plusieurs options s’offrent à toi selon ta situation. Pour vérifier ton admissibilité et, si le chapeau te fait, faire une demande, tu dois consulter le site Internet officiel du règlement Desjardins.
Il est essentiel de ne pas attendre à la dernière minute. Rassemble tes informations personnelles et soumets ta réclamation dès que possible pour t’assurer de respecter la date limite du 20 octobre et de pouvoir bénéficier de l’indemnisation prévue dans l’entente de règlement. Le paiement devrait être fait avant le 18 janvier 2026.
Rappelons que cette action collective découle de la fuite de données massives annoncée par Desjardins en juin 2019, où les renseignements personnels de 2,9 millions de membres ont été compromis. Cette situation a mené à des poursuites judiciaires menées par les cabinets d’avocat.e.s Siskinds Desmeules et Kugler Kandestin.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
