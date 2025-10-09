La PDG d’Hydro-Québec gagne assez pour payer l’électricité de tous les foyers de cette ville
Ça, c'est si elle met la main sur son boni de 329 500! 🤑
En devenant la « big boss » d’Hydro-Québec en juillet, Claudine Bouchard est entrée dans le club très fermé des PDG de sociétés d’État les mieux payées de la province. Son prédécesseur touchait 840 000 $ en 2024, mais le salaire de la nouvelle patronne pourrait frôler le million de dollars en 2025. Avec un tel revenu, elle pourrait payer la facture d’électricité de plusieurs milliers de foyers. Mais combien, exactement ? On a sorti la calculette.
Le salaire annuel de base de Claudine Bouchard est de 659 000 $. Or, le conseil d’administration d’Hydro-Québec peut lui octroyer un boni ne dépassant pas la moitié de la valeur de son revenu, ce qui donne l’équivalent de 329 500 $. C’est donc dire que sa rémunération totale pourrait atteindre 988 500 $ en 2025.
Au Québec, il faut gagner un salaire net d’environ 109 300 $ pour être considéré comme faisant partie de la classe aisée, selon l’Observatoire québécois des inégalités (OQI). En revenu brut, cela équivaut à environ 186 000 $.
Si l’on applique ce raisonnement à la PDG d’Hydro-Québec, il lui resterait 802 500 $ de son salaire brut (incluant ses bonis) si elle souhaitait se maintenir dans la catégorie des personnes « aisées ».
Selon la Comparaison des prix de l’électricité dans les grandes villes nord-américaines 2024 d’Hydro-Québec, la facture résidentielle moyenne à Montréal s’élève à 80,48 $ par mois pour une consommation mensuelle de 1 000 kWh.
Admettons que, dans le meilleur des mondes, cette facture s’appliquait pour tous les foyers au Québec, si on divisait les « restants » du salaire brut de Mme Bouchard par 80,48 $, cela donnerait 9971 logements.
C’est plus que la totalité de la population de Roberval, la MRC du Domaine-du-Roy, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui compte 9872 habitants et habitantes, selon les données les plus récentes du gouvernement du Québec.
C’est aussi suffisant pour payer la facture d’électricité des 6 260 logements hors marché (coopératives, d’organismes sans but lucratif en habitation ou de logements sociaux de type HLM) répartis dans deux des arrondissements les moins favorisés de Montréal, soit Montréal-Nord et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Évidemment, ces calculs demeurent approximatifs : ils ne tiennent pas compte du salaire net de Mme Bouchard et des taux d’imposition réels, des crédits d’impôt, des cotisations d’emploi ni des autres déductions. Ils permettent tout de même de visualiser l’ampleur concrète d’un tel salaire.