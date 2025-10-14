Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici le salaire idéal pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en octobre 2025

Si ton ménage gagne moins de 50 000 $, tu n'as pas beaucoup de choix.

Des logements.

Il faut débourser en moyenne plus de 1700 pour se loger à Montréal, en octobre 2025.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Dans la vie, tout est possible, même trouver un 3 1/2 sont abordables à Montréal, que ce soit sur Centris, Kijiji ou d’autres plateformes de petites annonces. Or, à quel point ton salaire annuel est optimal pour pouvoir te permettre de te loger dans la métropole québécoise? On a fait les calculs pour toi.

À lire également : Les 5 arrondissements de Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en octobre 2025

Pour octobre, on s’est basé sur les données des 3 1/2 à louer colligées au début du mois sur Centris concernant les arrondissements les plus abordables de Montréal.

Bien sûr, le prix moyen des loyers varie d’un arrondissement. Pour te donner une idée, il y a un écart de 843 $ entre les secteurs le plus cher et le plus abordable analysés, en date du 7 octobre.

La moyenne d’un loyer pour un appart d’une chambre à Montréal atteint 1 736 $, soit près de 100 $ de plus que le mois dernier, si l’on se fie aux données similaires.

Pour connaitre le salaire annuel idéal qu’il te faudrait pour habiter différents arrondissements de Montréal, on s’est fié aux recommandations du gouvernement du Canada, selon lesquelles les dépenses liées au logement ne devraient pas dépasser 35 % du revenu brut, soit le salaire avant impôts.

En suivant cette règle, on a estimé le revenu annuel brut minimal qu’un ménage doit gagner pour pouvoir se payer un 3 1/2 dans une douzaine d’arrondissements de Montréal.

Saint-Léonard

  • Loyer : 1 385 $/mois | Salaire annuel : 47 486 $

Montréal-Nord

  • Loyer : 1 432 $/mois | Salaire annuel : 49 166 $

Ahuntsic-Cartierville

  • Loyer : 1 445 $/mois | Salaire annuel : 49 543 $

LaSalle

  • Loyer : 1 470 $/mois | Salaire annuel : 50 457 $

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

  • Loyer : 1 537 $/mois | Salaire annuel : 52 731 $

Rosemont–La Petite-Patrie

  • Loyer : 1 570 $/mois | Salaire annuel : 53 829 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

  • Loyer : 1 768 $/mois | Salaire annuel : 60 583 $

Verdun–Île-des-Sœurs

  • Loyer : 1 810 $/mois | Salaire annuel : 62 057 $

Le Sud-Ouest

  • Loyer : 1 811 $/mois | Salaire annuel : 62 091 $

Ville-Marie

  • Loyer : 1 830 $/mois | Salaire annuel : 62 743 $

Le Plateau-Mont-Royal

  • Loyer : 1 838 $/mois | Salaire annuel : 63 080 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

  • Loyer : 1 850 $/mois | Salaire annuel : 63 429 $

Outremont

  • Loyer : 2 228 $/mois | Salaire annuel : 76 229 $
Il y a donc une différence salariale de 28 743 $ entre l’arrondissement le plus abordable, Saint-Léonard, et le moins accessible, soit Outremont.
    Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

