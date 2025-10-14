Voici le salaire idéal pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en octobre 2025
Si ton ménage gagne moins de 50 000 $, tu n'as pas beaucoup de choix.
Dans la vie, tout est possible, même trouver un 3 1/2 sont abordables à Montréal, que ce soit sur Centris, Kijiji ou d’autres plateformes de petites annonces. Or, à quel point ton salaire annuel est optimal pour pouvoir te permettre de te loger dans la métropole québécoise? On a fait les calculs pour toi.
À lire également : Les 5 arrondissements de Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en octobre 2025
Pour octobre, on s’est basé sur les données des 3 1/2 à louer colligées au début du mois sur Centris concernant les arrondissements les plus abordables de Montréal.
Bien sûr, le prix moyen des loyers varie d’un arrondissement. Pour te donner une idée, il y a un écart de 843 $ entre les secteurs le plus cher et le plus abordable analysés, en date du 7 octobre.
La moyenne d’un loyer pour un appart d’une chambre à Montréal atteint 1 736 $, soit près de 100 $ de plus que le mois dernier, si l’on se fie aux données similaires.
Pour connaitre le salaire annuel idéal qu’il te faudrait pour habiter différents arrondissements de Montréal, on s’est fié aux recommandations du gouvernement du Canada, selon lesquelles les dépenses liées au logement ne devraient pas dépasser 35 % du revenu brut, soit le salaire avant impôts.
En suivant cette règle, on a estimé le revenu annuel brut minimal qu’un ménage doit gagner pour pouvoir se payer un 3 1/2 dans une douzaine d’arrondissements de Montréal.
Saint-Léonard
- Loyer : 1 385 $/mois | Salaire annuel : 47 486 $
Montréal-Nord
- Loyer : 1 432 $/mois | Salaire annuel : 49 166 $
Ahuntsic-Cartierville
- Loyer : 1 445 $/mois | Salaire annuel : 49 543 $
LaSalle
- Loyer : 1 470 $/mois | Salaire annuel : 50 457 $
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Loyer : 1 537 $/mois | Salaire annuel : 52 731 $
Rosemont–La Petite-Patrie
- Loyer : 1 570 $/mois | Salaire annuel : 53 829 $
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Loyer : 1 768 $/mois | Salaire annuel : 60 583 $
Verdun–Île-des-Sœurs
- Loyer : 1 810 $/mois | Salaire annuel : 62 057 $
Le Sud-Ouest
- Loyer : 1 811 $/mois | Salaire annuel : 62 091 $
Ville-Marie
- Loyer : 1 830 $/mois | Salaire annuel : 62 743 $
Le Plateau-Mont-Royal
- Loyer : 1 838 $/mois | Salaire annuel : 63 080 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Loyer : 1 850 $/mois | Salaire annuel : 63 429 $
Outremont
- Loyer : 2 228 $/mois | Salaire annuel : 76 229 $
- Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo à Montréal en octobre 2025 ›
- Voici le salaire qu’il te faut pour t’acheter une maison à Québec en octobre 2025 ›
- Augmentation de salaire au Québec en 2025: voici les secteurs avec les plus grosses hausses ›
- Voici ce tu dois gagner pour acheter une maison à Montréal en 2025 ›
- Voici le salaire à faire pour vivre sans pauvreté dans ces 7 villes du Québec en 2025 ›
- Voici les critères à respecter pour louer un logement à loyer modique au Québec - Narcity ›
- Mark Carney prévoit construire 4 000 logements abordables au Canada - Voici quoi savoir ›
- Jusqu'à 4 200 $ en prestations attendent certaines personnes du Québec cette semaine ›
- 7 crédits et prestations qui seront versés aux Québécois en octobre 2025 ›
- Ce quartier à Montréal est l'un des « plus cool au monde » selon un palmarès - Narcity ›