Sommaire

Les 5 arrondissements de Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en octobre 2025

Des apparts décents et à prix modique, ça existe encore!

Des appartements à Montréal.

Les 5 arrondissements de Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en octobre 2025

Gueret Pascale | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Que ce soit sur Centris, Kijiji ou d’autres plateformes de petites annonces, si tu te cherches activement un logement pour te loger dans la métropole, mais que ton budget est un brin serré, sache qu’il y a des quartiers ou arrondissements où les 3 1/2 sont abordables à Montréal. On a même fouillé pour te dénicher les secteurs les plus avantageux pour ton porte-monnaie.

À lire également : Ce quartier à Montréal est l'un des « plus cool au monde » selon un palmarès - Narcity

Comme tous les mois, on s’est basé sur les données de l’étude mensuelle de liv.rent publiée de septembre pour arriver à nos conclusions. Cette dernière couvre dix grands secteurs de Montréal, dont Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Saint-Laurent et Le Plateau Mont-Royal.

Pour approfondir nos recherches afin qu’elles soient plus complètes, notre analyse repose également sur les annonces d’appartements de type 3 1/2 (une chambre) disponibles sur Centris dans 14 des arrondissements de Montréal.

Pour établir le prix moyen d’un 3 1/2 non meublé, on a analysé les 20 logements les moins chers et les 20 plus chers dans chaque secteur comptant plus de 40 unités disponibles. Au total, on a analysé le prix de plus de 470 appartements.

Saint-Léonard 

À 1 385 $ par mois en moyenne pour les 20 logements disponibles, Saint-Léonard se glisse au sommet du top 5.

Sur l'arrondissement, il va s'en dire que ce n'est pas celui qui est le mieux desservi par le transport en commun, puisqu'il n'est pas desservi par le métro, bien que plusieurs lignes d'autobus efficaces te mènent rapidement à la ligne verte.

Montréal-Nord 

À 1 432 $ par mois en moyenne, Montréal-Nord est également l’un des quartiers les plus abordables de la métropole. Notre analyse s’est basée sur neuf logements avec des prix variant entre 1 095 $ et 1 700 $.

Le réseau d’autobus est excellent et te connecte facilement au reste de la ville, notamment via la ligne bleue du métro. Les trajets vers le centre-ville demandent juste un peu plus de planification et de temps que si tu étais sur Le Plateau-Mont-Royal.

Ahuntsic-Cartierville

Avec une moyenne de 1 445 $ par mois (entre 990 $ et 1 995 $), Ahuntsic-Cartierville se trouve parmi les plus abordables de Montréal et la variété est au rendez-vous.

Pour ceux et celles qui ne le savent pas déjà, la ligne orange du métro traverse l’arrondissement du nord au sud, en plus de nombreux parcs et quartiers vibrants.

LaSalle 

Encore une fois, LaSalle fait partie du top 5 des arrondissements les moins chers à Montréal, avec un loyer moyen de 1 470 $ par mois.

Plus d'une centaine de logements y étaient disponibles au moment d'écrire ces lignes. Il faut dire que l'arrondissement est l'un de ceux qui combinent bien la tranquillité de banlieue, mais en ville.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Avec une moyenne de 1 537 $ par mois basée sur l’échantillon de 40 logements analysés. Ça peut valoir le coût, sachant que tu pourrais vivre tout près du parc Jarry, l’un des nombreux poumons verts de la ville.

C’est sans oublier la proximité immédiate du Marché Jean-Talon et de la Petite Italie et des lignes de métro orange et bleu qui te connectent au centre-ville.

Le classement complet

Voici notre top 13 des arrondissements montréalais, classés par prix moyen d’un 3 1/2 en octobre 2025 :

  1. Saint-Léonard – 1 385 $/mois (20 logements)
  2. Montréal-Nord – 1 432 $/mois (9 logements)
  3. Ahuntsic-Cartierville – 1 445 $/mois (40 logements)
  4. LaSalle – 1 470 $/mois (40 logements)
  5. Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – 1 537 $/mois (40 logements)
  6. Rosemont–La Petite-Patrie – 1 570 $/mois (40 logements)
  7. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – 1 768 $/mois (40 logements)
  8. Verdun–Île-des-Sœurs – 1 810 $/mois (40 logements)
  9. Le Sud-Ouest – 1 811 $/mois (40 logements)
  10. Ville-Marie – 1 830 $/mois (40 logements)
  11. Le Plateau-Mont-Royal – 1 838 $/mois (40 logements)
  12. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – 1 850 $/mois (40 logements)
  13. Outremont – 2 228 $/mois (40 logements)
Pour ce mois-ci, nous avons exclu l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles , puisqu’il n’y avait que deux logements de disponibles au moment d’écrire ces lignes, rendant les données peu représentatives.

Les chiffres qui font réfléchir

L’écart entre le secteur le plus abordable en ce mois d'octobre, soit Saint-Léonard, et le plus cher, Outremont, est de 843 $ par mois, soit plus de 10 000 $ par an.

Le loyer le plus bas qu’on a trouvé? Un incroyable 790 $ à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. À l’opposé, en excluant le 3 1/2 à 9 500 $ dans le Sud-Ouest qu’on n’a pas retenu dans nos analyses, le plus cher s’élève à 5 500 $.

Chacun des arrondissements a ses avantages et ses inconvénients, mais tous offrent un excellent rapport qualité-prix pour celles et ceux qui savent s’y prendre.

Explore cette liste   👀

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

