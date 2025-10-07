Les 5 arrondissements de Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en octobre 2025
Des apparts décents et à prix modique, ça existe encore!
Que ce soit sur Centris, Kijiji ou d’autres plateformes de petites annonces, si tu te cherches activement un logement pour te loger dans la métropole, mais que ton budget est un brin serré, sache qu’il y a des quartiers ou arrondissements où les 3 1/2 sont abordables à Montréal. On a même fouillé pour te dénicher les secteurs les plus avantageux pour ton porte-monnaie.
À lire également : Ce quartier à Montréal est l’un des « plus cool au monde » selon un palmarès - Narcity
Comme tous les mois, on s’est basé sur les données de l’étude mensuelle de liv.rent publiée de septembre pour arriver à nos conclusions. Cette dernière couvre dix grands secteurs de Montréal, dont Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Saint-Laurent et Le Plateau Mont-Royal.
Pour approfondir nos recherches afin qu’elles soient plus complètes, notre analyse repose également sur les annonces d’appartements de type 3 1/2 (une chambre) disponibles sur Centris dans 14 des arrondissements de Montréal.
Pour établir le prix moyen d’un 3 1/2 non meublé, on a analysé les 20 logements les moins chers et les 20 plus chers dans chaque secteur comptant plus de 40 unités disponibles. Au total, on a analysé le prix de plus de 470 appartements.
Saint-Léonard
À 1 385 $ par mois en moyenne pour les 20 logements disponibles, Saint-Léonard se glisse au sommet du top 5.
Sur l'arrondissement, il va s'en dire que ce n'est pas celui qui est le mieux desservi par le transport en commun, puisqu'il n'est pas desservi par le métro, bien que plusieurs lignes d'autobus efficaces te mènent rapidement à la ligne verte.
Montréal-Nord
À 1 432 $ par mois en moyenne, Montréal-Nord est également l’un des quartiers les plus abordables de la métropole. Notre analyse s’est basée sur neuf logements avec des prix variant entre 1 095 $ et 1 700 $.
Le réseau d’autobus est excellent et te connecte facilement au reste de la ville, notamment via la ligne bleue du métro. Les trajets vers le centre-ville demandent juste un peu plus de planification et de temps que si tu étais sur Le Plateau-Mont-Royal.
Ahuntsic-Cartierville
Avec une moyenne de 1 445 $ par mois (entre 990 $ et 1 995 $), Ahuntsic-Cartierville se trouve parmi les plus abordables de Montréal et la variété est au rendez-vous.
Pour ceux et celles qui ne le savent pas déjà, la ligne orange du métro traverse l’arrondissement du nord au sud, en plus de nombreux parcs et quartiers vibrants.
LaSalle
Encore une fois, LaSalle fait partie du top 5 des arrondissements les moins chers à Montréal, avec un loyer moyen de 1 470 $ par mois.
Plus d'une centaine de logements y étaient disponibles au moment d'écrire ces lignes. Il faut dire que l'arrondissement est l'un de ceux qui combinent bien la tranquillité de banlieue, mais en ville.
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Avec une moyenne de 1 537 $ par mois basée sur l’échantillon de 40 logements analysés. Ça peut valoir le coût, sachant que tu pourrais vivre tout près du parc Jarry, l’un des nombreux poumons verts de la ville.
C’est sans oublier la proximité immédiate du Marché Jean-Talon et de la Petite Italie et des lignes de métro orange et bleu qui te connectent au centre-ville.
Le classement complet
Voici notre top 13 des arrondissements montréalais, classés par prix moyen d’un 3 1/2 en octobre 2025 :
- Saint-Léonard – 1 385 $/mois (20 logements)
- Montréal-Nord – 1 432 $/mois (9 logements)
- Ahuntsic-Cartierville – 1 445 $/mois (40 logements)
- LaSalle – 1 470 $/mois (40 logements)
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – 1 537 $/mois (40 logements)
- Rosemont–La Petite-Patrie – 1 570 $/mois (40 logements)
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – 1 768 $/mois (40 logements)
- Verdun–Île-des-Sœurs – 1 810 $/mois (40 logements)
- Le Sud-Ouest – 1 811 $/mois (40 logements)
- Ville-Marie – 1 830 $/mois (40 logements)
- Le Plateau-Mont-Royal – 1 838 $/mois (40 logements)
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – 1 850 $/mois (40 logements)
- Outremont – 2 228 $/mois (40 logements)
Les chiffres qui font réfléchir
L’écart entre le secteur le plus abordable en ce mois d'octobre, soit Saint-Léonard, et le plus cher, Outremont, est de 843 $ par mois, soit plus de 10 000 $ par an.
Le loyer le plus bas qu’on a trouvé? Un incroyable 790 $ à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. À l’opposé, en excluant le 3 1/2 à 9 500 $ dans le Sud-Ouest qu’on n’a pas retenu dans nos analyses, le plus cher s’élève à 5 500 $.
Chacun des arrondissements a ses avantages et ses inconvénients, mais tous offrent un excellent rapport qualité-prix pour celles et ceux qui savent s’y prendre.
- Voici le salaire qu’il te faut pour t’acheter une maison à Québec en octobre 2025 ›
- Augmentation de salaire au Québec en 2025: voici les secteurs avec les plus grosses hausses ›
- Voici ce tu dois gagner pour acheter une maison à Montréal en 2025 ›
- Voici le salaire à faire pour vivre sans pauvreté dans ces 7 villes du Québec en 2025 ›
- Voici les critères à respecter pour louer un logement à loyer modique au Québec - Narcity ›
- Mark Carney prévoit construire 4 000 logements abordables au Canada - Voici quoi savoir ›
- Jusqu'à 4 200 $ en prestations attendent certaines personnes du Québec cette semaine ›
- 7 crédits et prestations qui seront versés aux Québécois en octobre 2025 ›
- Ce quartier à Montréal est l'un des « plus cool au monde » selon un palmarès - Narcity ›