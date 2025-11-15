Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

On a cherché les 7 quartiers à Montréal où les 4 1/2 sont les moins chers en novembre 2025

Si ça peut t'aider à moins te ruiner pour un loyer!

Une affiche « À Louer ».

Plusieurs arrondissements de Montréal comptent des appartements de type 4 1/2 relativement abordables.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Que ce soit sur Kijiji, Facebook Marketplace ou Centris, se mettre à la recherche d’un 4 1/2 abordable à Montréal n’est pas de tout repos, puisqu’il y a du choix à la tonne et pour tous les portefeuilles. Pour t’aider à trouver ton prochain arrondissement d’adoption (et ton prochain code postal), on t’a déniché les coins de la métropole les moins chers.

On ne se fera pas de cachoterie : chercher un appartement peut virer au cauchemar quand ton budget est limité, surtout dans une ville où les prix grimpent sans cesse. Ce n’est pas mieux lorsque tu veux absolument deux chambres à coucher.

Selon le plus récent rapport de la plateforme de location britanno-colombienne liv.rent, le prix moyen d’un 4 1/2 à Montréal est de 2 143 $ par mois

Pour arriver à nos fins, on a décortiqué plus de 2240 annonces d’appartements de deux chambres à coucher non meublés sur Centris, répartis dans les 14 arrondissements les plus centraux (du centre, du nord et de l’est) de l’île.

On a analysé les 20 appartements les moins chers et les 20 plus dispendieux dans chaque secteur avec plus de 40 unités disponibles à louer à moins de 4 000 $ par mois, afin d’avoir un portrait du marché actuel.

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Il s'agit d'un des arrondissements de Montréal le moins bien desservi par le métro, alors qu'aucune ligne ne passe par-là. Somme toute, si tu as ton propre véhicule, ça vaut peut-être la peine de penser à y déménager.

Avec une moyenne de 1 595 $ par mois selon 30 logements disponibles, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est le coin de Montréal le moins dispendieux des 14 arrondissements analysés.

Saint-Léonard

Saint-Léonard affiche un prix moyen de 1 698 $ par mois basé sur un échantillon de 40 logements sur 49.

Côté transport, on ne se mentira pas : il n’y a pas de métro dans le coin. Mais avant de tourner le dos, sache que plusieurs lignes d’autobus bien rodées t’amènent rapidement vers la ligne verte. Si tu es prêt ou prête à ajouter une dizaine de minutes à ton trajet, chaque dollar économisé risque fort d’en valoir la peine.

Montréal-Nord

C'est également un arrondissement des moins bien desservi par le métro, puisqu'aucune ligne ne s'y rend.

Malgré tout, Montréal-Nord affiche un loyer moyen de 1 709 $ par mois, selon les 40 logements analysés qui étaient toujours disponibles au moment d'écrire ces lignes.

Ahuntsic-Cartierville

En quatrième position du palmarès, Ahuntsic-Cartierville affiche un loyer moyen de 1 896 $ par mois et une belle diversité de prix, allant d’environ 1 295 $ à 3 300 $. Peu importe ton budget, tu as de bonnes chances d’y dénicher la perle rare.

Son grand atout? La ligne orange du métro qui traverse le quartier du nord au sud et te relie directement au centre-ville, sans casse-tête. Ajoute à ça ses nombreux parcs, ses rues tranquilles et ses commerces de quartier toujours accueillants, et tu comprends vite pourquoi l’endroit conserve son charme année après année.

LaSalle

En cinquième position, LaSalle affiche un loyer moyen de 1 914 $ par mois. L’arrondissement garde sa réputation de juste milieu entre prix abordables, tranquillité et accessibilité, un trio gagnant pour celles et ceux qui veulent profiter de Montréal sans se ruiner.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Au moment d'écrire ces lignes, on comptait 81 propriétés d'une chambre à coucher dont le loyer était affiché entre 1 050 $ et 2 916 $. C'est donc dire qu'il y a du choix pour tous les budgets et tous les goûts.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve compte plusieurs parcs, en plus d'être bien desservi par le transport en commun, que ce soit en termes de stations de métro ou en autobus.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

C'est le dernier arrondissement du palmarès à offrir une moyenne mensuelle sous la barre des 2 000 $. Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, qui est traversé par la ligne orange, affiche un loyer moyen de 1 967 $ par mois, selon notre échantillon de 40 logements sur 75.

Le palmarès complet des prix

Voici le classement des 14 arrondissements montréalais selon le prix moyen d’un 3 1/2 en ce mois de novembre 2025 :

  1. Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – 1 595 $/mois (30 logements analysés)
  2. Saint-Léonard – 1 698 $/mois (40 logements analysés sur 49)
  3. Montréal-Nord – 1 709 $/mois (40 logements analysés)
  4. Ahuntsic-Cartierville – 1 896 $/mois (40 logements analysés sur 68)
  5. LaSalle – 1 914 $/mois (40 logements analysés sur 46)
  6. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – 1 942 $/mois (40 logements analysés sur 157)
  7. Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – 1 967 $/mois (40 logements analysés sur 75)
  8. Rosemont–La Petite-Patrie – 2 035 $/mois (40 logements analysés sur 88)
  9. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – 2 241 $/mois (40 logements analysés sur 345)
  10. Outremont – 2 296 $/mois (27 logements analysés)
  11. Le Sud-Ouest – 2 354 $/mois (40 logements analysés sur 192)
  12. Le Plateau-Mont-Royal – 2 369 $/mois (40 logements analysés sur 118)
  13. Verdun–Île-des-Sœurs – 2 442 $/mois (40 logements analysés sur 109)
  14. Ville-Marie – 2 765 $/mois (40 logements analysés sur 655)

L’écart entre le secteur le plus abordable (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles à 1 595 $) et le plus cher (Ville-Marie à 2 765 $) atteint 1 170 $ par mois. Ça fait 14 040 $ de différence par année.

C’est donc sans surprise que Ville-Marie trône au sommet du palmarès, avec ses condos de luxe et ses studios de prestige. Verdun–Île-des-Sœurs et Le Plateau-Mont-Royal suivent de près.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

