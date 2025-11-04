On a cherché les 6 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en novembre 2025
Tu ne devineras pas celui qui se classe parmi les plus abordables actuellement!
En naviguant sur des plateformes comme Centris, Kijiji ou Facebook Marketplace à la recherche d’un 3 1/2 abordable à Montréal, tu risques de t’y perdre, à la quantité de choix qu’on y retrouve. Pour t’aider à trouver ton prochain quartier, on t’a déniché les arrondissements les moins chers de la métropole. De rien.
Après tout, la chasse à l’appartement peut virer au cauchemar quand ton budget est limité, surtout dans une ville où les prix grimpent sans cesse.
Selon le rapport d’octobre de la plateforme de location britanno-colombienne liv.rent, le prix moyen d’un 3 1/2 à Montréal est de 1649 $ par mois, une baisse de 18 $ comparativement à septembre 2025 et de 94 $ en un an.
Pour arriver à nos fins, on a décortiqué plus de 2 000 annonces d’appartements d’une chambre à coucher non meublés sur Centris, répartis dans 14 arrondissements.
On a analysé les 20 appartements les moins chers et les 20 plus dispendieux dans chaque secteur avec plus de 40 unités disponibles à louer à moins de 4 000 $ par mois, afin d’avoir un portrait du marché actuel.
Saint-Léonard
Champion toutes catégories de l'abordabilité, Saint-Léonard affiche un prix moyen de 1 393 $ par mois basé sur un petit échantillon de 11 logements.
Côté transport, soyons honnêtes : pas de métro ici. Mais avant de crier au scandale, sache que plusieurs lignes d'autobus super efficaces te mènent rapidement à la ligne verte. Si t'es prêt.e à ajouter 10-15 minutes à ton trajet quotidien, ça peut valoir chaque dollar économisé.
Ahuntsic-Cartierville
Deuxième du palmarès avec un loyer moyen de 1 437 $ par mois, Ahuntsic-Cartierville se distingue par une grande variété de prix, allant d’environ 1 000 $ à 1 900 $. Peu importe ton budget, tu risques fort d’y trouver ton bonheur.
Son gros avantage ? La ligne orange du métro qui traverse le quartier du nord au sud, te connectant directement au centre-ville sans tracas. Combine ça à ses nombreux parcs, ses rues paisibles et ses p’tits commerces de proximité, et tu comprends vite pourquoi le secteur garde son charme.
En résumé, c’est l’un des rares coins de Montréal où ton argent te rapporte encore quelque chose : un vrai équilibre entre accessibilité, verdure et qualité de vie.
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension affiche un loyer moyen de 1 488 $ par mois, selon notre échantillon de 40 logements.
Ce quartier gagne en popularité grâce à sa vie de quartier dynamique et sa localisation stratégique. On est à deux pas du Marché Jean-Talon et de la Petite Italie, où les cafés et restos conservent encore un charme bien montréalais.
Avec les lignes orange et bleue du métro qui s’y croisent, se rendre au centre-ville devient un jeu d’enfant.
Bref, pour un prix encore raisonnable, Villeray te permet de profiter d’un quartier animé, accessible et authentique — un combo de plus en plus rare à Montréal.
LaSalle
Quatrième place pour LaSalle, avec un loyer moyen de 1 528 $ par mois. L’arrondissement se taille encore une belle place comme l’un des meilleurs compromis entre prix, tranquillité et accessibilité à Montréal.
LaSalle, c’est un peu la vie de banlieue sans quitter la ville : des rues calmes, beaucoup de verdure et un bord de fleuve parfait pour décrocher. Le tout, à quelques stations de métro du centre-ville grâce à la ligne verte. Idéal si tu veux souffler un peu après le travail, sans pour autant t’exiler.
Rosemont–La Petite-Patrie
Au moment d'écrire ces lignes, on comptait 81 propriétés d'une chambre à coucher dont le loyer était affiché entre 1 025 $ et 3 000 $. C'est donc dire qu'il y a du choix pour tous les budgets et tous les goûts.
Rosemont-La Petite-Patrie compte de nombreux parc, en plus d'être bien desservi par le transport en commun, que ce soit en termes de stations de métro ou en autobus.
Outremont
Il est très rare qu'Outremont se retrouve dans le top six des arrondissements les plus abordables de la métropole, étant plus souvent qu'autrement parmi les Ville-Marie et Le Sud-Ouest de ce monde.
En novembre, on y comptait seulement 15 logements à moins de 4 000 $ (entre 1 450 et 1 995 $ par mois) qui étaient disponible pour de nouveaux ou nouvelles locataires. Il faut dire que ce coin de Montréal est bien prisé, puisqu'il est relativement central.
Le palmarès complet des prix
Voici le classement des 13 arrondissements montréalais selon le prix moyen d’un 3 1/2 en ce mois de novembre 2025 :
- Saint-Léonard – 1 393 $/mois (11 logements analysés)
- Ahuntsic-Cartierville – 1 437 $/mois (40 logements analysés sur 49)
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – 1 488 $/mois (40 logements analysés sur 50)
- LaSalle – 1 528 $/mois (40 logements analysés sur 43)
- Rosemont–La Petite-Patrie – 1 652 $/mois (40 logements analysés sur 81)
- Outremont – 1 719 $/mois (15 logements analysés)
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – 1 731 $/mois (40 logements analysés sur 224)
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – 1 793 $/mois (40 logements analysés sur 170)
- Verdun–Île-des-Sœurs – 1 891 $/mois (40 logements analysés sur 53)
- Le Plateau-Mont-Royal – 1 930 $/mois (40 logements analysés sur 124)
- Le Sud-Ouest – 1 960 $/mois (40 logements analysés sur 179)
- Ville-Marie – 2 250 $/mois (40 logements analysés sur 907)
Ce que les chiffres révèlent vraiment
Tu veux savoir à quel point ton code postal peut faire exploser ton budget? L’écart entre le secteur le plus abordable (Saint-Léonard à 1 393 $) et le plus cher (Ville-Marie à 2 250 $) atteint 857 $ par mois. Ça fait 10 284 $ de différence par année.
C’est donc sans surprise que Ville-Marie trône au sommet du palmarès, avec ses condos de luxe et ses studios de prestige. Le Sud-Ouest et Le Plateau-Mont-Royal suivent de près, alors que des arrondissements comme Verdun et Hochelaga-Maisonneuve grimpent eux aussi, rattrapés par la fièvre immobilière.
Mais tout n’est pas perdu : Saint-Léonard, Ahuntsic-Cartierville et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension offrent encore des loyers relativement abordables, surtout si tu cherches un appart sans ascenseur ni toit-terrasse vitré.
