Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Les prévisions météo au Québec pour janvier 2026 sont sorties et ça s'annonce glacial

Prépare tes 47636 paires de gants! 🥶

Montréal derrière un brouillard glacé, en plein mois de janvier.

La neige et le froid glacial s'installeront sur le Québec en janvier 2026, selon les prévisions météo.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si une bonne partie de la province termine l’année dans la gadoue et la pluie verglaçante, les Québécoises et Québécois devront s’attendre à tout autre chose en janvier 2026, selon des prévisions météo pour le Québec. Plus de neige, des températures en chute libre et ce genre de froid qui te fait hésiter longtemps avant de mettre le pied dehors. Tu voulais un vrai hiver? Tu risques bien d’être servi.e.

À lire également : 10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec

C’est du moins ce que laissent entrevoir les données de l’Almanach des fermiers. Basées sur une méthode de prédiction mathématique et astronomique vieille de plus de 200 ans, elles suggèrent que le Québec amorcera l’année 2026 sous d’importantes chutes de neige et un froid capable de te faire frissonner, même avec plusieurs couches sous le manteau.

Le thermomètre devrait afficher une température moyenne de -9,5 °C, soit 1 °C au-dessus de la moyenne à l’est et 2 °C sous la moyenne à l’ouest.

Du côté des précipitations, environ 85 mm sont attendus, ce qui représente 50 mm de plus que la normale à l’est, mais 80 mm de moins que la moyenne à l’ouest.

Voici les prévisions de janvier 2026 selon l'Almanach des Fermiers :

  • 1er au 3 janvier
    • L’année débute sous des tempêtes de neige et des vents violents dans les Maritimes et l’est du Québec.
  • 4 au 7 janvier
    • De l’air froid et sec dominera. Le centre du Québec subira des vents mordants.
  • 8 au 11 janvier
    • Temps plus dégagé, puis un puissant système apporte de fortes chutes de neige et des vents soutenus dans l’est du Québec.
  • 12 au 15 janvier
    • Le mercure chutera brusquement avec de la poudrerie.
  • 16 au 19 janvier
    • Un froid intense s’installe dans l’ensemble de la région. Le nord du Québec et les Laurentides font face à un froid extrême.
  • 20 au 23 janvier
    • L’est du Québec pourrait connaître des bourrasques de neige.
  • 24 au 27 janvier
    • Du temps ensoleillé, puis pluie et neige.
  • 28 au 31 janvier
    • Le Québec devra se préparer à des conditions de blizzard et à un refroidissement marqué.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
météo au québecmétéo hiver québecalmanach des fermiers
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Régime de rentes du Québec : Jusqu’à 2 395 $ attendus dans ton compte cette semaine

Ça fait toujours du bien au portefeuille!

Voici le top 100 des prénoms de bébé les plus populaires au Canada en 2025

Le prénom de ton bébé fait-il partie de la liste?👶🏼

Ouvert ou fermé pour le jour de l'An au Québec? Voici toute la liste

Fais tes provisions maintenant! 👀

Voyage aux États-Unis : Tout savoir sur la prise de photo obligatoire exigée à la frontière

Ta photo sera gardée pendant 75 ans! 😬

Bye Bye 2025 : 17 moments qui ont marqué le Québec qui vont assurément s'y retrouver

Il y a beaucoup trop de choix cette année, pour le meilleur et... pour le pire. 😬

Aéroport de Montréal : Plusieurs vols annulés ou retardés en raison de la mauvaise météo

À consulter avant de te déplacer pour (peut-être) rien!