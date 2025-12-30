Les prévisions météo au Québec pour janvier 2026 sont sorties et ça s'annonce glacial
Prépare tes 47636 paires de gants! 🥶
Si une bonne partie de la province termine l’année dans la gadoue et la pluie verglaçante, les Québécoises et Québécois devront s’attendre à tout autre chose en janvier 2026, selon des prévisions météo pour le Québec. Plus de neige, des températures en chute libre et ce genre de froid qui te fait hésiter longtemps avant de mettre le pied dehors. Tu voulais un vrai hiver? Tu risques bien d’être servi.e.
C’est du moins ce que laissent entrevoir les données de l’Almanach des fermiers. Basées sur une méthode de prédiction mathématique et astronomique vieille de plus de 200 ans, elles suggèrent que le Québec amorcera l’année 2026 sous d’importantes chutes de neige et un froid capable de te faire frissonner, même avec plusieurs couches sous le manteau.
Le thermomètre devrait afficher une température moyenne de -9,5 °C, soit 1 °C au-dessus de la moyenne à l’est et 2 °C sous la moyenne à l’ouest.
Du côté des précipitations, environ 85 mm sont attendus, ce qui représente 50 mm de plus que la normale à l’est, mais 80 mm de moins que la moyenne à l’ouest.
Voici les prévisions de janvier 2026 selon l'Almanach des Fermiers :
- 1er au 3 janvier
- L’année débute sous des tempêtes de neige et des vents violents dans les Maritimes et l’est du Québec.
- 4 au 7 janvier
- De l’air froid et sec dominera. Le centre du Québec subira des vents mordants.
- 8 au 11 janvier
- Temps plus dégagé, puis un puissant système apporte de fortes chutes de neige et des vents soutenus dans l’est du Québec.
- 12 au 15 janvier
- Le mercure chutera brusquement avec de la poudrerie.
- 16 au 19 janvier
- Un froid intense s’installe dans l’ensemble de la région. Le nord du Québec et les Laurentides font face à un froid extrême.
- 20 au 23 janvier
- L’est du Québec pourrait connaître des bourrasques de neige.
- 24 au 27 janvier
- Du temps ensoleillé, puis pluie et neige.
- 28 au 31 janvier
- Le Québec devra se préparer à des conditions de blizzard et à un refroidissement marqué.
