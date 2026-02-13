Voici les meilleurs cégeps du Québec en 2026 pour ces 13 programmes populaires

Il y a très peu d'établissements montréalais!

Le collège Vanier, à Montréal.

Le palmarès des meilleurs cégeps du Québec a été révélé ce 13 février, par le Journal de Montréal.

Pour plusieurs personnes, la fin du secondaire arrive en juin prochain. Concernant celles et ceux qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires, la date limite d’inscription approche à grands pas. Pour t’aider à y voir plus clair, un récent palmarès met en lumière les meilleurs cégeps en 2026 selon treize programmes préuniversitaires et techniques.

Les données proviennent de compilations préliminaires publiées par le Journal de Montréal et le Journal de Québec ce vendredi 13 février. Le classement a été établi à partir des données du ministère de l’Enseignement supérieur.

Les personnes au Québec qui ne savent toujours pas quel établissement postsecondaire correspond le mieux à leurs ambitions professionnelles et scolaires ont encore deux semaines pour arrêter leur choix.

La date limite pour s’inscrire à un programme préuniversitaire ou à une technique collégiale est fixée au 1er mars pour le premier tour, que tu termines le secondaire ou que tu envisages un changement de carrière. Après tout, il n’y a pas d’âge pour retourner aux études.

Sciences de la nature

  1. Cégep de Sorel-Tracy (Sorel-Tracy)
  2. Cégep John Abbott (Sainte-Anne-de-Bellevue)
  3. Cégep de Sainte-Foy (Québec)

Sciences humaines

  1. Collège d’Alma (Alma)
  2. Cégep de Matane (Matane)
  3. Cégep Beauce-Appalaches (Saint-Georges)

Arts, lettres et communications

  1. Cégep Champlain à Saint-Lambert (Saint-Lambert)
  2. Cégep de Rimouski (Rimouski)
  3. Cégep de Rosemont (Montréal)

Éducation à l’enfance

  1. Cégep de Rivière-du-Loup (Rivière-du-Loup)
  2. Cégep Beauce-Appalaches (Saint-Georges)
  3. Cégep de Jonquière (Saguenay)

Éducation spécialisée

  1. Cégep de Baie-Comeau (Baie-Comeau)
  2. Cégep Beauce-Appalaches (Saint-Georges)
  3. Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda)

Travail social

  1. Cégep de Rimouski (Rimouski)
  2. Cégep de Lévis (Lévis)
  3. Cégep de la Gaspésie et des Îles (Gaspé)

Techniques policières

  1. Collège d’Alma (Alma)
  2. Cégep de Trois-Rivières (Trois-Rivières)
  3. Cégep Garneau (Québec)

Administration et gestion

  1. Vanier College (Montréal)
  2. Cégep de Jonquière (Saguenay)
  3. Cégep de Rimouski (Rimouski)

Soins infirmiers

  1. Collège d’Alma (Alma)
  2. Cégep de Baie-Comeau (Baie-Comeau)
  3. Cégep Gérald-Godin (Montréal)

Informatique

  1. Cégep de Rivière-du-Loup (Rivière-du-Loup)
  2. Cégep Champlain à Saint-Lambert (Saint-Lambert)
  3. Cégep de Sept-Îles (Sept-Îles)

Génie civil

  1. Cégep de l’Outaouais (Gatineau)
  2. Cégep Limoilou (Québec)
  3. Collège Dawson (Montréal)

Génie mécanique

  1. Cégep de Sorel-Tracy (Sorel-Tracy)
  2. Cégep de Thetford (Thetford Mines)
  3. Cégep de Jonquière (Saguenay)

Génie électrique (automatisation et contrôle)

  1. Cégep de Jonquière (Saguenay)
  2. Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda)
  3. Vanier College (Montréal)
Pour connaitre les palmarès complets du Journal, c'est par ici.
