Voici les meilleurs employeurs au Québec selon un nouveau top 15 au Canada en 2026

Plusieurs entreprises présentes au Québec sont parmi les meilleurs employeurs au Canada en 2026, selon Forbes.

Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour changer d’emploi. Il existe toutefois d’excellentes raisons de le faire, comme l’envie de travailler pour l’un des meilleurs employeurs au Canada. Ça tombe bien : un récent classement vient tout juste d’être dévoilé, et plusieurs entreprises considérées comme la crème de la crème de l’employabilité se trouvent au Québec.

Publié ce mardi 20 janvier, le palmarès annuel des meilleurs employeurs au Canada du magazine Forbes met en lumière des entreprises qui se démarquent par leurs conditions de travail, leur environnement professionnel attrayant et leur capacité à fidéliser leur personnel.

Ce classement s’appuie sur les réponses de plus de 37 000 employé.e.s basé.e.s au Canada, travaillant pour des entreprises comptant au moins 500 employé.e.s au pays.

Au total, 300 entreprises ont obtenu une cote et se sont hissées parmi les meilleurs milieux de travail au Canada pour 2026. Elles œuvrent dans des secteurs très diversifiés, allant de la technologie à l’éducation, en passant par l’énergie, l’alimentation, les finances et bien d’autres domaines.

Voici le top 15 des entreprises en sol canadien du classement Forbes :

  1. Université Laval
    • Québec, Québec
    • Éducation
    • Fondée en 1852
  2. McMillan
    • Ottawa, Ontario
    • Services professionnels
    • Fondée en 1903
  3. Université de Sherbrooke
    • Sherbrooke, Québec
    • Éducation
    • Fondée en 1954
  4. Parcs Canada
    • Gatineau, Québec
    • Services gouvernementaux
    • Fondée en 1911
  5. Concordia University
    • Montréal, Québec
    • Éducation
    • Fondée en 1974
  6. Institut canadien d’information sur la santé
    • Ottawa, Ontario
    • Équipement et services médicaux
    • Fondée en 1994
  7. BC Hydro
    • Vancouver, Colombie-Britannique
    • Services publics
    • Fondée en 1860
  8. Banque du Canada
    • Ottawa, Ontario
    • Services gouvernementaux
    • Fondée en 1935
  9. Société canadienne du sang
    • Ottawa, Ontario
    • Soins de santé et services sociaux
    • Fondée en 1998
  10. CSA Group
    • Toronto, Ontario
    • Services professionnels
    • Fondée en 1919
  11. Patrimoine Canadien
    • Gatineau, Québec
    • Services gouvernementaux
    • Fondée en 1993
  12. Hydro-Québec
    • Montréal, Québec
    • Services publics
    • Fondée en 1944
  13. Ville de London
    • London, Ontario
    • Services gouvernementaux
    • Fondée en 1855
  14. Toronto Metropolitan University
    • Toronto, Ontario
    • Éducation
    • Fondée en 1948
  15. OpenText
    • Waterloo, Ontario
    • Logiciels et services informatiques
    • Fondée en 1991

Outre Patrimoine canadien et Parcs Canada, qui relèvent du gouvernement fédéral et dont plusieurs bureaux sont situés à Gatineau, de l’autre côté de la rivière des Outaouais, quatre organisations ont des racines bien ancrées au Québec.

Parmi elles figure notamment l’Université Laval, à Québec, qui trône cette année au sommet des meilleurs employeurs au Canada. Un revirement notable, puisque l’institution ne figurait même pas dans le top 15 en 2025.

L’Université de Sherbrooke suit de près et se hisse au troisième rang, juste derrière l’entreprise ontarienne McMillan. Il s’agit d’une progression marquée, l’établissement ayant été relégué à la 27e position l’an dernier.
D’autres compagnies dont les quartiers généraux sont au Québec se retrouvent dans le top 50 du magazine Forbes. C’est le cas d’Industriel Alliance (32e position), Desjardins (37e) et Élections Canada (39e).
CIMA+, la Banque de développement du Canada (BDC) et la Banque Nationale du Canada sont, pour leur part, à la 65e, 67e et 99e place.
Tu peux retrouver le classement complet du magazine Forbes ici.
