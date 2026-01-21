Voici les meilleurs employeurs au Québec selon un nouveau top 15 au Canada en 2026
Si tu veux changer de job, tu sais où regarder! 👀
Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour changer d’emploi. Il existe toutefois d’excellentes raisons de le faire, comme l’envie de travailler pour l’un des meilleurs employeurs au Canada. Ça tombe bien : un récent classement vient tout juste d’être dévoilé, et plusieurs entreprises considérées comme la crème de la crème de l’employabilité se trouvent au Québec.
À lire également : Montréal dans le top 50 des meilleures villes du monde en 2026, derrière 2 villes canadiennes
Publié ce mardi 20 janvier, le palmarès annuel des meilleurs employeurs au Canada du magazine Forbes met en lumière des entreprises qui se démarquent par leurs conditions de travail, leur environnement professionnel attrayant et leur capacité à fidéliser leur personnel.
Ce classement s’appuie sur les réponses de plus de 37 000 employé.e.s basé.e.s au Canada, travaillant pour des entreprises comptant au moins 500 employé.e.s au pays.
Au total, 300 entreprises ont obtenu une cote et se sont hissées parmi les meilleurs milieux de travail au Canada pour 2026. Elles œuvrent dans des secteurs très diversifiés, allant de la technologie à l’éducation, en passant par l’énergie, l’alimentation, les finances et bien d’autres domaines.
Voici le top 15 des entreprises en sol canadien du classement Forbes :
- Université Laval
- Québec, Québec
- Éducation
- Fondée en 1852
- McMillan
- Ottawa, Ontario
- Services professionnels
- Fondée en 1903
- Université de Sherbrooke
- Sherbrooke, Québec
- Éducation
- Fondée en 1954
- Parcs Canada
- Gatineau, Québec
- Services gouvernementaux
- Fondée en 1911
- Concordia University
- Montréal, Québec
- Éducation
- Fondée en 1974
- Institut canadien d’information sur la santé
- Ottawa, Ontario
- Équipement et services médicaux
- Fondée en 1994
- BC Hydro
- Vancouver, Colombie-Britannique
- Services publics
- Fondée en 1860
- Banque du Canada
- Ottawa, Ontario
- Services gouvernementaux
- Fondée en 1935
- Société canadienne du sang
- Ottawa, Ontario
- Soins de santé et services sociaux
- Fondée en 1998
- CSA Group
- Toronto, Ontario
- Services professionnels
- Fondée en 1919
- Patrimoine Canadien
- Gatineau, Québec
- Services gouvernementaux
- Fondée en 1993
- Hydro-Québec
- Montréal, Québec
- Services publics
- Fondée en 1944
- Ville de London
- London, Ontario
- Services gouvernementaux
- Fondée en 1855
- Toronto Metropolitan University
- Toronto, Ontario
- Éducation
- Fondée en 1948
- OpenText
- Waterloo, Ontario
- Logiciels et services informatiques
- Fondée en 1991
Outre Patrimoine canadien et Parcs Canada, qui relèvent du gouvernement fédéral et dont plusieurs bureaux sont situés à Gatineau, de l’autre côté de la rivière des Outaouais, quatre organisations ont des racines bien ancrées au Québec.
Parmi elles figure notamment l’Université Laval, à Québec, qui trône cette année au sommet des meilleurs employeurs au Canada. Un revirement notable, puisque l’institution ne figurait même pas dans le top 15 en 2025.
- Voici combien paient les 15 emplois les plus populaires au Canada en 2026 ›
- Cette université à Montréal est la meilleure au Canada selon un tout nouveau classement ›
- Montréal dans le top 50 des meilleures villes du monde en 2026, derrière 2 villes canadiennes ›
- 13 entreprises québécoises classées parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2026 ›
- Les universités canadiennes dominent le top 10 des meilleures universités au monde en 2026 ›
- Ces 3 universités du Québec sont dans le top 20 des meilleures au Canada en 2026 ›
- Remises en argent, taux d’intérêt : Voici les meilleures cartes de crédit au Canada en 2026 ›
- Une seule université de Montréal s'est classée dans le top 50 des meilleures au monde ›
- Le top 100 des meilleurs employeurs du Canada en 2026 est sorti et leurs avantages sont WOW ›
- Le palmarès des meilleurs comptes bancaires au Canada pour 2026 est dévoilé ›