Une seule université de Montréal s'est classée dans le top 50 des meilleures au monde
Non, ce n'est pas l'UQAM. 👀
Un tout nouveau palmarès mondial des meilleures universités est récemment sorti et plusieurs établissements canadiens ont réussi à s’y frayer un chemin. Les universités québécoises sont toutefois peu nombreuses à figurer parmi le top 50. En fait, on n’en compte qu’une seule et elle se trouve à Montréal.
Ce jeudi 9 octobre le Times Higher Education a publié son Palmarès mondial des universités pour l'année de 2026. Pour arriver à ses fins, l'organisme a analysé près de 19 millions d’articles de recherche universitaires, 1,5 million de votes dans le cadre d'une enquête sur la réputation académique et de données institutionnelles provenant de plus de 3 000 universités à travers le monde.
En tout et partout, 2 191 universités de 115 pays et territoires font partie du palmarès. 34 établissements canadiens y sont présents.
Pour 2026, l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, a été nommée la meilleure université au monde selon le classement, suivie du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton University et l’Université de Cambridge à égalité en troisième position, Harvard et Stanford
Au Canada, c'est l'Université de Toronto (U of T) qui a obtenu la meilleure place, s'arrêtant au 21e rang. Au Québec, c'est la Montréalaise McGill qui a réussi à se classer dans le top 50, avec une 41e position. L'Université de Montréal, elle, a atteint la 150e place.
Voici les universités canadiennes dans le top 200 du palmarès 2026 :
- Université de Toronto - 21e place
- Université McGill - 41e
- Université de la Colombie-Britannique - 45e
- Université McMaster - 116e
- Université de l'Alberta - 119e
- Université de Montréal — 150e
- University of Waterloo - 162e
- University of Ottawa — 187e
- University of Calgary — 200e
