Sommaire

Une seule université de Montréal s'est classée dans le top 50 des meilleures au monde

Non, ce n'est pas l'UQAM. 👀

L'Université McGill.

Une seule université de Montréal s'est classée dans le top 50 des meilleures au monde et ce n'est pas l'UQAM.

Liam Hill Allan | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Un tout nouveau palmarès mondial des meilleures universités est récemment sorti et plusieurs établissements canadiens ont réussi à s’y frayer un chemin. Les universités québécoises sont toutefois peu nombreuses à figurer parmi le top 50. En fait, on n’en compte qu’une seule et elle se trouve à Montréal.

À lire également : Ce quartier à Montréal est l’un des « plus cool au monde » selon un palmarès

Ce jeudi 9 octobre le Times Higher Education a publié son Palmarès mondial des universités pour l'année de 2026. Pour arriver à ses fins, l'organisme a analysé près de 19 millions d’articles de recherche universitaires, 1,5 million de votes dans le cadre d'une enquête sur la réputation académique et de données institutionnelles provenant de plus de 3 000 universités à travers le monde.

En tout et partout, 2 191 universités de 115 pays et territoires font partie du palmarès. 34 établissements canadiens y sont présents.

Pour 2026, l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, a été nommée la meilleure université au monde selon le classement, suivie du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton University et l’Université de Cambridge à égalité en troisième position, Harvard et Stanford

Au Canada, c'est l'Université de Toronto (U of T) qui a obtenu la meilleure place, s'arrêtant au 21e rang. Au Québec, c'est la Montréalaise McGill qui a réussi à se classer dans le top 50, avec une 41e position. L'Université de Montréal, elle, a atteint la 150e place.

Voici les universités canadiennes dans le top 200 du palmarès 2026 :

  • Université de Toronto - 21e place
  • Université McGill - 41e
  • Université de la Colombie-Britannique - 45e
  • Université McMaster - 116e
  • Université de l'Alberta - 119e
  • Université de Montréal — 150e
  • University of Waterloo - 162e
  • University of Ottawa — 187e
  • University of Calgary — 200e

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

meilleures universités au mondemeilleure université au québecuniversité mcgilluniversité de montréaluniversité du québec à montréaluniversité de toronto
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

