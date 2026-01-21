Montréal classée parmi les villes avec le pire trafic en Amérique du Nord
Mais on a de très belles pistes cyclables. 🚲
L'expression « aller jouer dans le trafic » prend un tout autre sens, quand on parle de Montréal. La métropole francophone du continent figure parmi les villes les plus congestionnées en Amérique du Nord. On parle même d'une présence dans le top 5, si on s'attarde seulement aux grandes villes canadiennes. On t'explique tout ça.
Pour les personnes moins familières avec l’outil, le Traffic Index du fabricant de GPS TomTom propose un portrait de la circulation dans des villes partout dans le monde, en se basant sur le temps moyen de déplacement et le niveau de congestion.
L’année 2026 marque la publication de sa 15e édition. Les villes sont classées selon leur taux de congestion, soit le temps additionnel moyen, exprimé en pourcentage, perdu dans le trafic comparativement à une circulation fluide.
Cela dit, les personnes qui se déplacent dans le Grand Montréal ont peut-être moins de raisons de se plaindre qu’elles pourraient le croire. En jetant un coup d’œil ailleurs au pays, on réalise que la situation n’est pas nécessairement plus rose dans les autres grandes villes canadiennes.
À l’échelle continentale, le Canada se classe comme le deuxième pays le plus congestionné en Amérique du Nord, derrière le Mexique. Les États-Unis ferment quant à eux le podium.
Du côté des villes canadiennes, Vancouver arrive en tête pour le trafic, les automobilistes y ayant perdu en moyenne 112 heures dans les embouteillages. Montréal suit au quatrième rang, avec une moyenne de 89 heures passées sur la route. La ville de Québec complète le top 5, avec 69 heures perdues dans la congestion.
Le cas montréalais
En 2025, la circulation à Montréal reste marquée par un niveau de congestion élevé. D’après les données recueillies, le taux moyen de congestion atteint 41,3 %, ce qui représente une hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport à 2024.
Concrètement, en 15 minutes, les automobilistes parcourent en moyenne seulement 6,4 kilomètres. Les temps de déplacement continuent aussi de s’allonger : un trajet de dix kilomètres prend désormais en moyenne 23 minutes et 32 secondes, soit 43 secondes de plus que l’an dernier.
Aux heures de pointe, la vitesse moyenne tombe à 20,9 km/h, ce qui illustre bien la détérioration graduelle des conditions de circulation. Sur le réseau autoroutier, la vitesse moyenne s’établit à 50,9 km/h.
L’année 2025 a aussi connu une journée particulièrement difficile sur les routes. Le mardi 18 février s’est imposé comme le pire jour pour se déplacer à Montréal, avec un niveau moyen de congestion de 86 % et un pic atteignant 129 % vers 17 h. À ce moment-là, la distance parcourue en 15 minutes n’était que de 3,8 kilomètres.
Voici le top 10 des pires villes au Canada et le temps perdu dans le trafic :
- Vancouver, Colombie-Britannique
- Taux de congestion moyen : 56,5 %
- Temps perdu dans le trafic : 112 heures
- Toronto, Ontario
- Taux de congestion moyen : 47,7 %
- Temps perdu dans le trafic : 100 heures
- Halifax, Nouvelle-Écosse
- Taux de congestion moyen : 45 %
- Temps perdu dans le trafic : 111 heures
- Montréal, Québec
- Taux de congestion moyen : 41,3 %
- Temps perdu dans le trafic : 89 heures
- Québec, Québec
- Taux de congestion moyen : 41,3 %
- Temps perdu dans le trafic : 69 heures
- Winnipeg, Manitoba
- Taux de congestion moyen : 40,8 %
- Temps perdu dans le trafic : 94 heures
- Ottawa, Ontario
- Taux de congestion moyen : 40,6 %
- Temps perdu dans le trafic : 71 heures
- London, Ontario
- Taux de congestion moyen : 37,6 %
- Temps perdu dans le trafic : 72 heures
- Calgary, Alberta
- Taux de congestion moyen : 35 %
- Temps perdu dans le trafic : 65 heures
- Edmonton, Alberta
- Taux de congestion moyen : 31,5 %
- Temps perdu dans le trafic : 60 heures
Voici le top 20 en Amérique du Nord (États-Unis, Mexique, Canada) :
- Mexico, Mexique
- Guadalajara, Mexique
- Los Angeles, Californie, États-Unis
- Vancouver, Colombie-Britannique
- Honolulu, Hawaï, États-Unis
- San Francisco, Californie, États-Unis
- New York, New York, États-Unis
- Monterrey, Mexique
- Toronto, Ontario
- Tijuana, Mexique
- Miami, Floride, États-Unis
- Chicago, Illinois, États-Unis
- Halifax, Nouvelle-Écosse
- Seattle, Washington, États-Unis
- Atlanta, Géorgie, États-Unis
- León, Mexique
- Boston, Massachusetts, États-Unis
- Ecatepec, Mexique
- Tampa, Floride, États-Unis
- Montréal, Québec
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
