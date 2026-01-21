Le pont Jacques-Cartier est complètement fermé dans les deux directions : Voici quoi savoir

Le secteur est à éviter pour un temps indéterminé.

Le pont Jacques-Cartier. Droite : l'incendie près du pont Jacques-Cartier.

Le pont Jacques-Cartier est complètement fermé dans les deux directions en raison d'un incendie majeur à proximité.

Dur réveil pour les automobilistes de Montréal et de la Rive-Sud. Le pont Jacques-Cartier est complètement fermé ce mercredi matin 21 janvier en raison d’un incendie qui s’est déclaré dans un immeuble vacant de l’avenue De Lorimier, près de du boulevard Maisonneuve.

À l’heure de pointe, ce mercredi, l’incendie n’était toujours pas maitrisé par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). C’est en raison d’un effondrement de l’immeuble, érigé bien avant l’inauguration du pont Jacques-Cartier, qui force la fermeture pour une durée indéterminée.

Les pompiers et pompières de Montréal ont été mis au fait d’un feu à cet endroit peu avant minuit, mardi soir, selon les informations. Une alerte de niveau quatre a depuis été sonnée. Des coupures de courant pourraient être possibles.

TVA Nouvelles rapporte que l’incendie se serait d’abord déclaré au sous-sol avant de se propager aux trois autres étages.

Pour te donner une idée de quel immeuble il est question, il s’agit du bâtiment qui, lorsque tu roules sur le pont en direction de Montréal, est habillé de panneaux publicitaires.

Il n'est pas encore possible d'indiquer à quel moment le pont Jacques-Cartier rouvrira dans un ou les deux directions.

