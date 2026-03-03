6 façons d’augmenter ton remboursement d’impôt cette année, selon un expert
Qui dirait non à « moins payer » d'impôts!
Avec le coût de la vie qui continue de grimper, maximiser son remboursement d’impôt n’a rien d’un luxe. Chaque crédit et chaque déduction peuvent faire une différence concrète sur ton budget. Pour t’aider à y voir plus clair, on s’est entretenu avec Vincent Fortier, directeur principal en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton.
La saison des impôts peut être quelque chose d’anxiogène pour les personnes qui ne savent plus où y mettre de la tête, notamment avec la simple crainte de devoir de l’argent au fisc.
Toutefois, en maximisant ton remboursement d’impôt, tu as de bonnes chances, si tel est ton cas, de devoir beaucoup moins d’argent que prévu. Voici comment :
1. Réclamer toutes tes dépenses dès la première déclaration
Selon M. Fortier, l’une des erreurs les plus fréquentes est d’oublier certaines dépenses, comme des frais de garde ou des frais médicaux non remboursés.
Il insiste sur l’importance de bien rassembler toute la documentation avant de produire sa déclaration. Camps de jour, services de garde, reçus médicaux : tout doit être compilé.
Si tu oublies des dépenses et que ta déclaration est déjà produite, il faudra soumettre une déclaration modifiée. C’est possible, mais plus long, et le traitement peut prendre plusieurs semaines.
2. Bien vérifier les questions au début du logiciel d’impôt
Si tu es la personne désignée de ton ménage pour faire tes impôts via un logiciel, ce point est pour toi.Ces plateformes en ligne sont performantes, mais elles reposent sur les réponses que tu fournis.
Selon Vincent Fortier, les premières questions servent à générer les bons formulaires et les bons crédits. Mal répondre ou aller trop vite peut faire en sorte que certains crédits ne s’affichent même pas dans ta déclaration.
Prendre son temps au départ peut éviter de passer à côté d’un montant.
3. Réclamer les frais médicaux si tu dépasses le seuil
Les frais médicaux peuvent donner droit à un crédit d’impôt, mais seulement s’ils dépassent 3 % de ton revenu net.
Si tu cumules des dépenses importantes, comme des soins dentaires, des traitements en physiothérapie ou des médicaments non remboursés, les regrouper correctement pourrait te permettre de franchir ce seuil.
Dans certains cas, il est même possible d’ajuster la période de 12 mois utilisée pour le calcul afin d’optimiser le montant admissible.
4. Déduire correctement tes dépenses de télétravail
Si tu travailles de la maison, certaines dépenses demeurent admissibles, mais la méthode simplifiée instaurée pendant la pandémie n’est plus disponible.
« Ça a été mis de côté. C’était une mesure qui était temporaire étant donné le contexte pandémique », explique Vincent Fortier.
Selon l’expert, les personnes en télétravail doivent maintenant utiliser la méthode détaillée et s’assurer d’avoir les documents requis, notamment les formulaires fournis par l’employeur. Sans pièces justificatives adéquates, la déduction pourrait être refusée.
Superficie de la pièce, temps d’utilisation, statut de locataire ou de propriétaire : tout doit être calculé avec rigueur. Un locataire peut notamment déduire un pourcentage de son loyer, alors qu’un.e propriétaire ne peut pas déduire les taxes foncières ni les
5. Réclamer des crédits méconnus
Certaines personnes passent à côté de crédits importants parce qu’elles ne savent pas qu’elles y ont droit.
Le fiscaliste rappelle que des crédits existent pour les proches aidant.e.s ainsi que pour les personnes vivant avec un handicap. Dans certains cas, ces montants peuvent représenter plus de 1 000 $ par année.
Il souligne aussi que le crédit pour personne handicapée peut être transféré à un conjoint ou une conjointe si la personne concernée ne peut pas l’utiliser en totalité.
6. Comprendre l’effet du taux marginal sur ton remboursement
Plusieurs personnes hésitent à faire des heures supplémentaires ou à accepter un bonus, croyant qu’elles « vont tout perdre en impôt ».
Selon Vincent Fortier, c’est une mauvaise compréhension du système progressif. Le taux marginal s’applique uniquement à la portion du revenu qui dépasse un certain palier, pas à l’ensemble du salaire.
Il explique aussi que les retenues à la source sur un bonus peuvent sembler élevées, mais qu’au moment de produire la déclaration, le taux effectif réel est recalculé. Cela peut se traduire par un remboursement si trop d’impôt a été prélevé.
En bonus : cotiser à ton REER
Au moment d’écrire ces lignes, il est maintenant trop tard pour cotiser à ton régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou celui de ton conjoint ou ta conjointe. La date limite était le 2 mars.
Mais tu peux tout de même prendre des notes pour l’an prochain. Investir dans ce compte est un outil puissant pour réduire ton revenu imposable.
D’abord, c’est quoi, un REER? Il s’agit d’un compte qui permet de mettre de l’argent de côté tout en réduisant son revenu imposable. Les cotisations sont déductibles d’impôt l’année où elles sont versées, et les placements fructifient à l’abri de l’impôt jusqu’au moment du retrait, généralement à la retraite, lorsque le revenu est souvent plus faible.
Au final, augmenter son remboursement d’impôt ne repose pas sur une astuce secrète, mais sur une bonne compréhension des règles et une préparation rigoureuse.
Selon Vincent Fortier, prendre le temps de bien répondre aux questions, de rassembler ses documents et de déclarer correctement chaque élément peut faire toute la différence au moment de recevoir son avis de cotisation.
