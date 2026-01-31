Certains Québécois peuvent faire faire leurs impôts gratuitement en 2026 et voici qui

Qui dirait non à des aides gratuites qui peuvent te rapporter gros? 🤑

De l'argent canadien.

Certaines personnes peuvent faire faire leurs impôts gratuitement, grâce à des bénévoles répartis à travers le Québec.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

À peine auras-tu cligné des yeux que la période des déclarations d'impôt au Québecau Québec sera officiellement commencée et si tu trouves ça compliqué, tu n'es pas seul.e. Bonne nouvelle : si ton budget ne te permet pas d'engager un.e comptable agréé.e, tu pourrais être admissible à une assistance entièrement gratuite pour remplir tes déclarations.

À lire également : 8 changements fiscaux de Revenu Québec à considérer avant d'envoyer ta déclaration d'impôt

Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles existe pour aider les contribuables du Québec à obtenir toutes les sommes auxquelles ils et elles ont droit lors de la saison fiscale, grâce à des personnes qualifiées partout dans la province.

Qui peut bénéficier de ce service gratuit?

Pour être admissible, tu dois avoir un revenu modeste et une situation fiscale simple, selon les critères établis par Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada.

Voici les seuils de revenus maximaux suggérés pour l'admissibilité :

  • Une personne seule : 40 000 $
  • Un couple : 55 000 $
  • Un adulte avec un enfant : 55 000 $
  • Chaque personne à charge supplémentaire : 5 000 $ additionnel

Ta situation fiscale doit aussi être relativement simple. Cela inclut généralement les revenus d'emploi régulier, les pensions (retraite, alimentaire, etc.) et les bourses d'études.

Par contre, tu ne seras probablement pas admissible si tu es travailleur ou travailleuse autonome, que tu déclares des revenus de location, que tu possèdes des actifs à l'étranger, que tu as vendu une propriété durant l'année fiscale ou que tu produis une déclaration pour une personne décédée.

Pourquoi utiliser ce service?

À moins que ton beau-père ou ta belle-mère soit comptable, faire faire ses impôts par une personne proche n'est pas toujours à ton avantage. Au-delà de l'aspect gratuit, le programme fait appel à des bénévoles qui ont reçu une formation fiscale de base.

Le service utilise des plateformes en ligne pour produire tes déclarations, ce qui permet un traitement efficace même si tu n'as pas tous tes feuillets et relevés en main au moment de ton rendez-vous. Si tu ne le savais pas déjà, bien souvent, tes différents feuillets fiscaux sont disponibles en ligne sur Mon dossier de l'ARC ou Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec.

Tu éviteras également de débourser des centaines de dollars pour faire appel à un service professionnel. Et comme bonus, plusieurs organismes communautaires qui participent au programme offrent d'autres ressources et services dont tu pourrais bénéficier.

Comment y accéder?

Ce programme, qui existe depuis 1988, implique des centaines d'organismes communautaires à travers le Québec. Pour trouver un point de service près de chez toi et connaître les horaires disponibles, consulte le site Web de Revenu Québec.

Tu peux aussi communiquer directement avec les services à la clientèle pour obtenir plus d'information :

  • Agence du revenu du Canada (ARC) : 1 800 959-7383
  • Revenu Québec : 1 800 267-6299

N'oublie pas que produire ta déclaration de revenus, même si ton revenu est modeste, te permet d'accéder à plusieurs crédits et prestations auxquels tu as droit.

Pour en savoir plus sur le programme d'aide à l'impôt, c'est par ici.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
revenu québec impôts aide fiscale déclaration de revenus agence du revenu du canada prestations et crédits impôts au québec
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Déneigement, livraison d'épicerie: Tous les frais déductibles d'impôt pour ces Québécois

Il n'y a pas que la maturité qui vient avec l'âge!

Catherine O'Hara, la mère dans « Maman, j'ai raté l'avion » est décédée : Voici quoi savoir

Il avait 71 ans. 🕊️

Une vente de jeux de société usagés à partir de 5 $ aura lieu à Montréal durant 3 jours

Des jeux à petits prix t'attendent!

Tous les féminicides survenus au Québec depuis le début de 2026 : Voici qui elles étaient

Elles étaient des mères, des amies, des filles...🕊️

Aéroport Montréal-Trudeau : Un nouveau stationnement est ouvert et voici quoi savoir

C’est à considérer, si tu es sur le point de t’envoler pour ta destination soleil préférée!

Montréal compte déjà 400 entrées par effraction en janvier : Voici où c’est le plus chaud

La nouvelle année n’apporte aucun répit aux Montréalais.

Certains Québécois recevront jusqu'à 200 $ en février avec cette prestation fédérale

Un coup de pouce financier qui fait TOUJOURS du bien! 🤑

Cette montre intelligente populaire notée 4,9/5 étoiles sur Amazon est en rabais à 39 $

Ça vaut le coup d'œil!

Tu peux économiser 81 $ sur ces cocottes Le Creuset et ça crée un besoin

Juste à temps pour la Saint-Valentin!

Frais médicaux et impôts : La liste complète de ce que tu peux déduire au Québec

Tes antidépresseurs = OUI! Tes Tylenol = NON!💊