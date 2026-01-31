Certains Québécois peuvent faire faire leurs impôts gratuitement en 2026 et voici qui
Qui dirait non à des aides gratuites qui peuvent te rapporter gros? 🤑
À peine auras-tu cligné des yeux que la période des déclarations d'impôt au Québecau Québec sera officiellement commencée et si tu trouves ça compliqué, tu n'es pas seul.e. Bonne nouvelle : si ton budget ne te permet pas d'engager un.e comptable agréé.e, tu pourrais être admissible à une assistance entièrement gratuite pour remplir tes déclarations.
À lire également : 8 changements fiscaux de Revenu Québec à considérer avant d'envoyer ta déclaration d'impôt
Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles existe pour aider les contribuables du Québec à obtenir toutes les sommes auxquelles ils et elles ont droit lors de la saison fiscale, grâce à des personnes qualifiées partout dans la province.
Qui peut bénéficier de ce service gratuit?
Pour être admissible, tu dois avoir un revenu modeste et une situation fiscale simple, selon les critères établis par Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada.
Voici les seuils de revenus maximaux suggérés pour l'admissibilité :
- Une personne seule : 40 000 $
- Un couple : 55 000 $
- Un adulte avec un enfant : 55 000 $
- Chaque personne à charge supplémentaire : 5 000 $ additionnel
Ta situation fiscale doit aussi être relativement simple. Cela inclut généralement les revenus d'emploi régulier, les pensions (retraite, alimentaire, etc.) et les bourses d'études.
Par contre, tu ne seras probablement pas admissible si tu es travailleur ou travailleuse autonome, que tu déclares des revenus de location, que tu possèdes des actifs à l'étranger, que tu as vendu une propriété durant l'année fiscale ou que tu produis une déclaration pour une personne décédée.
Pourquoi utiliser ce service?
À moins que ton beau-père ou ta belle-mère soit comptable, faire faire ses impôts par une personne proche n'est pas toujours à ton avantage. Au-delà de l'aspect gratuit, le programme fait appel à des bénévoles qui ont reçu une formation fiscale de base.
Le service utilise des plateformes en ligne pour produire tes déclarations, ce qui permet un traitement efficace même si tu n'as pas tous tes feuillets et relevés en main au moment de ton rendez-vous. Si tu ne le savais pas déjà, bien souvent, tes différents feuillets fiscaux sont disponibles en ligne sur Mon dossier de l'ARC ou Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec.
Tu éviteras également de débourser des centaines de dollars pour faire appel à un service professionnel. Et comme bonus, plusieurs organismes communautaires qui participent au programme offrent d'autres ressources et services dont tu pourrais bénéficier.
Comment y accéder?
Ce programme, qui existe depuis 1988, implique des centaines d'organismes communautaires à travers le Québec. Pour trouver un point de service près de chez toi et connaître les horaires disponibles, consulte le site Web de Revenu Québec.
Tu peux aussi communiquer directement avec les services à la clientèle pour obtenir plus d'information :
- Agence du revenu du Canada (ARC) : 1 800 959-7383
- Revenu Québec : 1 800 267-6299
N'oublie pas que produire ta déclaration de revenus, même si ton revenu est modeste, te permet d'accéder à plusieurs crédits et prestations auxquels tu as droit.
Pour en savoir plus sur le programme d'aide à l'impôt, c'est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Jusqu'à 2 870 $ versés cette année avec l'allocation aux travailleurs : Voici les dates ›
- Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement ›
- Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement ›
- 7 prestations et crédits d'impôt que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci ›
- 7 prestations et crédits d'impôt que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci ›
- 6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt versés aux personnes âgées du Québec ce mois-ci ›
- 10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt accessibles ce mois-ci pour les célibataires du Québec ›
- Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026 ›
- 7 crédits d'impôt et prestations qui seront versés aux Québécois en février 2026 ›
- 7 changements à savoir pour ta déclaration d'impôt à Revenu Québec en 2026 ›
- Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec ›
- Hausses d’impôts en 2026 : Voici pourquoi les Québécois vont en payer plus cette année ›