Crédits d'impôt: Voici le montant maximal que tu peux obtenir si tu habites seul au Québec
Locataires comme propriétaires peuvent en profiter! 💰
La saison des impôts 2026 s’amorce bientôt et c’est le moment parfait pour explorer les différents crédits d’impôt de Revenu Québec susceptibles d’alléger ta facture fiscale. Si tu es une personne célibataire ou monoparentale qui vit seule, que tu sois locataire ou propriétaire, ou que tu aies atteint 65 ans, une aide financière substantielle pourrait te revenir lors de ta prochaine déclaration.
Le crédit d’impôt pour personne vivant seule en raison de l’âge ou pour revenus de retraite constitue un allègement fiscal non remboursable conçu spécifiquement pour compenser les dépenses accrues des personnes habitant seules.
Contrairement aux couples qui partagent leurs frais, tu assumes individuellement toutes les dépenses pour ton loyer ou ton hypothèque, tes coûts d’électricité, ton abonnement téléphonique et l’ensemble de tes charges quotidiennes. Ce crédit vise justement à reconnaître cette réalité financière.
Les critères d'admissibilité
Tu peux réclamer ce crédit d'impôt dans les situations suivantes :
- Ta date de naissance précède le 1er janvier 1961, ou celle de ton ou ta partenaire respecte cette condition;
- Tu as occupé seul.e ton habitation durant toute l'année civile, à l'exception d'enfants mineurs ou d'enfants majeurs poursuivant des études postsecondaires à temps plein;
- Toi ou ton ou ta conjoint.e, qui vit à une autre adresse, avez perçu un revenu de retraite qualifié ou une portion de celui-ci a fait l'objet d'un transfert.
D'autres exigences particulières peuvent s'ajouter à ces critères principaux. Pour une analyse complète des conditions d'admissibilité, consulte les informations détaillées disponibles sur le site de Revenu Québec.
Pour l'année fiscale 2025, le crédit maximal s'élève à 2 128 $ pour une personne habitant seule, tandis que les parents seuls peuvent obtenir un supplément atteignant 2 627 $.
Avec un taux de conversion de 14 %, cette mesure fiscale pourrait diminuer ton impôt à payer d'environ 589 $, selon les données de l'Université de Sherbrooke.
Attention toutefois : le montant diminue dès que ton revenu dépasse 42 090 $. Les personnes seules dont les revenus ont dépassé 67 450 $ en 2025 ne peuvent bénéficier de ce crédit fiscal.
Pour estimer le montant auquel tu pourrais avoir droit selon tes revenus familiaux, réfère-toi à l'annexe B de Revenu Québec qui présente un tableau détaillé des sommes accordées.
