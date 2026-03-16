Certains Québécois recevront 200 $ cette semaine avec cette aide fédérale
C’est mieux que rien, comme on dit! 💸
Si tu vis avec un handicap au Québec, un dépôt pourrait atterrir dans ton compte bancaire d’ici quelques jours seulement. La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) est sur le point d’être distribuée pour mars 2026 et cette somme peut offrir un petit coup de pouce à tes finances.
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Géré conjointement par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada, ce programme peut rapporter jusqu’à 200 $ par mois — soit 2 400 $ sur l’année — aux personnes qui y ont droit.
Et si tu étais admissible depuis le lancement en juillet 2025 sans jamais avoir soumis de demande, des paiements rétroactifs pourraient compenser les mois non perçus. Dans ce cas, on peut dire « salut le gros montant »!
Qui est admissible à ce versement?
Pour recevoir la PCPH cette semaine, trois conditions doivent être réunies en même temps :
- Être âgé.e de 18 à 64 ans;
- Résider au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus pour l’année 2024;
- Détenir une certification valide du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Côté statut d’immigration, le programme est ouvert aux citoyen.ne.s canadien.ne.s, aux résident.e.s permanent.e.s, aux personnes protégées ainsi qu’aux personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens.
Les personnes incarcérées dans un pénitencier fédéral pour une peine de deux ans ou plus ne peuvent pas toucher la prestation durant leur séjour — sauf lors du premier et du dernier mois d’incarcération.
Quel montant peux-tu recevoir?
Le versement peut atteindre 200 $ par mois, mais le montant réel dépend de ton revenu net ajusté. Voici comment ça se calcule :
Personnes seules
- Revenu de 23 000 $ ou moins - prestation complète de 200 $;
- Revenu jusqu'à 33 000 $ avec au moins 10 000 $ provenant d'un emploi - 200 $ également;
- Au-delà de ces seuils, le montant diminue progressivement jusqu'à s'annuler à 45 000 $ de revenu annuel.
Couples (une seule personne admissible)
- Revenu familial combiné sous 32 500 $ : plein montant;
- Jusqu'à 46 500 $ de revenu familial si au moins 14 000 $ proviennent du travail - plein montant;
- La prestation cesse dès que le revenu familial dépasse 58 500 $.
Couples (les deux partenaires sont admissibles)
- Chacun.e peut recevoir jusqu'à 200 $, selon les mêmes seuils de revenu que ci-dessus.
Encore temps de t'inscrire
Si tu n'as toujours pas fait ta demande, Service Canada t'a normalement envoyé une lettre contenant un code d'accès personnel.
Ce code te permet de te connecter au portail en ligne et de soumettre ta demande facilement. Assure-toi d'avoir sous la main ton numéro d'assurance sociale (NAS) ainsi que les documents attestant ton statut au Canada.
Pour recevoir ton argent sans délai et éviter les aléas des envois postaux, il est conseillé d'opter pour le dépôt direct en fournissant tes coordonnées bancaires dès ta demande.
Et rappelle-toi : si tu étais admissible depuis juillet 2025 sans avoir rien reçu, tu peux réclamer les mois manqués rétroactivement.
La date exacte du paiement cette semaine
La PCPH est toujours versée le troisième jeudi du mois. Pour mars 2026, ce sera ce jeudi 19 mars. Pour les prochains mois, note ces dates dans ton agenda :
- Jeudi 16 avril 2026
- Jeudi 21 mai 2026
- Jeudi 18 juin 2026
Pour toute l'information officielle sur le programme, consulte la page dédiée sur le site du gouvernement du Canada.
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