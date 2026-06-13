Tu peux te baigner au pied d'une chute de 27m près de Trois-Rivières et c'est paradisiaque
Peu de gens connaissent ce petit bijou bien caché. ✨
Certaines destinations réussissent à transformer une simple journée en plein air en véritable aventure. C’est le cas de cette magnifique chute au Québec, accessible à un peu plus de deux heures de Montréal, au nord de Trois-Rivières. Pour l’atteindre, il faut combiner kayak et randonnée, avec en prime la chance de profiter d’une baignade au cœur d’un environnement naturel spectaculaire.
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Cachées au cœur du parc national de la Mauricie, à Shawinigan, les chutes Waber figurent parmi les plus impressionnantes merveilles naturelles de la région. Hautes de 27 mètres, elles attirent les personnes prêtes à fournir un peu d'effort pour découvrir un lieu qui demeure relativement isolé malgré sa beauté spectaculaire.
Contrairement à plusieurs chutes accessibles directement depuis un stationnement, celles-ci se méritent. L'excursion débute à l'aire de pique-nique Wapizagonke, accessible par l'entrée Saint-Mathieu du parc. Une fois sur place, il faut embarquer dans un canot ou un kayak et traverser le lac Wapizagonke avant de poursuivre l'aventure à pied.
La sortie complète est considérée de niveau intermédiaire et occupe généralement une bonne partie de la journée. Il faut compter entre six et huit heures pour effectuer l'aller-retour sans se presser. En tout, le parcours combine environ neuf kilomètres sur l'eau et près de sept kilomètres de marche.
La première portion se déroule sur le lac, où les paysages de la Mauricie défilent au rythme des coups de pagaie. Selon les conditions météorologiques, le vent peut rendre la traversée plus exigeante, ce qui explique pourquoi il est recommandé de consulter les prévisions avant de partir. Les embarcations peuvent être louées directement sur place, mais une réservation à l'avance est fortement suggérée afin d'éviter les mauvaises surprises.
Au fil du trajet, il faut également contourner quelques barrages de castors avant d'atteindre le départ du sentier pédestre. Des souliers d'eau ou des sandales bien attachées peuvent être utiles, puisque certaines sections sont humides et boueuses.
La randonnée qui suit s'étend sur environ 3,4 kilomètres. Le chemin forestier est bien balisé, mais plusieurs montées, escaliers et passages plus abrupts demandent un certain effort. Heureusement, quelques points de vue permettent de reprendre son souffle tout en admirant le paysage. Plus on avance, plus le grondement des chutes se fait entendre.
L'arrivée aux chutes Waber constitue sans doute le moment le plus attendu de la journée.
Plusieurs personnes profitent des rochers au pied de la cascade pour manger leur lunch, relaxer ou simplement admirer la puissance de l'eau. Il est également possible de se baigner pour se rafraîchir après l'effort, mais il demeure interdit de sauter du haut des chutes ou d'escalader les parois rocheuses. La prudence est particulièrement importante, puisque les secours peuvent mettre plusieurs heures à atteindre le secteur en cas d'urgence.
Si tes jambes ont encore de l'énergie, tu peux prolonger l'aventure jusqu'au belvédère Anticagamac pour admirer d'autres panoramas sur cette portion sauvage du parc.
L'accès quotidien au parc national de la Mauricie coûte 10 $ par adulte. En apportant suffisamment d'eau, un lunch et en prévoyant un départ tôt le matin, cette excursion pourrait facilement devenir l'une des sorties les plus mémorables de ton été.
Parc national de la Mauricie
Coût : Entrée sur le site à 10 $ par adulte. Gratuit pour les 17 ans et moins
Quand : Tous les jours, du 28 mai au 12 octobre 2026
Adresse : Parc National de la Mauricie, Saint-Mathieu-du-Parc, QC
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