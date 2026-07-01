8 endroits à couper le souffle où faire du paddleboard au Québec cet été
Entre eaux turquoise et falaises impressionnantes, ces destinations méritent une place sur ta « bucket list ». 🌊
Pas besoin de billet d'avion pour vivre des vacances qui sortent de l'ordinaire : le Québec cache des plans d'eau aussi spectaculaires que dépaysants, et l'été est le meilleur moment pour sortir ton paddleboard. Entre les lacs aux teintes émeraude et les plages qui donnent l'impression d'être dans le Sud, la province regorge de décors qui valent amplement le détour, peu importe ton niveau d'expérience sur l'eau.
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Que tu cherches une sortie tranquille en famille ou une escapade plus sportive sur l'eau, voici une sélection de magnifiques endroits où faire du paddleboard partout au Québec. Des eaux turquoise aux lacs paisibles en passant par les rivières bordées de nature, il y a forcément un coin parfait pour profiter de l'été... et probablement à un road trip de chez toi.
Lac Pemichangan
Coût : Gratuit
Adresse : Gracefield, Outaouais, QC
Pourquoi tu dois y aller : Niché à Gracefield, dans la Vallée-de-la-Gatineau, le lac Pemichangan séduit instantanément avec 15 kilomètres carrés d'eau émeraude d'une clarté remarquable dont la qualité est rigoureusement surveillée. Entouré de collines verdoyantes, ce vaste plan d'eau offre un décor apaisant où le temps semble ralentir, parfait pour décrocher du quotidien le temps d'une sortie en paddle ou en kayak.
Ses nombreuses baies tranquilles et ses petites îles invitent à l'exploration, te donnant l'impression de découvrir un nouveau paysage à chaque coup de pagaie, sans même quitter le Québec.
Pour y accéder, dirige-toi vers le secteur Point Comfort, où une descente naturelle permet de mettre facilement ton embarcation à l'eau. Comme plusieurs portions du rivage sont privées ou gérées par des associations, il est important d'utiliser un point d'accès autorisé, comme celui du Club de chasse et pêche de Gatineau.
Parc de Gros-Cap
Coût : Location à 40 $/planche pour deux heures
Adresse : 74, ch. du Camping, L'Étang-du-Nord, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec leurs impressionnantes falaises de grès rouge qui plongent dans le golfe et leurs grottes sculptées par les vagues, les Grottes de Gros-Cap offrent un décor qui semble tout droit sorti d'une carte postale. Les eaux turquoise qui bordent les falaises, les arches naturelles et les cavités cachées créent une ambiance presque irréelle.
Pour admirer ce paysage sous son plus bel angle, rien ne vaut une excursion en paddleboard ou en kayak. La Corporation du Parc de Gros-Cap propose la location d'équipement sur place, ce qui te permet de partir directement à la découverte des grottes et de longer les falaises au fil de l'eau.
Si tu possèdes déjà ton embarcation, plusieurs adeptes choisissent de séjourner au camping du parc et de mettre leur planche ou leur kayak à l'eau directement depuis la plage. Une façon idéale de profiter de ce petit coin de paradis à ton propre rythme.
Lac Edja
Coût : Gratuit
Adresse : Chemin du Lac Edja Ouest, Blue Sea, QC
Pourquoi tu dois y aller : Niché en Outaouais, le lac Edja fascine dès le premier regard avec ses eaux turquoise aux reflets verts, si limpides qu'elles laissent apparaître les formations rocheuses qui se cachent sous la surface. Que tu choisisses d'y pagayer en paddleboard, en kayak ou simplement de t'y baigner, le décor donne l'impression d'avoir été tout droit emprunté à une destination tropicale.
Au fil des dernières années, c'est devenu un incontournable pour les adeptes de sports nautiques et les personnes en quête de paysages à couper le souffle. Avec un peu de chance, tu pourrais même apercevoir quelques tortues profiter du soleil au passage.
Pour préserver ce petit paradis, quelques règles sont toutefois à respecter. Les rives du lac sont bordées de propriétés privées, il est donc interdit d'y accoster. Le lavage de ton embarcation, qu'il s'agisse d'une planche ou d'un kayak, est également obligatoire afin de protéger l'écosystème du lac. Bonne nouvelle : ce service est entièrement gratuit et offert au 10, rue Principale, à Blue Sea. Le stationnement est aussi gratuit, mais les places sont limitées. Arriver tôt est donc une excellente idée pour profiter pleinement de cette merveille naturelle.
Salaberry-de-Valleyfield
Coût : Gratuit
Adresse : Variées à travers Salaberry-de-Valleyfield
Pourquoi tu dois y aller : Entourée par le fleuve Saint-Laurent et traversée par la rivière Saint-Charles, cette région située à environ une heure de route de Montréal est l’endroit rêvé pour vivre une sortie en planche à pagaie inoubliable sans trop s'éloigner de la métropole.
Lors des journées ensoleillées, les plus matinaux auront la chance de pagayer sur une eau étonnamment claire et turquoise. Un vrai décor de carte postale. Plusieurs points de mise à l’eau s’offrent à toi, selon l’expérience que tu recherches : le Parc Marcil et son eau cristalline, le Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée ou encore la promenade baie Saint-François offrent des magnifiques paysages.
Avec les eaux calmes, les couchers de soleil dorés et les moments zen sur ton SUP, il ne te reste plus qu’à sortir ta planche.
Saint-Anicet
Coût : Gratuit
Adresse : Plage municipale, Saint-Anicet
Pourquoi tu dois y aller : Pagayer sur les eaux peu profondes et cristallines du lac Saint-François à Saint-Anicet, c’est un peu comme s’offrir une escapade tropicale sans quitter le Québec. La couleur turquoise de l’eau lors des journées ensoleillées te donnera littéralement l’impression d’être en vacances à la mer.
Que tu aies envie de pagayer tranquillement, de te laisser flotter au soleil ou d'explorer les environs à ton rythme en paddle board, cet endroit est une valeur sûre. Grâce à la faible profondeur de l'eau sur une bonne distance, l'expérience est tout aussi agréable pour les personnes qui en sont à leur première sortie que pour les adeptes de SUP.
L'accès est simple grâce à la plage municipale, qui permet de mettre facilement ton embarcation à l'eau avant de partir à la découverte de ce véritable petit coin de paradis.
La rivière Rouge
Coût : Selon l'embarcation si tu loues | Accès gratuit à plusieurs descentes publiques
Adresse : Secteurs de Labelle, Mont-Tremblant, La Conception
Pourquoi tu dois y aller : La rivière Rouge est un incontournable dans les Laurentides pour les adeptes de sports nautiques. Elle traverse plusieurs municipalités et compte de nombreuses descentes publiques.
Ici, ce ne sont pas les eaux turquoise qui volent la vedette, mais bien l'ambiance. Au fil de ta descente, tu pourras t'arrêter sur l'une des nombreuses petites plages pour pique-niquer, te baigner ou simplement profiter du calme de la rivière. Garde toutefois en tête que certains secteurs sont plus profonds ou présentent davantage de courant.
Tu n'as pas ton propre équipement? Aucun souci. Des entreprises comme Pause Plein Air, Kayak & Cabana et Aventure Quatre Saisons proposent des locations ainsi que des services de navette pour te permettre de profiter pleinement de l'expérience, sans casse-tête.
Et si tu prolonges ta journée jusqu'en soirée, tu pourrais avoir droit à un magnifique coucher de soleil qui se reflète sur la rivière, une façon parfaite de terminer cette escapade en nature.
Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
Coût : 10,30 $ plus taxes pour l'accès au site, 19,50 $ pour la location d'une heure (52 $/1 journée)
Adresse : 500, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs, QC
Pourquoi tu dois y aller : Bien connu pour ses randonnées spectaculaires, dont le mythique sentier de l'Acropole-des-Draveurs, le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie cache aussi un véritable paradis pour les adeptes de paddleboard. Ici, la rivière Malbaie serpente au cœur de l'une des vallées les plus impressionnantes du Québec, dans la Réserve de la biosphère de Charlevoix, offrant une expérience aussi paisible que grandiose.
Au fil de l'eau, tu pagayeras entre d'immenses parois rocheuses et des sommets qui semblent toucher le ciel. Chaque détour dévoile un nouveau panorama spectaculaire, où la nature règne en maître et où le silence n'est interrompu que par le bruit de ta pagaie.
Site Internet du Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
Parc régional du Poisson blanc
Coût : Gratuit | 33 $ pour la location d'un jour
Adresse : 37, ch. de la Truite, Notre-Dame-Du-Laus, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si ton idée d'une escapade parfaite combine de longues journées à pagayer et des nuits sous les étoiles, direction le Parc régional du Poisson Blanc, dans les Laurentides. Ce vaste territoire est dominé par l'impressionnant réservoir du Poisson Blanc, un immense plan d'eau parsemé d'une centaine d'îles qui donnent envie de partir à l'aventure, pagaie à la main.
Chaque île dévoile un nouveau décor, entre baies tranquilles, forêts luxuriantes et points de vue qui te feront oublier le reste du monde. C'est l'endroit rêvé pour t'offrir un véritable trip de paddleboard et de camping, en accostant sur une île pour y passer la nuit en camping ou dans l'un des microrefuges du parc.
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