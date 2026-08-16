14 trouvailles et nouveautés coup de coeur du Dollarama à moins de 5 $ ce mois-ci
Plusieurs produits se vendent PLUS du DOUBLE ailleurs! 😲
Le Dollarama offre maintenant une expérience de magasinage qui rappelle celle de Winners : entre les arrivages surprenants, les lots éphémères de produits de marques connues à petit prix et les trouvailles inattendues, chaque visite réserve son lot de surprises. Et le plus beau dans tout ça? Tout coûte 5 $ ou moins. Lors de ma plus récente visite, plusieurs nouveautés ont justement attiré mon attention.
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Entre les produits de beauté de marques qu’on voit rarement au Canada, les accessoires pour la maison qui ont l’air beaucoup plus chers qu’ils ne le sont et les produits ménagers à prix mini, il y avait de quoi remplir son panier sans trop faire grimper la facture. J’ai même repéré le dupe d’un gobelet Starbucks devenu viral, vendu pour une fraction du prix, ainsi qu’un produit capillaire d’une marque fondée par une coiffeuse qui travaille avec des célébrités.
Il faut toutefois savoir que l’inventaire du Dollarama varie d’une succursale à l’autre et que plusieurs produits disparaissent rapidement des tablettes. Garde donc l’œil ouvert lors de ta prochaine visite et, si toi aussi tu as un coup de cœur pour certaines de ces 14 trouvailles, n’attends pas trop avant de mettre la main dessus!
Récipient en silicone pliable pour les lunchs
Ce contenant du Dollarama se replie pour prendre moins de place et vient avec ses propres ustensiles.
Prix : 5 $
La saison des lunchs est à nos portes, et cette nouveauté du magasin du dollar pourrait bien te simplifier la vie à petit prix. Comparable à ce contenant un peu plus gros vendu 14,99 $ sur Amazon Canada, ce récipient pliable en silicone de 820 ml est accompagné d’ustensiles et se replie lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui permet de gagner de l’espace. Sans BPA, il convient aussi bien aux aliments chauds que froids et peut aller au lave-vaisselle. Bref, une petite trouvaille offerte en plusieurs couleurs, pratique pour les lunchs au travail, les pique-niques ou simplement pour conserver des restes sans encombrer les armoires.
Produits capillaires Laura Polko
Cette gamme créée autour de la coiffeuse de célébrités Laura Polko est vendue au Dollarama.
Prix : 4,75 $
Si le nom Laura Polko ne te dit rien, tu connais fort probablement quelques-unes des têtes qu'elle a coiffées. La coiffeuse de célébrités a notamment travaillé avec Gigi Hadid, Vanessa Hudgens, Alix Earle et Hailee Steinfeld, et sa gamme de soins capillaires se présente comme une option de qualité professionnelle à prix accessible. Plutôt difficile à trouver au Canada, la marque est notamment vendue chez Target aux États-Unis, où ses produits tournent autour d'une douzaine de dollars américains, soit environ 17 $ CA.
Chez Dollarama, tu peux actuellement mettre la main sur plusieurs shampoings, revitalisants et masques à seulement 4,75 $ chacun. Disons que pour tester les produits d'une coiffeuse habituée aux cheveux des stars sans payer un prix de salon, l'occasion est plutôt tentante.
Lotion Jergens
Ces lotions Jergens de 620 ml sont vendues 5 $ chez Dollarama, comparativement à 12,49 $ chez Pharmaprix.
Prix : 5 $
Si tu utilises déjà la populaire marque de lotions Jergens, le prix de ces bouteilles de 620 ml risque de te surprendre. Les versions hydratantes à la noix de coco et au beurre de karité sont actuellement offertes à 5 $ au Dollarama. Le même produit, dans le même emballage, est affiché à 12,49 $ chez Pharmaprix, soit 7,49 $ de plus. À ce prix-là, tu peux en prendre deux pour moins que ce que tu aurais déboursé en pharmacie.
Tapis de peinture en silicone
Ce tapis en silicone lavable du Dollarama permet de protéger la surface de travail pendant les projets de peinture et de bricolage.
Prix : 5 $
Si tu fais souvent de la peinture ou des bricolages à la maison, ce tapis en silicone peut t’éviter bien des dégâts sur la table. Avec ses 60,5 cm sur 40 cm, il offre une belle surface pour travailler et comprend plusieurs compartiments où déposer peinture, pinceaux et petits accessoires. Comme il est fait à 100 % de silicone, il est lavable et peut être réutilisé d’un projet à l’autre. Pour 5 $, cet achat surprend, alors qu'il faut généralement débourser plus d'une vingtaine de dollars pour des produits similaires.
Vase effet cristal
Avec ses motifs travaillés et son look cristal, ce vase en verre à 4 $ au Dollarama impressionne.
Prix : 4 $
Avec leurs motifs inspirés du cristal taillé, difficile de croire que ces vases à l'allure raffinée coûtent seulement 4 $. Ils sont faits d'un verre épais et ont une hauteur d'environ 23 cm. C'est parfait pour y déposer tes fleurs favorites et donner un air de luxe à ton chez-toi, sans trop dépenser.
Cette trouvaille ressemble d'ailleurs étonnamment à un modèle vendu 39 $ sur Amazon Canada.
Liquide à vaisselle grand format Old Dutch
Ce liquide à vaisselle Old Dutch à la pomme verte est offert en format de 2,5 L pour 5 $.
Prix : 5 $
Pas besoin d'aller à l'entrepôt Costco pour mettre la main sur un format géant à mini-prix! Tu peux actuellement te procurer 2,5 litres de liquide à vaisselle Old Dutch à la pomme verte pour seulement 5 $, un prix (et un format) qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir dans ce type de magasin. Ça revient à seulement 2 $ le litre pour faire le plein de cet essentiel du quotidien.
Peinture à diamants sur « tote bag »
Pour 4,50 $, cet ensemble de « diamond painting » au Dollarama permet de personnaliser un sac fourre-tout.
Prix : 4,50 $
Le diamond painting est particulièrement à la mode, et cette trouvaille permet de joindre l'utile à l'agréable. Plutôt que de créer une œuvre qui finira peut-être au fond d'un tiroir, tu peux ici décorer un tote bag avec de petits diamants colorés, puis réellement l'utiliser une fois ton projet terminé. Plusieurs modèles sont offerts et le sac mesure environ 29 cm sur 34 cm sur 10 cm.
Tirelire machine à sous
Cette mini machine à sous à 5 $ sert aussi de tirelire pour accumuler ses pièces de monnaie.
Prix : 5 $
Que ce soit pour décorer une soirée casino ou pour accumuler ta monnaie, cette petite tirelire sous forme de machine à sous a quelque chose d'amusant et te convaincra peut-être d'économiser tes sous au lieu de gambler! Tu peux y glisser tes pièces pour les accumuler, mais aussi actionner la poignée et faire tourner les rouleaux comme sur une vraie machine à sous.
À 5 $, ça peut être une idée-cadeau originale pour la personne qui économise pour son prochain voyage… à Vegas, peut-être?
Tapis décoratif
Les tapis à 5 $ ne sont pas nouveaux au Dollarama, mais de nouveaux motifs élégants continuent de faire leur apparition.
Prix : 5 $
Les tapis à 5 $ ne sont pas nouveaux chez Dollarama, mais les modèles, eux, continuent de se renouveler et deviennent franchement de plus en plus élégants. Cette fois, j’ai notamment repéré ce modèle bleu marine et un gris avec une bordure blanche au look assez classique pour s’agencer facilement à plusieurs décors. À ce prix-là, tu peux même te permettre de changer celui de l’entrée, de la salle de bain ou de la cuisine au gré des saisons sans investir une petite fortune.
Distributeur de boissons en verre
Ces distributeurs de boissons en verre à 5 $ au Dollarama sont offerts dans plusieurs couleurs et sont munis d'un robinet.
Prix : 5 $
L'été n'est pas terminé, et ce contenant est parfait pour faire un pichet de limonade, de thé glacé ou de sangria sur la terrasse. Ce distributeur de boissons en verre de 670 ml est muni d'un petit robinet à la base pour que tout le monde puisse se servir directement. J'aime particulièrement son verre strié et les différentes teintes offertes, dont rose, bleu et transparent, qui lui donnent un effet beaucoup plus chic que son étiquette de 5 $ laisse croire.
Pour les brunchs, les BBQ ou simplement pour rendre ton eau aromatisée un peu plus fancy, c'est une trouvaille qui risque de faire son petit effet sur la table. Ne range pas ce distributeur trop loin, ça va être un must pour les partys de Noël!
Boîtes pliables transparentes
Ces boîtes transparentes pliables sont offertes en plusieurs formats pour 2,50 $ à 4 $ chez Dollarama.
Prix : 2,50 $ à 4 $, selon le format
Si ton algorithme te sert constamment des vidéos de garde-manger et d'armoires parfaitement organisés, voici une trouvaille pour reproduire le look sans exploser ton budget. Ces boîtes pliables transparentes sont offertes en plusieurs formats à partir de 2,50 $ et permettent de voir leur contenu d'un seul coup d'œil. Elles peuvent servir autant à regrouper des produits dans la cuisine que des cosmétiques, des fournitures de bureau ou tous ces petits objets qui finissent normalement éparpillés dans un tiroir. Et puisqu'elles se replient lorsqu'elles ne servent pas, elles ne deviennent pas elles-mêmes un autre truc encombrant à ranger.
Gobelet « dupe » de l'ourson Starbucks
Ces verres à 4,50 $ chez Dollarama rappellent le « Bearista » viral de Starbucks, qui se vendait 43,95 $.
Prix : 4,50 $
Si tu avais manqué le fameux « Bearista » de Starbucks, Dollarama te donne maintenant une autre chance de boire ton café glacé dans un petit ourson qui copie le gobelet du géant américain, mais pour une fraction du prix. Ces verres de 580 ml reprennent plusieurs détails qui avaient fait le succès du modèle viral : le corps en verre transparent en forme d’ours, le petit chapeau coloré et la paille rayée assortie. Plusieurs couleurs sont offertes, dont rouge, bleu et vert. Et à seulement 4,50 $, contre 43,95 $, tu peux obtenir un effet très similaire tout en gardant près de 40 $ dans tes poches.
Panier à linge avec ganse en faux cuir
Avec son design beige épuré et sa ganse en similicuir, ce panier à linge à 4,50 $ est très joli.
Prix : 4,50 $
Un panier à linge qui n'a pas besoin d'être caché dans le fond du garde-robe, ça se prend bien! Celui-ci affiche un design beige assez épuré avec des lignes verticales et une ganse en similicuir brun qui lui donne une apparence plus soignée que le classique panier en plastique. À 4,50 $, tu peux l'utiliser pour le lavage, bien sûr, mais aussi comme rangement ouvert pour les serviettes, les couvertures ou tous ces objets qui ont tendance à traîner dans la maison.
Mini hachoir électrique
Ce mini hachoir électrique rechargeable par USB est vendu seulement 5 $ chez Dollarama.
Prix : 5 $
Un mini hachoir électrique à 5 $, ça pique forcément la curiosité. Ce modèle rechargeable par USB est conçu pour hacher de petites quantités d'aliments, comme de l'ail ou des fines herbes, sans avoir à sortir le gros robot culinaire. Je ne l'ai toutefois pas testé, alors impossible de me prononcer sur sa puissance ou sa durabilité. Mais pour 5 $, ça reste un petit gadget de cuisine intrigant pour celles et ceux qui aiment simplifier la préparation des repas.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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