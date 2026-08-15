Les 14 meilleures trouvailles à dénicher selon les « accros du Costco »
À toi les meilleurs deals!
Les membres de Costco ont tous et toutes des articles qui se retrouvent religieusement dans le panier à chaque passage en entrepôt. C'est le genre d'item que l'on recommande spontanément à son entourage, que plusieurs refusent de payer plus cher ailleurs ou encore, dont le retour en stock est très attendu. Mais les adeptes savent aussi qu'une visite chez Costco réserve souvent son lot de surprises, qu'il s'agisse d'une nouvelle friteuse à air chaud qui fait sensation, de serviettes de bain de qualité hôtelière ou d'un produit saisonnier qui disparaît des tablettes en un clin d'œil.
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Pour découvrir lesquels font presque l'unanimité, on a demandé aux membres du groupe Facebook Les accros du Costco quelles étaient les meilleures trouvailles actuellement offertes en entrepôt à leur avis. Que tu sois déjà membre ou que tu te demandes si l'abonnement vaut la peine, voici 14 trouvailles qui reviennent constamment parmi les coups de cœur des « accros du Costco ».
Duo de bouteilles d'eau Owala
Chez Costco, les bouteilles de marque Owala sont vendues à prix compétif.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 44,99 $
Difficile de passer à côté de l'engouement pour les bouteilles d'eau Owala, qui figurent parmi les produits les plus recommandés par les membres du groupe. Chez Costco, le duo est offert à 44,99 $, un prix particulièrement avantageux lorsqu'on sait qu'une seule bouteille de 24 oz se vend généralement autour de 42 $ chez plusieurs détaillants.
En plus de leurs combinaisons de couleurs tendance qui donnent envie de toutes les collectionner, les adeptes les adorent pour leur excellente isolation qui garde les boissons froides pendant des heures. Leur bec FreeSip avec paille intégrée permet de boire facilement, même au volant, tandis que leur couvercle verrouillable et étanche évite les dégâts dans le sac ou la voiture. Bref, on comprend vite pourquoi elles font presque l'unanimité.
Four grille-pain et friteuse à air chaud Ninja Flip
Chez Costco, tu peux trouver le Four grille-pain et friteuse à air chaud Ninja Flip à bon prix
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 229,99 $
Les petits électroménagers sont toujours parmi les trouvailles les plus convoitées chez Costco, et le Ninja Flip ne fait pas exception. Si ce modèle attire autant l'attention, c'est notamment grâce à son design ingénieux qui permet de le lever à la verticale lorsqu'il n'est pas utilisé, libérant ainsi près de la moitié de l'espace sur le comptoir.
En plus de faire office de friteuse à air chaud, il réunit les fonctions de four, grille-pain et bien plus encore, avec un total de dix modes de cuisson, dont la cuisson à convection, la déshydratation, le réchauffage et même un mode pizza. Un appareil polyvalent qui risque de te plaire si tu cherches à maximiser ton espace de comptoir sans faire de compromis sur les fonctionnalités.
Tasse à mélanger BlendBoss Ninja
Costco t'offre les Tasses à mélanger BlendBoss Ninja pour 149,99 $ au moment d'écrire ces lignes.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 149,99 $
Si tu prépares régulièrement des smoothies, des jus verts ou des cafés glacés à la maison, la tasse à mélanger BlendBoss de Ninja pourrait bien devenir ton nouvel indispensable. Offerte à 149,99 $ chez Costco, elle est pensée pour suivre le rythme des journées bien remplies grâce à son format compact et à son gobelet de voyage inclus.
Dotée de puissantes lames, elle réduit facilement en purée la glace, les fruits congelés, les légumes verts, les noix et les graines afin d'obtenir des boissons parfaitement lisses en quelques secondes. Tu n'as ensuite qu'à refermer le contenant de 26 oz et partir avec ton smoothie ou ton café frappé, sans avoir à le transvider dans une autre bouteille. Une nouveauté qui pourrait rapidement trouver sa place sur ton comptoir si tu aimes préparer tes propres boissons maison et gagner du temps le matin.
Appareil de coiffure à accessoires 5 en 1 Conair
Pour 69,97 $, tu peux te procurer l'appareil de coiffure à accessoires 5 en 1 Conair chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 69,97 $
Offert à 69,97 $ chez Costco, cet appareil comprend cinq embouts interchangeables qui permettent de réaliser une foule de coiffures avec un seul manche. Et quand on se rappelle que certains fers plats ou à friser se vendent des centaines de dollars, difficile de ne pas y voir un excellent rapport qualité-prix.
Que tu aies envie de lisser tes cheveux, de créer des boucles définies, des ondulations effet plage ou encore d'ajouter du volume à ta coiffure, il suffit de changer l'accessoire grâce à son système de verrouillage rapide. Ses plaques et embouts en céramique favorisent une répartition uniforme de la chaleur pour des cheveux plus lisses et brillants, tandis que ses six niveaux de température permettent de l'adapter à différents types de cheveux.
Amandes napolitaines Lamontagne
Costco t'offre le sac de 850 g d'amandes napolitaines pour 16,99 $ au moment d'écrire ces lignes.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 16,99 $ pour 850 g
Si la crème glacée napolitaine et les amandes enrobées de chocolat avaient un enfant, ça donnerait probablement ce produit. Offertes à 16,99 $ pour un généreux sac de 850 g, elles risquent bien de devenir la petite gâterie que tu t'offres après un repas... mais aussi celle qui t'invite à replonger la main dans le sac chaque fois que tu passes devant le garde-manger.
Dès la première bouchée, on retrouve les saveurs qui rappellent la célèbre crème glacée napolitaine de notre enfance. Oui, c'est sucré, mais c'est justement ce qui en fait une vraie gourmandise. Et quand on voit le prix du chocolat ces temps-ci, difficile de ne pas apprécier l'excellent rapport quantité-prix qu'offre ce format.
Café Mélange Barista William
Chez Costco, tu peux trouver le format d'un kg de café Mélange Barista William pour 24,99 $.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 24,99 $ pour 1 kg
Tu fais partie de ceux et celles qui ne peuvent pas commencer leur journée sans un bon café? Le Mélange Barista de William mérite une place dans ton panier. Offert à 24,99 $ pour un sac de 1 kg, il propose un bon prix pour une marque québécoise reconnue pour la qualité de ses cafés.
Avec une tasse qui rivalise avec celle de plusieurs cafés, tu risques de résister un peu plus facilement à la tentation de faire un détour chez Starbucks avant le travail. De quoi te donner l'impression de commencer la journée dans ton café préféré... sans quitter la maison.
Mini concombres Toundra
Pour 3,79 $, tu peux te procurer un sac de mini concombres Toundra chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 3,79 $ pour 2 lb
À 3,79 $ pour un sac de 2 lb, les mini concombres Toundra font partie des achats que plusieurs membres du groupe disent remettre dans leur panier semaine après semaine. Bien croquants, ils sont parfaits pour accompagner une trempette, garnir une boîte à lunch ou ajouter une touche de fraîcheur à tes salades estivales.
Ce qu'on aime particulièrement des mini concombres par rapport aux concombres anglais, c'est qu'ils sont prêts à manger tels quels. Pas besoin de sortir une planche à découper ni de les trancher avant de les déguster : tu les rinces, tu croques et c'est réglé! Une petite commodité qui fait toute la différence quand vient le temps de préparer une collation rapide ou un repas sur le pouce.
Gros oeufs blancs Nutrioeuf
Tu peux trouver un format de 60 oeufs de marque Nutrioeuf chez Costco pour 18,29 $ au moment d'écrire ces lignes.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 18,29 $ pour 60 oeufs
À première vue, 60 œufs, ça peut sembler énorme. Pourtant, à environ 0,30 $ l'œuf, ce format offre un bon prix pour un aliment qui se retrouve dans une foule de recettes du quotidien. Si tu cuisines souvent ou que tu as plusieurs bouches à nourrir à la maison, il pourrait même t'éviter de devoir retourner à l'épicerie en plein milieu de la semaine.
Que ce soit pour préparer des omelettes, des quiches, des sandwichs-déjeuners, des muffins ou même une bonne batch de biscuits, les œufs disparaissent souvent plus vite qu'on le pense. Un format qui risque de faire le bonheur des familles, des adeptes du meal prep et de ceux et celles qui cuisinent beaucoup!
Huile de coco Kirkland
Costco offre un rapport quantité-prix intéressant pour l'huile de coco Kirkland.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 23,99 $ pour 2,3 kg
À 23,99 $ pour un impressionnant format de 2,3 kg, cette huile de coco biologique Kirkland Signature peut sembler énorme au premier coup d'œil. Pourtant, comme elle se conserve facilement jusqu'à 12 mois (parfois plus) à température ambiante lorsqu'elle est rangée dans un endroit frais, sec et sombre, tu as largement le temps d'en profiter.
En plus d'être parfaite pour une foule de recettes, elle est aussi très pratique pour graisser une poêle avant la cuisson ou remplacer d'autres matières grasses dans plusieurs préparations. Un achat qui demande un peu plus d'espace dans le garde-manger... mais beaucoup moins de virées à l'épicerie.
Baumes à lèvres Spritz EOS
L'emballage de neuf baumes à lèvres Spritz EOS chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 19,99 $ pour neuf baumes
Les personnes qui utilisent des baumes à lèvres quotidiennement savent qu'ils ont une drôle de tendance à disparaître au moment où on en a le plus besoin. Avec ce paquet de neuf baumes EOS à 19,99 $, tu peux te permettre d'en laisser un peu partout : dans ton sac à main, sur ta table de chevet, dans ton auto, sur ton bureau ou encore dans la poche de ton manteau.
Inspirés des spritz italiens et des vacances d'été sur la côte, ces baumes hydratants sont formulés à base de beurre de karité naturel et laissent les lèvres douces toute la journée. Le plus beau dans tout ça? Tu risques surtout d'arrêter de te demander où est passé ton baume à lèvres... puisqu'il y en aura toujours un à portée de main.
Encre à lèvres Sacheu
Costco t'offre deux tubes d'encre à lèvres Sacheu pour 24,99 $ au moment d'écrire ces lignes.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 24,99 $ pour deux tubes
Si tu en as assez de refaire ton contour des lèvres plusieurs fois par jour, cette trouvaille risque de t'intéresser. Offert à 24,99 $ pour deux tubes, cet ensemble d'encres à lèvres Sacheu est conçu pour laisser une couleur qui tient longtemps, sans transférer ni nécessiter de retouches constantes. Son application est un peu différente d'un crayon traditionnel : il suffit de tracer le contour des lèvres, de laisser agir quelques minutes, puis de retirer délicatement la pellicule pour révéler une teinte longue tenue.
Enrichie en acide hyaluronique et en vitamine E, sa formule aide aussi à garder les lèvres confortables et hydratées tout au long de la journée. Le genre de produit qui te permet de profiter de ton café, de ton repas ou de ton 5 à 7 sans te demander si ton contour des lèvres est encore en place.
Crème hydratante CeraVe
Costco offre un rapport quantité-prix intéressant pour la crème hydratante CeraVe.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 32,99 $ pour deux pots de 453 g
Ce format Costco, offert à 32,99 $ pour deux pots de 453 g, est une excellente façon de faire des réserves sur un produit que plusieurs utilisent quotidiennement, autant pour le visage que pour le corps.
Développée avec des dermatologues, cette crème est conçue pour hydrater les peaux sèches à très sèches tout en aidant à restaurer la barrière cutanée grâce à ses trois céramides essentiels et à l'acide hyaluronique. Sans parfum, non grasse et adaptée aux peaux sensibles, elle s'utilise autant sur le visage que sur le corps. Le genre d'essentiel qu'on est bien content d'avoir en double... surtout quand toute la famille finit par piger dans le même pot.
Serviettes de bain Serene Home
Les serviettes de bain de marque Serene Home sont vendues à 9,99 $ chez Costco au moment d'écrire ces lignes.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 9,99 $
On ne réalise pas toujours à quel point une bonne serviette peut faire une différence... jusqu'à ce qu'on s'enroule dans une serviette épaisse et incroyablement douce après la douche. À 9,99 $ chacune, ces serviettes Serene Home donnent presque l'impression de sortir d'un hôtel.
Disponibles en gris, bleu, vert et beige, elles s'agencent aussi à des serviettes à mains et à des tapis de douche assortis pour créer un ensemble harmonieux dans la salle de bain. Disons simplement qu'elles donnent envie de prendre son temps avant de les remettre sur le porte-serviettes.
Tapis d'entrée Tribeca
Les tapis d'entrée Tribeca chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 23,99 $
On ne pense pas toujours à remplacer son tapis d'entrée, mais quand on tombe sur un modèle à la fois épais, de qualité et offert à bon prix, ça vaut la peine d'en profiter.
Disponible en gris ou en beige, il s'intègre facilement à tous les styles de décoration grâce à son look sobre et intemporel. Que ce soit devant la porte d'entrée ou la porte patio, c'est le genre d'achat pratique qu'on ne regrette généralement pas... surtout à ce prix-là.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.