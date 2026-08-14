La Ville de Saint-Hyacinthe organise un bain libre canin et ça ne passe pas inaperçu

Une initiative qui fait des vagues. 😉

Des chiens dans une piscine publique de Saint-Hyacinthe, image créée par l'IA.

Un bain libre canin organisé à Saint-Hyacinthe fait réagir aussi positivement que négativement.

Ville de Saint-Hyacinthe | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu as un chien et que tu habites dans le coin de Saint-Hyacinthe, une publication récente de la Ville pourrait bien faire ton bonheur pour clore l'été en beauté.

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La Ville de Saint-Hyacinthe a annoncé un bain libre réservé exclusivement aux chiens dans une de ses piscines municipales, et la nouvelle s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. La publication, partagée le 11 août, a récolté environ 1 800 mentions « j'aime » et près de 600 commentaires en quelques jours seulement, un engagement nettement plus élevé que ce que la page reçoit habituellement.

L'activité, gratuite, se tiendra le 24 août prochain à la piscine Laurier de 16 h à 18 h. Elle s'adresse principalement aux Maskoutains et Maskoutaines, mais les personnes de l'extérieur sont aussi les bienvenues à venir tremper la patte de leur compagnon à quatre pattes.

Des réactions partagées


Capture d'\u00e9cran Facebook Ville de Saint-Hyacinthe. Le bain libre canin de la Ville de Saint-Hyacinthe fait réagir. Ville de Saint-Hyacinthe | Facebook

Dans les commentaires, plusieurs trouvent l'idée géniale, la qualifiant de belle façon de faire profiter les pitous de la piscine avant l'hiver. Une personne a même souligné que c'était la première fois qu'elle voyait une initiative du genre et qu'elle espérait que ça pourrait ouvrir la porte à plus d'endroits pet-friendly.

« Est-ce qu'on pourra se baigner avec les chiens? » est l'une des questions qui revient le plus à laquelle la Ville répond que, malheureusement, les humains devront rester sur le bord et laisser leur compagnon patauger librement.

Néanmoins, une telle activité a aussi attiré son lot de critiques et plusieurs se montrent moins enthousiastes devant cet événement.

Capture d'\u00e9cran Facebook Ville de Saint-Hyacinthe. Le bain libre canin de la Ville de Saint-Hyacinthe fait réagir. Ville de Saint-Hyacinthe | Facebook

En effet, des inquiétudes sur l'aspect salubrité ont été soulevées. Une résidente a demandé si la piscine serait vidée, lavée et remplie après l'activité, rappelant que la loi ne permet habituellement pas au chien d'aller dans des piscines publiques.

La Ville a rapidement répondu pour rassurer les gens : le bain libre canin aura lieu le lendemain de la dernière journée de baignade de la saison. Une fois l'activité terminée, la piscine sera donc fermée pour l'année, puis vidée, nettoyée et entretenue avant de rouvrir l'été prochain.

Une chose est sûre, c'est que l'événement fait déjà des vagues!

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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