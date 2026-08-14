Dollarama vend un contenant à lunch pratique pour 67 % moins cher que sur Amazon

Juste à temps pour la rentrée!

La façade d'un Dollarama. Droite :

Dollarama vend un contenant à lunch pratique à 5 $.

Narcity Québec
Éditrice Junior

Avec la rentrée scolaire revient la routine des lunchs à préparer chaque matin, et avec elle, le besoin de contenants pratiques. Si tu es de celles et ceux qui aiment optimiser l’espace dans un sac à dos ou un sac à main, tu te tournes peut-être vers Amazon pour tes recherches, mais sache qu'il y a une trouvaille aperçue chez Dollarama qui pourrait bien devenir un nouveau favori.

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Le contenant SnapTite en silicone, vendu 5 $ chez Dollarama, est particulièrement intéressant grâce à son format pliable qui s’aplatit complètement une fois vide.

Une main tenant le contenant SnapTite en silicone chez Dollarama. Le contenant SnapTite en silicone, vendu 5 $ chez Dollarama.Izabelle Bernier | Narcity Québec

Fabriqué sans BPA, il convient aussi bien aux repas chauds qu’aux repas froids, va au micro-ondes comme au lave-vaisselle, et inclut même un ustensile 2 en 1 (fourchette et couteau) rangé directement dans le couvercle. Sa capacité de 820 ml devrait d'ailleurs être suffisante pour un lunch complet.

Une main tenant le contenant SnapTite en silicone chez Dollarama. Le contenant SnapTite en silicone ouvert, vendu 5 $ chez Dollarama.Izabelle Bernier | Narcity Québec

Sur Amazon, un modèle similaire de la marque Lunbengo (aussi pliable, fait de silicone de qualité alimentaire, avec un couvercle hermétique et un ustensile cuillère/fourchette 2 en 1) se vend plutôt 14,99 $ pour une capacité de 1 000 ml. Une fois replié, il ne mesure que 1,27 cm de hauteur, mais le coût, lui, grimpe rapidement comparé à l’option un peu plus petite qu’on retrouve au magasin du dollar.

Le contenant pliable bleu de la marque Lunbengo sur Amazon. Le contenant pliable de la marque Lunbengo sur Amazon. Amazon

Ça représente une différence d’environ 10 $, soit près de 67 % de moins pour l’option du Dollo.

Si tu planifies déjà ta liste pour la rentrée ou que tu cherches simplement à remplacer tes vieux contenants usés, ça peut valoir la peine de faire un tour chez Dollarama avant d’ajouter ce genre d’article à ton panier Amazon.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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