Dollarama vend un contenant à lunch pratique pour 67 % moins cher que sur Amazon
Juste à temps pour la rentrée!
Avec la rentrée scolaire revient la routine des lunchs à préparer chaque matin, et avec elle, le besoin de contenants pratiques. Si tu es de celles et ceux qui aiment optimiser l’espace dans un sac à dos ou un sac à main, tu te tournes peut-être vers Amazon pour tes recherches, mais sache qu'il y a une trouvaille aperçue chez Dollarama qui pourrait bien devenir un nouveau favori.
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Le contenant SnapTite en silicone, vendu 5 $ chez Dollarama, est particulièrement intéressant grâce à son format pliable qui s’aplatit complètement une fois vide.
Le contenant SnapTite en silicone, vendu 5 $ chez Dollarama.Izabelle Bernier | Narcity Québec
Fabriqué sans BPA, il convient aussi bien aux repas chauds qu’aux repas froids, va au micro-ondes comme au lave-vaisselle, et inclut même un ustensile 2 en 1 (fourchette et couteau) rangé directement dans le couvercle. Sa capacité de 820 ml devrait d'ailleurs être suffisante pour un lunch complet.
Le contenant SnapTite en silicone ouvert, vendu 5 $ chez Dollarama.Izabelle Bernier | Narcity Québec
Sur Amazon, un modèle similaire de la marque Lunbengo (aussi pliable, fait de silicone de qualité alimentaire, avec un couvercle hermétique et un ustensile cuillère/fourchette 2 en 1) se vend plutôt 14,99 $ pour une capacité de 1 000 ml. Une fois replié, il ne mesure que 1,27 cm de hauteur, mais le coût, lui, grimpe rapidement comparé à l’option un peu plus petite qu’on retrouve au magasin du dollar.
Le contenant pliable de la marque Lunbengo sur Amazon. Amazon
Ça représente une différence d’environ 10 $, soit près de 67 % de moins pour l’option du Dollo.
Si tu planifies déjà ta liste pour la rentrée ou que tu cherches simplement à remplacer tes vieux contenants usés, ça peut valoir la peine de faire un tour chez Dollarama avant d’ajouter ce genre d’article à ton panier Amazon.
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