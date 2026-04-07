Cette déco ultra populaire à 27 $ sur Amazon est vendue seulement 5 $ chez Dollarama
Même ambiance, mais pour une fraction du prix. ✨👀
Décorer son espace sans trop dépenser, c’est tout à fait possible, surtout quand on connaît les meilleurs endroits pour des trouvailles à mini-prix, comme le Dollarama. Oui, ça peut surprendre, mais l'endroit n'a rien à envier au HomeSense niveau bonnes affaires : on y trouve souvent des articles qui ressemblent à s’y méprendre à ceux vendus beaucoup plus cher ailleurs, et certaines tendances déco finissent même par apparaître en version abordable dans les allées. C’est d’ailleurs ce qui rend ces trouvailles aussi satisfaisantes, parce qu’on a l’impression de faire un bon coup sans sacrifier le look.
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C’est exactement le cas d'une « lampe lunaire » sans fil, un item qui connaît un vrai engouement. (C'est d'ailleurs un timing intéressant, pendant la mission Artemis II vers la lune.) Avec son design inspiré de la surface de la lune et son éclairage doux, elle s’est rapidement imposée comme un petit élément déco populaire pour créer une atmosphère chaleureuse dans une chambre ou un bureau.
Mais tu t'en doutes : si elle coûte près d'une trentaine de dollars sur les sites populaires, comme Amazon Canada, ce n'est pas du tout le cas au Dollarama.
La lampe lunaire en vente au Dollarama pour seulement 5 $.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Vendu pour seulement 5 $ au magasin du dollar, l'ensemble inclut une sphère blanche texturée accompagnée d’un petit socle en bois à assembler. Le montage se fait en moins d’une minute avec les instructions incluses dans la boîte, donc c’est rapide et sans complication.
Sur Amazon Canada, des modèles très similaires à lumière DEL se vendent autour de 26,99 $, avec plus de 25 500 avis pour certains. Disons que plusieurs personnes ont payé ce montant! Le concept plaît pour la lumière douce, diffusée dans des teintes variées.
La lampe lunaire vendue sur le site Amazon Canada.Amazon Canada
Une fois allumée, la lampe du Dollarama brille d'une lumière DEL qui crée une ambiance chaleureuse, parfaite pour une table de chevet. Un petit bouton situé sous la sphère permet de choisir entre deux options de couleur : un blanc chaud tirant vers le jaune ou une teinte bleutée. Elle fonctionne avec trois piles boutons, qui sont incluses.
Contrairement au modèle vendu en ligne, il n’y a pas de manette pour ajuster l'intensité de la lumière. C'est donc un produit moins élaboré, mais si on calcule le prix avec taxes, il est aussi 81,5 % moins cher. À toi de voir si la différence sur la facture justifie le tout.
La « lampe lunaire » à 27 $ permet également un chargement USB-C, et non une utilisation à batterie comme celle du Dollarama, ce qui peut représenter une économie sur le long terme. Pour ce prix, tu as deux options de couleur, soit blanche ou jaune. Toutefois, si tu débourses 32 $, Amazon Canada propose aussi une lune avec 16 variations, allant du rouge, au mauve, au bleu, et plus encore.
Côté format, le globe mesure environ 12,7 cm de circonférence. Le comparable vendu sur Amazon Canada est de 4,7 pouces, soit environ 12 cm.
La lampe lunaire allumée en jaune et en bleu.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Quand on compare les options, la différence de coût est difficile à ignorer. D’un côté, une lampe autour de 27 $, et de l’autre, une version à 5 $ qui offre un rendu très similaire. C’est le genre d'aubaine qui peut valoir le détour si on aime suivre les tendances (ou on trippe astro!) sans trop dépenser.
À noter toutefois que la disponibilité peut varier d’une succursale Dollarama à l’autre. Mieux vaut garder l’œil ouvert lors de ta prochaine visite.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.