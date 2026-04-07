Céline Dion annonce 6 dates de concert additionnelles et on CAPOTE
CÉLINE!!! Montréal t’attend là!😭
Un peu plus d’une semaine après avoir annoncé son grand retour sur scène à Paris, la diva québécoise Céline Dion a confirmé, ce mardi 7 avril, l’ajout de six nouvelles dates à son calendrier, au grand plaisir de ses fans à travers le monde.
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Plus de neuf millions de personnes se sont inscrites en ligne depuis le 30 mars dernier pour tenter — car il faudra sans doute une bonne dose de chance — de mettre la main sur une paire de billets pour l’un de ces spectacles prévus à l’automne prochain à Paris La Défense Arena.
Ces nouvelles dates s’ajoutent aux dix premières représentations dans la Ville lumière, avec des concerts les 18 et 25 septembre, ainsi que les 2, 9, 16 et 17 octobre. L’annonce a été faite sur le site Web officiel de l’artiste.
Avec environ 30 000 places par spectacle, ce sont quelque 480 000 billets qui seront mis en vente pour l’ensemble des 16 représentations.
Pour accéder à la prévente, qui débute le mardi 7 avril, les fans de la Québécoise devaient s’inscrire avant le 2 avril.
Celles et ceux qui n’ont pas été sélectionné.e.s pour la prévente auront une autre chance lors de la mise en vente générale, prévue le 10 avril.
Voici toutes les dates du grand retour sur scène de Céline Dion, prévu à Paris La Défense :
- Samedi 12 septembre
- Mercredi 16 septembre
- Vendredi 18 spetembre*
- Samedi 19 septembre
- Mercredi 23 septembre
- Vendredi 25 septembre*
- Samedi 26 septembre
- Mercredi 30 septembre
- Vendredi 2 octobre*
- Samedi 3 octobre
- Mercredi 7 octobre
- Vendredi 9 octobre*
- Samedi 10 octobre
- Mercredi 14 octobre
- Vendredi 16 octobre*
- Samedi 17 octobre*
Rappelons que la dernière présence scénique de la diva québécoise remonte à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, en 2024. Elle avait conclu le spectacle en chantant l'Hymne à l'amour d'Édith Piaf ayant comme scène la tour Eiffel.
Sa dernière tournée avait été annulée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. En décembre 2022, Céline Dion a annoncé être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable dont elle souffre depuis quelques années déjà.
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