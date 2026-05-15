19 produits beauté de marques connues à meilleur prix chez Dollarama que chez Pharmaprix
L'une des trouvailles coûte TROIS FOIS plus cher à la pharmacie qu'au Dollarama. 🤯👀
Entre les produits de maquillage, les soins pour la peau et les essentiels capillaires, une virée au Pharmaprix peut rapidement faire grimper la facture. Pourtant, certains produits appartenant à des marques connues se retrouvent aussi sur les tablettes du Dollarama, et parfois à une fraction du prix.
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Pour repérer les options qui valent vraiment la peine, le coût de plusieurs produits de beauté en magasin a été analysé, puis comparé aux mêmes formats offerts chez Pharmaprix. Crèmes, soins pour les cheveux, maquillage… certains écarts de prix sont loin d’être anodins et peuvent faire une vraie différence sur la facture.
Si tu aimes économiser sans faire une croix sur des marques que tu connais déjà, certaines trouvailles beauté valent vraiment le détour. Voici des produits repérés à petit prix qui reviennent moins chers qu’en pharmacie.
Crèmes de douche nettoyantes Nivea
Crèmes de douche nettoyantes Nivea en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 500 ml
Prix au Pharmaprix : 9,39 $ pour 500 ml
Difficile de ne pas remarquer cette gamme de crèmes de douche Nivea quand on passe en magasin, surtout avec les différentes fragrances offertes. Si tu fais partie de celles et ceux qui aiment changer de parfum selon l’humeur, celle-ci risque de te parler. En choisissant la même quantité ailleurs, la facture grimpe de 4,39 $ chez Pharmaprix, soit environ 88 % plus cher, ce qui rend l’option du Dollarama clairement plus douce pour le budget.
Gels de douche 3 en 1 Nivea Men
Gels de douche 3 en 1 Nivea Men en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 500 ml
Prix au Pharmaprix : 9,39 $ pour 500 ml
Le gel douche 3 en 1 Nivea Men combine corps, cheveux et visage en un seul produit. Si tu aimes les routines rapides sans te compliquer la vie, tu vas comprendre l’intérêt. Pour le même format, l’écart atteint aussi 4,39 $ de moins du côté du Dollarama, une différence qui se fait sentir au moment de racheter ses essentiels.
Crèmes de massage Palmer's
Crèmes de massage Palmer's en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour 125 g
Prix au Pharmaprix : 7,49 $ pour 125 g
Parmi les soins plus spécialisés, les crèmes de massage Palmer’s sont souvent choisies pour leur texture riche et leur côté très hydratant, particulièrement appréciés pendant la grossesse ou pour la peau sèche. Si tu cherches un produit réconfortant qui fait vraiment une différence sur la peau, celui-ci vaut le détour. Le même format coûte 3,49 $ de moins à la bannière verte et jaune comparativement au Pharmaprix.
Crèmes pour le corps Palmer's
Crèmes pour le corps Palmer's en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour 100 g
Prix au Pharmaprix : 11,99 $ pour 100 g
Toujours dans la même gamme, la crème Palmer’s pour le corps se démarque avec une hydratation pouvant aller jusqu’à 48 heures et une sensation de confort immédiate. Quand ta peau te réclame un vrai boost d’hydratation, c’est le genre de produit que tu vas vouloir garder sous la main. Ici, la différence de prix est frappante : on parle de trois fois le prix chez Pharmaprix comparativement au Dollarama.
Crèmes pour le corps St. Ives
Crèmes pour le corps St. Ives en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 600 ml
Prix au Pharmaprix : 7,99 $ pour 600 ml
Les crèmes pour le corps St. Ives attirent l’œil avec leurs différentes fragrances et leur format généreux de 600 ml. L’écart de prix atteint 3,49 $, ce qui rend l’option du Dollarama encore plus intéressante pour un usage régulier.
Crème pour les mains Glysomed
Crème pour les mains Glysomed en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 50 ml
Prix au Pharmaprix : 5,49 $ pour 50 ml
Côté soins des mains, la crème Glysomed reste un classique pour garder une peau confortable malgré les lavages fréquents. Tu sais, ces journées où tes mains ont juste besoin d’un peu de réconfort? C’est exactement avec ce genre de produit que tu le trouveras. Elle coûte 3,50 $ au magasin du dollar, soit 1,99 $ de moins qu'à la pharmacie populaire.
Crèmes pour les pieds Gold Bond
Crèmes pour les pieds Gold Bond en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 113 g
Prix au Pharmaprix : 11,49 $ pour 113 g
Pour les pieds, la crème Gold Bond a fait ses preuves comme une option hydratante efficace. En la comparant au prix en pharmacie, la différence grimpe à 6,49 $ pour exactement le même format, et ça pourrait bien devenir un de tes must dans ta routine de soins.
Masque réparateur pour les pieds Aveeno
Masque réparateur pour les pieds Aveeno en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour une paire
Prix au Pharmaprix : 7,79 $ pour une paire
Vendu pour 3,04 $ moins cher au Dollarama, le masque réparateur Aveeno pour les pieds est offert en paire et s’utilise en une seule application. Parfait pour les moments où tu veux un effet spa sans sortir de chez toi.
Crèmes de rasage Gillette
Crèmes de rasage Gillette en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,25 $ pour 311 g
Prix au Pharmaprix : 5,99 $ pour 311 g
La populaire marque de produits de rasage, Gillette, est parmi les plus aimées du grand public. Les crèmes à rasage coûtent 4,25 $ au magasin du dollar, soit 1,74 $ de moins que chez Pharmaprix.
Shampooings et revitalisants Garnier Fructis
Shampooings et revitalisants Garnier Fructis en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 300 ml
Prix au Pharmaprix : 11,49 $ pour 300 ml
Pour les cheveux, les shampooings et revitalisants Garnier Fructis affichent un écart particulièrement intéressant. Les personnes qui achètent leurs soins capillaires en duo sans trop comparer pourraient être surprises. Le même format revient à 5 $, comparativement à 11,49 $ en pharmacie, soit environ 56 % d’économie à la bannière verte et jaune.
Shampooings et revitalisants Aussie
Shampooings et revitalisants Aussie en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 360 ml
Prix au Pharmaprix : 7,59 $ pour 360 ml
Toujours dans les soins capillaires, choisir le Dollarama pour la gamme Aussie à l’huile d’avocat permet de réduire la facture de 2,59 $ sur le format de 360 ml. Pour un produit qui laisse les cheveux doux sans faire grimper la facture, cette option mérite l’attention. Une différence qui devient intéressante pour un usage régulier.
Teinture capillaire Revlon
Teinture capillaire Revlon en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,25 $
Prix au Pharmaprix : 10,99 $
Changer de couleur de cheveux à la maison devient aussi plus accessible avec les teintures Revlon offertes à 4,25 $. Idéal pour varier le look sans rendez-vous au salon, ce produit peut vite devenir une alternative intéressante. Le même produit se vend 10,99 $ en pharmacie, ce qui représente 6,74 $ d’économie.
Baumes à lèvres variés de Nivea
Baumes à lèvres variés de Nivea en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,25 $ pour deux baumes
Prix au Pharmaprix : 7,19 $ pour deux baumes
Du côté des lèvres, les baumes Nivea sont vendus en emballages de deux à 4,25 $. Un format pratique à avoir sous la main au quotidien. En comparaison, le même format atteint 7,19 $ au Pharmaprix, soit 2,94 $ de plus.
Baumes variés Blistex
Baumes variés Blistex en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2 $ pour un baume
Prix au Pharmaprix : 3,79 $ pour un baume
Les baumes Blistex, offerts en plusieurs parfums, restent une option simple à petit prix. Tu en glisses un dans ton sac et tu l’oublies jusqu’au moment où tu en as vraiment besoin. À 2 $ au Dollo, ils permettent d’économiser 1,79 $ sur le même produit vendu au Pharmaprix.
Antisudorifiques Secret
Antisudorifiques Secret en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 73 g
Prix au Pharmaprix : 7,29 $ pour 73 g
Pour la protection quotidienne, l’antisudorifique Secret mise sur un pH équilibré et une odeur fraîche. Le format de 73 g revient à 4,75 $, soit 2,54 $ de moins que chez Pharmaprix. Un choix discret, mais efficace pour toute la journée.
Antisudorifiques Lady Speed Stick
Antisudorifiques Lady Speed Stick en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour 70 g
Prix au Pharmaprix : 6,39 $ pour 70 g
Quand tu veux quelque chose de simple et efficace le matin, les antisudorifiques Lady Speed Stick font exactement ça, avec des versions fraîcheur de poudre ou non parfumée. À 4 $ du côté du Dollo, ça revient à 2,39 $ de moins que le même produit en pharmacie.
Mascaras Wet N Wild
Mascaras Wet N Wild en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour un tube de 6 ml
Prix au Pharmaprix : 5,49 $ pour un tube de 6 ml
Pour économiser sur ton mascara Wet n Wild, tu sais où aller : il est offert à 5 $ au magasin du dollar. La différence de 0,49 $ par rapport à la pharmacie reste minime, mais avantageuse sur un produit qu'on utilise aussi souvent.
Faux ongles « press on» Sally Hansen
Faux ongles « press on» Sally Hansen en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour un paquet de 24 ongles
Prix au Pharmaprix : 14,99 $ pour un paquet de 24 ongles
Envie d’un petit look soigné sans passer par le salon? Ces ongles à coller de la populaire marque Sally Hansen viennent en trousse de 24 avec mini-lime et bandes adhésives incluses. Plusieurs couleurs et formes sont offertes pour varier selon l’occasion ou l’humeur du moment. Ils sont à 4 $ au Dollo, alors qu’on les retrouve à 14,99 $ chez Pharmaprix, ce qui représente une énorme économie de 10,99 $.
Crèmes solaires format voyage Hawaiian Tropic
Crèmes solaires Hawaiian Tropic en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 90 ml
Prix au Pharmaprix : 8,29 $ pour 90 ml
Avec l’arrivée des beaux jours, les formats voyage de protection solaire peuvent vite revenir chers en pharmacie, surtout quand on veut en avoir un sous la main en tout temps. La crème solaire Hawaiian Tropic à l’odeur de noix de coco devient alors une option intéressante à glisser dans son sac. Le format de 90 ml affiche une économie de 3,54 $ à la bannière verte et jaune comparativement au Pharmaprix. Idéale pour passer en mode été, elle se garde facilement à portée de main.
L’inventaire peut changer d’une succursale à l’autre, donc il faut parfois tomber dessus au bon moment. Mais quand une trouvaille se présente, ça peut clairement valoir le détour.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.