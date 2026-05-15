Lysandre Nadeau et Claude Bégin vendent leur grande maison de Montréal pour 1,2 M$ (PHOTOS)
Ça vaut le coup d'oeil!
Un an après que Claude Bégin ait mis son condo de Montréal en vente, c’est maintenant la maison qu’il possède avec Lysandre Nadeau qui cherche de nouveaux propriétaires. Le couple, qui avait acheté cette résidence contemporaine en 2023, s’apprête à quitter Pointe-Saint-Charles pour s’installer dans une propriété plus grande, mieux adaptée à leur quotidien familial avec leurs deux jeunes enfants. Tu as donc une maison de vedette à vendre à zyeuter!
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Affichée à 1 249 000 $, cette résidence se démarque immédiatement par son architecture moderne et sa silhouette minimaliste. Construite en 2019, la propriété propose treize pièces réparties sur plus de 1 500 pi², incluant trois chambres, deux salles de bain et une salle d’eau.
Les espaces de vie baignés de lumière naturelle dans la propriété du couple.Mélanie Moreau | RE/MAX
L’intérieur mise sur une esthétique lumineuse et épurée avec des planchers de bois clair, des lignes droites et une impressionnante fenestration pleine hauteur qui laisse entrer la lumière naturelle à toute heure de la journée.
Le rez-de-chaussée à aire ouverte rassemble la cuisine, la salle à manger et le salon dans une ambiance chaleureuse et raffinée. La cuisine, particulièrement spectaculaire, comprend un immense îlot de quartz, des armoires minimalistes et des luminaires noirs modernes qui contrastent élégamment avec le décor clair.
La cuisine lumineuse et épurée de la résidence montréalaise du couple.Mélanie Moreau | RE/MAX
Le salon, baigné de soleil grâce aux immenses portes vitrées, donne directement accès à la cour arrière clôturée. Cet espace extérieur aménagé avec mobilier lounge et coin détente semble parfait pour recevoir des ami.e.s ou profiter des journées d’été en toute intimité.
Salon moderne avec grandes portes vitrées donnant sur la cour arrière.Mélanie Moreau | RE/MAX
À l’étage, les chambres conservent la même esthétique douce et minimaliste. L’une d’elles impressionne particulièrement avec ses fenêtres pleine hauteur et son accès vers l’escalier qui mène au toit-terrasse.
La chambre au style épuré avec accès vers le toit-terrasse.Mélanie Moreau | RE/MAX
Et honnêtement, difficile de ne pas rêver devant cette terrasse sur le toit avec sa vue dégagée sur le quartier, son mobilier extérieur et son fauteuil suspendu qui donne presque l’impression d’être dans un hôtel boutique.
Le toit-terrasse de la propriété mise en vente par Lysandre Nadeau et Claude Bégin.Mélanie Moreau | RE/MAX
Les salles de bain poursuivent dans le même style contemporain avec des matériaux sobres, une douche vitrée, des accents noirs mats et un look digne des tendances déco qu’on voit partout sur Pinterest.
Une des salles de bain modernes de la résidence de Pointe-Saint-Charles.Mélanie Moreau | RE/MAX
Le sous-sol entièrement aménagé ajoute encore plus d’espace de vie avec une grande salle familiale lumineuse ainsi qu’un espace polyvalent pouvant servir de bureau, de studio ou de salle de jeux.
Le sous-sol entièrement aménagé de la propriété mise en vente.Mélanie Moreau | RE/MAX
Située au cœur de Pointe-Saint-Charles, la propriété profite aussi d’un emplacement particulièrement recherché, à proximité des cafés, commerces de quartier et espaces verts du secteur.
Bref, même si tu ne prévois pas acheter une maison à plus d’un million de dollars prochainement, c’est définitivement le genre de visite immobilière virtuelle qu’on aime faire juste pour admirer le décor et imaginer la vie qu’on pourrait y avoir.
La maison de Claude Bégin et Lysandre Nadeau à vendre à Montréal
Prix : 1 249 000 $
Adresse : 356, rue de la Congrégation, Montréal, QC
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