Le coiffeur des stars Kevins-Kyle vend sa maison des Laurentides pour 1 149 000$ (PHOTOS)
Juste, wow!
Attention aux amateurs et amatrices de scroll infini sur Centris : le coiffeur des vedettes, entrepreneur, ancien candidat de Loft Story et participant de la toute nouvelle téléréalité Hors Réseau : l'expérience de Crave, Kevins-Kyle Lambert, a mis sa grande maison familiale de Saint-Colomban à vendre pour 1 149 000 $.
À lire également : Les 10 participants de la nouvelle téléréalité « Hors Réseau : l’expérience » sont annoncés
C’est donc l’occasion de voir la maison d’une personnalité publique dans toute sa splendeur, à travers plusieurs photos disponibles sur l’annonce immobilière. Avec 17 pièces réparties sur trois étages, cette demeure luxueuse risque de contenter ta curiosité et ton plaisir de regarder des maisons hors de prix pour le commun des mortels.
Le hall d'entrée avec un lustre. Angelica Viapiano | RE/MAX Crystal inc
Tout d’abord, le rez-de-chaussée offre un environnement spacieux à aire ouverte, avec des planchers en béton qui donnent un aspect industriel à la propriété. Des accents de métal noir viennent également appuyer ce style, balancés par des détails plus rustiques, en bois et en tissus chaleureux.
La cuisine avec un cellier et une table à manger. Angelica Viapiano | RE/MAX Crystal inc
À cet étage se trouvent le grand hall d’entrée doté d’un lustre, la vaste pièce qui englobe la cuisine (avec son cellier), la salle à manger et le salon, ainsi qu’une salle d’eau.
Le salon dans la pièce à aire ouverte. Angelica Viapiano | RE/MAX Crystal inc
Des escaliers en bois de couleur pâle mènent au second niveau, où trône une chambre principale somptueuse.
Les escaliers menant au 2e étage. Angelica Viapiano | RE/MAX Crystal inc
Pouvant aisément accueillir un grand lit, l’espace contient également quelques marches donnant accès à une salle de bain à aire ouverte et à une penderie de rêve.
La chambre principale. Angelica Viapiano | RE/MAX Crystal inc
Sur le même palier trois autres chambres, une seconde salle de bain et la salle de lavage sont rassemblées
La penderie. Angelica Viapiano | RE/MAX Crystal inc
C’est dans le sous-sol qu’est nichée la cinquième chambre, en plus d’une salle familiale, d’une salle de bain et d’une salle de rangement.
La salle familiale au sous-sol. Angelica Viapiano | RE/MAX Crystal inc
Le grand terrain extérieur n’est pas à négliger. Une piscine est mise en évidence, alors qu’un patio permet de profiter des belles journées et soirées du printemps à l’automne, lorsque la température donne envie de rester dehors.
La cour avec piscine. Angelica Viapiano | RE/MAX Crystal inc
Est-ce que c’est le genre de maison dont tu rêves? Peut-être que oui, peut-être que non, mais il est intéressant de voir les choix que les gens font au moment de choisir l’endroit qu’ils et elles appellent leur chez-soi.
La maison de Kevins-Kyle est à vendre
Prix : 1 149 000 $
Adresse : 395, rue Marc-André, Saint-Colomban, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
