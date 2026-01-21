Les 10 participants de la nouvelle téléréalité « Hors Réseau : l’expérience » sont annoncés
Ça commence bientôt!
Si tu pensais que la déconnexion, c’était juste fermer tes notifications pour la fin de semaine, Hors Réseau : l’expérience, animée par Danick Martineau, va te prouver que ça peut aller beaucoup plus loin. Dès le mois de mars, une toute nouvelle téléréalité québécoise débarque sur Crave avec un concept qui promet tension, stratégie ainsi que gros dilemmes moraux.
Le principe est simple sur papier, mais plutôt intense en réalité : dix personnalités connues, très actives en ligne, sont larguées seules en pleine forêt, sur l'immense territoire complètement inhabité de Kenauk Nature dans l'Outaouais. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de confort. Juste une radio, de l’équipement de base… et leur capacité à survivre, communiquer et collaborer.
Au départ, chaque participant.e est isolé.e. Leur première mission? Réussir à retrouver les autres. Ensuite, place aux épreuves de groupe, qui leur permettront de mettre la main sur des cylindres renfermant chacun une partie du grand prix en argent. Petit détail important : tout le monde doit absolument avoir un cylindre pour accéder à la dernière étape de l’aventure.
Cette dernière phase, appelée l’évacuation, est un véritable test d’endurance. Les participant.e.s doivent sortir de la forêt avec les cylindres qu’ils et elles ont réussi à conserver. Plus tu en rapportes, plus le montant du grand prix grimpe, allant jusqu'à 25 000 $. Mais une fois rendu.e.s au bout du périple, une décision cruciale les attend : partager équitablement… ou penser à soi avant tout.
Et côté casting, ça promet de brasser solide. Voici les célébrités annoncées, ainsi que quelques informations à savoir sur chacune d'entre elles si jamais tu connais moins certains des visages qui occuperont ton écran dans le cadre de ce concept intriguant :
Éléonore Lagacé
Éléonore Lagacé, fille de Natalie Choquette, est une chanteuse, comédienne et animatrice que tu as sûrement déjà vue à l'écran ou sur scène. Elle a notamment été finaliste à la saison 2 de Big Brother Célébrité, remporté la finale de Zénith en 2023, et chanté dans plusieurs comédies musicales, dont Grease, Footloose, Hair et Peter Pan.
Amorella Lenga
Avec plus de 60 000 abonné.e.s sur Instagram et près de 200 000 sur TikTok, Amorella Lenga rejoint le public grâce à son humour qui allie souvent pop culture et enjeux sociaux. Entre les parodies de documentaires, d'émissions américaines doublées ou de balados, ainsi que ses expériences à travers ses voyages et ses sorties, elle offre autant une loupe sur plusieurs sujets d'actualité que des souvenirs nostalgiques, et tout ça, avec une touche humoristique qui fait le buzz.
Charles-Antoine Des Granges
Comédien, animateur et humoriste, Charles-Antoine Des Granges est non seulement connu pour ses spectacles d'humour, mais aussi, entre autres, comme la voix derrière les balados Mythe... ou mystère? ainsi que Coeur de robot.
Antoine-Olivier Pilon
Antoine-Olivier Pilon est un acteur qui a joué dans plusieurs productions québécoises connues, comme Mommy et Maria Chapdelaine. Du côté du petit écran, il a notamment été en vedette dans Tactik et plus récemment, Stat.
Kevins-Kyle
Le coiffeur des stars, Kevins-Kyle, se forge un nom dans son domaine ainsi que le monde du divertissement depuis des années déjà. Aujourd'hui à la tête de son salon et de sa gamme de produits capillaire, il a tout d'abord été connu pour sa participation à Loft Story en 2006. Plus récemment, il a été le coiffeur officiel d'Occupation Double, et il s'est ouvert sur son expérience familiale dans l'émission Porteuses de vie.
Sam-Éloi Girard
Sam-Éloi Girard est un acteur bien connu du public québécois. Tu as notamment pu le voir dans Les Argonautes, dans la série marquante La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, ainsi que dans Doute raisonnable.
Pascale de Blois
Humoriste, comédienne et créatrice de contenu, Pascale de Blois est connue sur les réseaux sociaux pour ses sketches hilarants. Tu la connais aussi peut-être pour son rôle dans Le purgatoire des intimes, son balado Un potin avec ça? ou sa participation à Big Brother Célébrités en 2024.
Brendan Mikan
Brendan Mikan est un créateur de contenu qui partage autant ses opinions sur l'actualité que sur les émissions de téléréalité québécoises, en plus de faire des reviews de toutes sortes et des vidéos humoristiques. Il se présente comme un « chialeur professionnel », ce qui promet pour son séjour en forêt!
Joanie Grenier
Joanie Grenier, du populaire podcast Sexe Oral, qu'elle anime avec Lysandre Nadeau, est une créatrice de contenu connue pour son franc-parler alors qu'elle explore autant les réalités plus délicates que les plaisirs simples du quotidien.
Marylène Gendron
Marylène Gendron est une humoriste québécoise reconnue pour son humour cru, assumé et sans détour, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur scène. Entre ses apparitions dans des émissions comme Roast battle et Sucré Salé, son balado Tout le monde s'haït et ses nombreux spectacles, elle occupe une place bien à elle dans le showbiz québécois.
Bref, si tu aimes les expériences humaines intenses, les jeux psychologiques et les choix qui font mal, Hors Réseau : l’expérience risque clairement de devenir ton nouveau rendez-vous télé. Dès le 4 mars sur Crave, prépare-toi à voir jusqu’où on est prêt.e à aller quand le réseau disparaît.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.