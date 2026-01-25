Élisabeth Rioux baisse le prix de sa maison à vendre près de Laval de 181 000 $ (PHOTOS)
Tu risques de reconnaitre sa courtière immobilière.
À la fin de 2021, la créatrice de contenu et entrepreneure derrière la marque Hoaka, Élisabeth Rioux, a fait l’acquisition d’une somptueuse propriété à Blainville, sur la Rive-Nord de Montréal. Après avoir réalisé plusieurs améliorations pour la mettre à son goût, la personnalité suivie par plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux a mis la maison en vente pour 1 650 000 $, en 2025. Or, la demeure, vendue par Sara-Christine Troini, courtière immobilière chez RE/MAX et participante à la téléréalité Vie$ de rêve, n’a toujours pas trouvé preneur, et son prix a été revu à la baisse.
Tu pourrais maintenant « économiser » 181 000 $ si tu fais l’acquisition de cette propriété des Laurentides, aujourd’hui affichée à 1 469 000 $.
La maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre pour 1 469 000 $ sur REMAX. Sara-Christine Troini | REMAX
Située au nord de Blainville, dans un secteur décrit comme « recherché » dans l’annonce, la propriété est adossée au golf Le Blainvillier. Elle se trouve à proximité de tout ce qu’il faut pour une vie familiale agréable : écoles, parcs et commodités.
La maison combine élégance, lumière et modernité. Un luminaire suspendu en cristal attire l’œil dès l’entrée et accentue la hauteur du plafond. La porte principale blanche, encadrée de grandes fenêtres à carreaux et surmontée d’une imposte cintrée, laisse entrer une belle lumière naturelle, créant une ambiance chaleureuse et accueillante.
Le sol en damier noir et blanc apporte une touche classique et sophistiquée, contrastant joliment avec les murs d’un blanc immaculé.
L'entrée de la maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX
Au rez-de-chaussée, le salon et la cuisine à aire ouverte se distinguent par leur plafond à caissons douze pieds.
La maison d'Elisabeth Rioux, offre une grande aire ouverte au rez-de-chaussée. Sara-Christine Troini | REMAX
Le mélange du plancher en bois et de la cheminée en bois foncé crée une ambiance chaleureuse, tandis que les étagères encastrées en pierre naturelle ajoutent du cachet et de la personnalité à l’espace.
Le salon de la maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX
La cuisine, entièrement blanche et baignée de lumière, séduit par son îlot central massif, ses armoires pleine hauteur et ses finitions épurées.
Cet espace s'ouvre sur la terrasse et la cour arrière.
La cuisine de la maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX
Du côté des chambres, la propriété en propose quatre, dont la suite principale, au look épuré, qui s'agence parfaitement avec le reste de la maison avec des plafonds hauts, des tons neutres et des moulures murales élégantes.
L'une des chambres de la maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX
Elle comprend même l'accès à l'une des trois salles de bain de l'habitation, qui combine à merveille design moderne et éléments naturels pour inviter à la relaxation.
On y retrouve une douche en céramique à arche arrondie, avec une robinetterie noire au look ultra contemporain, ainsi qu’un magnifique bain autoportant placé devant deux fenêtres qui laissent entrer une douce lumière naturelle.
La salle de bain de la chambre principale de la maison d'Elisabeth Rioux, présentement à vendre. Sara-Christine Troini | REMAX
Toujours au rez-de-chaussée, on retrouve une pièce multifonction transformée en salle de jeux pour enfants. Avec son plafond fleuri, son lustre scintillant et sa grande fenêtre cintrée, cette pièce semble tout droit sortie d’un conte de fées. Elle offre une panoplie d’étagères pleines de peluches et de jouets, ainsi qu’un coin lecture ou détente près de la fenêtre. Une pièce où il fait bon grandir… ou retomber en enfance.
La salle de jeux de la maison d'Elisabeth Rioux, présentement à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX
La thématique se retrouve dans l'autre salle de bain, la principale, qui sort de l’ordinaire avec son papier peint botanique et son décor soigneusement pensé. Le vaste miroir rond doré, les suspensions en verre et le mobilier flottant en bois pâle créent un équilibre parfait entre fraîcheur naturelle et élégance contemporaine.
L'une des salles de bain de la maison d'Elisabeth Rioux, présentement à vendre. Sara-Christine Troini | REMAX
On peut dire que chaque petite pièce a droit à son moment de gloire dans cette maison, et les touches de végétation ajoutent beaucoup de chaleur aux pièces blanches épurées.
Le sous-sol entièrement aménagé offre un vaste espace à aire ouverte pouvant accueillir un gym, une salle familiale, un cinéma maison et bien plus encore.
Le grand sous-sol de la maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX
À l'extérieur, la cour arrière est un véritable havre de paix, avec une pergola électrique, une cuisine extérieure, un spa doté d'une chute d'eau et une clôture en verre. Bref, l'endroit parfait pour un « garden party » réussi.
La cour avec pergola électrique, cuisine extérieure et spa.Sara-Christine Troini | REMAX
Avec ses 15 pièces et son terrain de 17 179 pi², cette demeure à 1 469 000 $ pourrait bien trouver preneur rapidement maintenant que le prix a été ajusté.
Disons-le : ça fait rêver!
Maison d'Élisabeth Rioux à vendre à Blainville
Prix : 1 469 000 $
Adresse : 92, rue du Blainvillier, Blainville, QC