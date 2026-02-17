Cette maison à vendre pour 1,2 M$ au Québec semble tout droit sortie d’un roman fantastique
Non ce n’est pas de l’IA, mais on pourrait s’y méprendre!
À l’ère de l’intelligence artificielle, on a l’habitude de voir des créations immobilières aussi impressionnantes qu’irréalistes. Mais dans la vraie vie, des merveilles de design uniques, aussi réelles que surprenantes, existent, il suffit de les trouver. Justement, une maison à vendre au Québec pour 1 999 900 $ fait penser à un manoir tout droit sorti d’un univers fantastique.
Avec plusieurs tours dignes d’un château, des détails élaborés et une superficie dont on ne se doute pas au premier regard, sans parler de sa vue sur le lac Rouge, cette demeure située à Saint-Alphonse-Rodriguez, dans Lanaudière, intrigue dès le premier regard.
Cette maison à vendre digne d’un univers fantastique est directement située en bordure du lac Rouge au Québec.Julien Saint-Pierre | RE/MAX
Que tu sois fan du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones ou des romances qui se déroulent dans un monde médiéval dystopique, tu risques d’avoir bien du plaisir à découvrir les 19 pièces de cette propriété, même si elle n’est pas nécessairement à ton goût.
Construite en 2015, cette résidence comprend cinq chambres et trois salles de bains, en plus d’espaces pensés pour le divertissement et la détente.
Dès l’entrée, les portes arrondies et les détails sculptés plongent les visiteurs et visiteuses dans une ambiance médiévale.Julien Saint-Pierre | RE/MAX
Côté style, on est clairement dans une esthétique inspirée des châteaux et des univers imaginaires. Les tourelles, la maçonnerie massive, les arches sculptées et les portes arrondies donnent l’impression d’entrer dans un décor de film.
À l’intérieur, la pierre et le bois dominent, avec des plafonds spectaculaires, des colonnes torsadées, des luminaires imposants et même des éléments qui rappellent une grotte creusée dans la roche ainsi que des luminaire rappelant de la lave brulante.
La cuisine impressionne avec son îlot massif et sa hotte digne d’un décor de film fantastique.Julien Saint-Pierre | RE/MAX
La cuisine à aire ouverte, avec son immense îlot en pierre et en bois et sa hotte digne d’une salle médiévale, est surplombée par des plafonds vertigineux.
La chambre principale, elle, propose un bain intégré dans la pièce, encadré de colonnes sculpturales et baigné de lumière grâce à une fenestration généreuse.
La chambre principale propose même un bain intégré dans la pièce, entouré de colonnes torsadées.Julien Saint-Pierre | RE/MAX
Même les corridors et l’entrée principale, avec leurs bancs de pierre et leurs murs texturés, participent à l’expérience immersive.
Avec ses nombreuses chambres, son cinéma maison, son spa intérieur, sa salle de jeux complète avec billard, table de ping-pong et bar de réception, son sauna et plus encore, chaque détail a été soigneusement pensé pour offrir un confort total.
La salle de jeux est aussi unique avec sa table de billard, son bar et ses détails médiévaux. Julien Saint-Pierre | RE/MAX
À l’extérieur, le terrain en bordure du lac Rouge impressionne tout autant. On y retrouve un quai privé, un spa infini avec vue directe sur l’eau, quatre garages ainsi qu’un logement d’appoint situé au-dessus d’un garage indépendant, idéal pour recevoir famille et ami.e.s.
Vue du ciel, la propriété révèle son impressionnante architecture inspirée des châteaux, directement installée au bord du lac Rouge.Julien Saint-Pierre | RE/MAX
Bref, cette propriété de prestige est un véritable régal pour les amateurs et amatrices de luxe et d’architecture hors du commun.
Maison à étages à vendre, Saint-Alphonse-Rodriguez
Prix : 1 999 900 $
Adresse : 231, 2e rue du Lac-Rouge N., Saint-Alphonse-Rodriguez, QC
