Cette maison à vendre pour 1,2 M$ au Québec semble tout droit sortie d’un roman fantastique

Non ce n’est pas de l’IA, mais on pourrait s’y méprendre!

Façade d’une maison en pierre avec tourelle arrondie. Droite : Spa extérieur rond avec vue directe sur un lac entouré d’arbres.

Maison à vendre au Québec : Cette demeure semble tout droit sortie d’un roman fantastique.

Julien Saint-Pierre | RE/MAX
Éditrice Junior

À l’ère de l’intelligence artificielle, on a l’habitude de voir des créations immobilières aussi impressionnantes qu’irréalistes. Mais dans la vraie vie, des merveilles de design uniques, aussi réelles que surprenantes, existent, il suffit de les trouver. Justement, une maison à vendre au Québec pour 1 999 900 $ fait penser à un manoir tout droit sorti d’un univers fantastique.

À lire également : Cette maison farmhouse à vendre dans les Laurentides pour 799 900$ est digne d'un magazine

Avec plusieurs tours dignes d’un château, des détails élaborés et une superficie dont on ne se doute pas au premier regard, sans parler de sa vue sur le lac Rouge, cette demeure située à Saint-Alphonse-Rodriguez, dans Lanaudière, intrigue dès le premier regard.

Vue a\u00e9rienne d\u2019une grande maison de style ch\u00e2teau en pierre et bois situ\u00e9e au bord du lac Rouge, avec quai priv\u00e9 et spa ext\u00e9rieur. Cette maison à vendre digne d’un univers fantastique est directement située en bordure du lac Rouge au Québec.Julien Saint-Pierre | RE/MAX

Que tu sois fan du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones ou des romances qui se déroulent dans un monde médiéval dystopique, tu risques d’avoir bien du plaisir à découvrir les 19 pièces de cette propriété, même si elle n’est pas nécessairement à ton goût.

Construite en 2015, cette résidence comprend cinq chambres et trois salles de bains, en plus d’espaces pensés pour le divertissement et la détente.

Hall d\u2019entr\u00e9e avec grande porte double arrondie en bois, moulures sculpt\u00e9es et fen\u00eatres lat\u00e9rales. Dès l’entrée, les portes arrondies et les détails sculptés plongent les visiteurs et visiteuses dans une ambiance médiévale.Julien Saint-Pierre | RE/MAX

Côté style, on est clairement dans une esthétique inspirée des châteaux et des univers imaginaires. Les tourelles, la maçonnerie massive, les arches sculptées et les portes arrondies donnent l’impression d’entrer dans un décor de film.

À l’intérieur, la pierre et le bois dominent, avec des plafonds spectaculaires, des colonnes torsadées, des luminaires imposants et même des éléments qui rappellent une grotte creusée dans la roche ainsi que des luminaire rappelant de la lave brulante.

Cuisine avec grand \u00eelot en pierre et bois, hotte imposante et plafonds tr\u00e8s hauts. La cuisine impressionne avec son îlot massif et sa hotte digne d’un décor de film fantastique.Julien Saint-Pierre | RE/MAX

La cuisine à aire ouverte, avec son immense îlot en pierre et en bois et sa hotte digne d’une salle médiévale, est surplombée par des plafonds vertigineux.

La chambre principale, elle, propose un bain intégré dans la pièce, encadré de colonnes sculpturales et baigné de lumière grâce à une fenestration généreuse.


Grande chambre avec planchers en bois, colonnes sculpt\u00e9es et bain encastr\u00e9 pr\u00e8s des fen\u00eatres. La chambre principale propose même un bain intégré dans la pièce, entouré de colonnes torsadées.Julien Saint-Pierre | RE/MAX

Même les corridors et l’entrée principale, avec leurs bancs de pierre et leurs murs texturés, participent à l’expérience immersive.

Avec ses nombreuses chambres, son cinéma maison, son spa intérieur, sa salle de jeux complète avec billard, table de ping-pong et bar de réception, son sauna et plus encore, chaque détail a été soigneusement pensé pour offrir un confort total.

La salle de jeu avec table de billard, bar et d\u00e9tails m\u00e9di\u00e9vaux.

La salle de jeux est aussi unique avec sa table de billard, son bar et ses détails médiévaux. Julien Saint-Pierre | RE/MAX

À l’extérieur, le terrain en bordure du lac Rouge impressionne tout autant. On y retrouve un quai privé, un spa infini avec vue directe sur l’eau, quatre garages ainsi qu’un logement d’appoint situé au-dessus d’un garage indépendant, idéal pour recevoir famille et ami.e.s.

Vue a\u00e9rienne d\u2019une grande maison de style ch\u00e2teau en pierre et bois, construite en bordure du lac Rouge, avec quai priv\u00e9 et terrain bois\u00e9.

Vue du ciel, la propriété révèle son impressionnante architecture inspirée des châteaux, directement installée au bord du lac Rouge.Julien Saint-Pierre | RE/MAX

Bref, cette propriété de prestige est un véritable régal pour les amateurs et amatrices de luxe et d’architecture hors du commun.

Maison à étages à vendre, Saint-Alphonse-Rodriguez

Prix : 1 999 900 $

Adresse : 231, 2e rue du Lac-Rouge N., Saint-Alphonse-Rodriguez, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
maison à vendre au québec
Québec Canada Marché immobilier
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

6 maisons en vente au Québec à moins de 200 000 $ qui valent étonnamment la visite

Il y a vraiment des perles à ce prix-là! 😍

Cette maison à vendre au Québec est moins chère que 2 ans de loyer pour un 3 1/2 à Montréal

Elle mérite toutefois des coups de pinceau.

5 maisons ou condos à vendre à moins de 250 000 $ dans le Grand Montréal

De belles options pour les premiers acheteurs à petit budget!😍

Cette maison à vendre au Québec est parmi les moins chères et tu vas comprendre pourquoi

Mais ça reste une option si tu veux ABSOLUMENT devenir proprio...

Cette prestation fédérale de 200 $ sera versée cette semaine à certains Québécois

Un coup de pouce mensuel automatique pour les personnes handicapées! 💰

16 produits de marques connues qui sont jusqu'à 70 % moins chers au Dollarama qu'au Walmart

Quelques comparaisons suffisent pour voir que le détour vaut la peine. 👀✨

Tim Hortons va apporter 3 gros changements à son menu et tu ne seras pas déçu

Fini, l'espresso qui goûte l'eau?

7 prestations que les personnes âgées du Québec peuvent recevoir en mars 2026

Des montants importants pour t’aider à mieux gérer ton budget!

Pascale se confie sur Big Brother et sur ce qu'on n'a pas vu de l'histoire de la clef perdue

« Ça, c'était ma petite déception en regardant les émissions. On n'a pas montré d'où ça part. » 👀

William se confie sur les trahisons et le jeu de Félix à Big Brother Célébrités

Après avoir laissé couler l'un de ses plus précieux alliés, on espère que Félix nage comme un Olympien.

Le Québec n’a pas congé aujourd'hui, contrairement au reste du Canada, et voici pourquoi

Le jour de la Famille, tu connais? Ben c'est ça.

Une expérience Harry Potter arrive à Montréal et les billets s'envolent comme un Nimbus 2000

Baguettes interactives, bière au beurre et bien plus t'y attendent!🍻

14 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 15 mars

C'est le temps de faire des réserves!

Brendan Gallagher et sa femme attendent un 2e bébé et l'annonce est hyper mignone (PHOTOS)

Une deuxième annonce un an après l'arrivée de leur petite fille. ✨