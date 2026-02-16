Cette prestation fédérale de 200 $ sera versée cette semaine à certains Québécois
Un coup de pouce mensuel automatique pour les personnes handicapées! 💰
Cette semaine représente une bonne nouvelle financière pour les personnes en situation de handicap à travers le Québec. Gérée conjointement par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada, l'aide gouvernementale connue sous le nom de Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) sera versée dans les prochains jours, offrant jusqu'à 200 $ aux bénéficiaires admissibles.
À lire également : Voici quand tu recevras ton remboursement d’impôt en 2026 selon le gouvernement
Il faut dire que ce programme fédéral constitue une aide financière récurrente destinée aux adultes québécois.e.s vivant avec un handicap et disposant de revenus limités.
Chaque mois, les adultes québécois.e.s qui détiennent une certification valide du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) peuvent toucher jusqu'à 200 $ grâce à cette prestation fédérale.
Si ton dossier a récemment été approuvé alors que le programme est en vigueur depuis juillet 2025, tu as la possibilité de recevoir un paiement rétroactif englobant tous les mois écoulés depuis le début du programme. Ça représente une somme intéressante!
Les critères d'admissibilité à la PCPH
Pour accéder à cette aide gouvernementale, plusieurs conditions essentielles doivent être satisfaites simultanément :
- Être âgé.e d'au moins 18 ans et de moins de 65 ans;
- Habiter sur le territoire canadien et avoir déposé ta déclaration fiscale de 2024. Dès juillet, c'est la déclaration de 2025 qui sera prise en considération;
- Détenir une approbation en cours de validité pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Concernant ton statut légal, tu dois appartenir à l'une de ces catégories : citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, inscription sous la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire ayant maintenu une présence ininterrompue d'au moins 18 mois sur le territoire.
Point important à retenir : les personnes qui effectuent une peine d'incarcération de deux années ou plus dans un établissement correctionnel fédéral ne peuvent toucher cette allocation durant leur emprisonnement, à l'exception du premier et du dernier mois de leur détention.
Combien peux-tu obtenir avec cette prestation?
Le montant de cette allocation gouvernementale fluctue en fonction de tes revenus annuels. La somme maximale disponible chaque mois s'élève à 200 $ (soit 2 400 $ sur une base annuelle), avec des ajustements liés à l'augmentation du coût de la vie.
Dans le cas d'une personne vivant seule
- Lorsque ton revenu net ajusté ne dépasse pas 23 000 $, tu obtiens la totalité des 200 $. Le montant maximal reste également accessible si tes revenus atteignent 33 000 $, à condition qu'au moins 10 000 $ proviennent d'activités professionnelles.
- Au-delà de ces seuils, l'allocation diminue progressivement jusqu'à devenir nulle lorsque ton revenu franchit la barre des 45 000 $.
Pour les couples où un.e seul.e partenaire est admissible
- Le versement intégral est maintenu si le revenu total du couple demeure inférieur à 32 500 $. Il reste également accessible avec un revenu familial de 46 500 $, incluant minimalement 14 000 $ de revenus d'emploi.
- L'allocation cesse complètement quand vos revenus familiaux combinés excèdent 58 500 $.
Pour les couples où les deux partenaires sont admissibles
- Chaque personne peut recevoir 200 $ mensuellement si vos revenus familiaux totaux restent sous 32 500 $, ou s'élèvent à 46 500 $ avec au moins 14 000 $ de gains professionnels.
Comment soumettre ta demande?
Les personnes admissibles ont généralement reçu un courrier officiel incluant un code d'accès unique. Ce code te donne accès au portail numérique de Service Canada où tu peux remplir ta demande en ligne de façon simple et rapide.
Assure-toi d'avoir en main ton numéro d'assurance sociale (NAS) ainsi que des documents prouvant ton statut légal au pays. En enregistrant tes informations bancaires lors de ta demande, tu bénéficieras du dépôt automatique — une méthode considérablement plus efficace que l'envoi postal. On sait tous que les grèves à Postes Canada peuvent arriver à tout moment!
Les dates de versement à noter dans ton calendrier
Cette aide fédérale est distribuée automatiquement chaque troisième jeudi du mois. Cette semaine, le versement s'effectue le jeudi 19 février 2026. Voici aussi les prochaines échéances de paiement à inscrire dans ton agenda :
- Jeudi 19 mars 2026
- Jeudi 16 avril 2026
- Jeudi 21 mai 2026
Garde ces dates en mémoire pour mieux planifier tes entrées de fonds mensuelles. Recevoir cette somme de façon récurrente représente un véritable soutien financier et simplifie considérablement l'organisation de ton budget personnel!
Pour obtenir plus d'informations sur cette prestation, consulte le site officiel.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Le montant maximal de l’Allocation famille augmentera au Québec en 2026 : Voici de combien ›
- Plusieurs Canadiens devront payer des impôts sur des prestations de 2025 : Voici lesquelles ›
- 6 prestations et crédits d’impôt versés ce mois-ci aux célibataires du Québec ›
- 10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec ›
- 7 prestations que les personnes âgées du Québec peuvent recevoir en février 2026 ›
- 7 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois ce mois-ci ›
- 6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt versés aux personnes âgées du Québec ce mois-ci ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt accessibles ce mois-ci pour les célibataires du Québec ›