Certains Québécois recevront jusqu'à 200 $ en février avec cette prestation fédérale
Un coup de pouce financier qui fait TOUJOURS du bien! 🤑
Février 2026 apporte une excellente nouvelle pour les personnes québécoises en situation de handicap : le versement mensuel de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) arrive dans leurs comptes bancaires. Cette aide financière de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada permet de bénéficier d'un soutien mensuel non négligeable.
À lire également : Voici tous les chèques du gouvernement que tu pourrais recevoir au Québec en 2026
Chaque mois, les adultes admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) peuvent recevoir une somme pouvant atteindre 200 $ grâce à cette initiative fédérale.
Les personnes dont l'admissibilité a été confirmée récemment, mais qui auraient dû bénéficier du programme depuis son démarrage en juillet 2025, ont droit à un rattrapage financier incluant tous les mois précédents non payés.
Quelles sont les conditions d'admissibilité pour cette aide gouvernementale?
Pour profiter de ce soutien financier, plusieurs exigences doivent être satisfaites simultanément :
- Être âgé.e d'au moins 18 ans, sans dépasser 64 ans;
- Habiter au Canada et avoir produit ta déclaration fiscale pour l'année 2024. L'année 2025 sera prise en considération à partir de juillet prochain;
- Détenir une approbation valide pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Concernant ta situation légale au pays, il faut posséder l'un des statuts suivants : la citoyenneté canadienne, le statut de résident.e permanent.e, celui de personne protégée, l'inscription sous la Loi sur les Indiens, ou bien être résident.e temporaire ayant demeuré au Canada de façon ininterrompue pendant minimum 18 mois.
Point crucial : les personnes accomplissant une peine carcérale de deux années ou davantage dans un établissement fédéral sont exclues de cette prestation durant leur emprisonnement, à l'exception du premier et du dernier mois d'incarcération.
Combien recevras-tu lors du paiement de février 2026?
Cette assistance financière fédérale s'adapte selon tes revenus annuels. Le plafond mensuel s'établit à 200 $ (soit 2 400 dollars par année), indexé en fonction de l'inflation.
Personne vivant seule
- Un revenu net ajusté égal ou inférieur à 23 000 $ garantit le versement complet de 200 $. Le montant maximal est aussi maintenu jusqu'à 33 000 $ de revenus, à condition qu'au moins 10 000 $ proviennent d'un travail.
- Le montant diminue progressivement et disparaît complètement lorsque les revenus atteignent 45 000 $.
Couple dont un.e seul.e partenaire est admissible
- Le versement intégral est accordé si les revenus du couple ne dépassent pas 32 500 $. Avec des revenus familiaux de 46 500 $, comprenant 14 000 $ de gains d'emploi, le plein montant demeure accessible.
- L'aide cesse d'être versée au-delà de 58 500 $ de revenus du ménage.
Couple où les deux partenaires sont admissibles
- Chaque personne peut obtenir 200 $ mensuellement tant que vos revenus familiaux combinés restent sous la barre des 32 500 $, ou atteignent 46 500 $ avec 14 000 $ de revenus professionnels. Le programme s'arrête à 70 500 $.
Comment faire ta demande pour accéder à cette prestation?
Les personnes admissibles ont généralement reçu un document par la poste contenant un code confidentiel. Ce code te donne accès à la plateforme en ligne de Service Canada où le formulaire de demande se remplit rapidement.
Rassemble ton numéro d'assurance sociale (NAS) et une preuve de ton statut légal au Canada. En indiquant tes renseignements bancaires dans la demande, tu recevras les fonds par virement direct — une méthode nettement plus rapide que l'envoi postal d'un chèque. Une grève chez Postes Canada est si vite arrivée.
Date précise du versement pour février 2026
La PCPH est distribuée systématiquement le troisième jeudi de chaque mois. En février, l'argent sera transféré mercredi 19 février 2026. Voici aussi les dates suivantes à inscrire dans ton agenda :
- Jeudi 19 mars 2026
- Jeudi 16 avril 2026
- Jeudi 21 mai 2026
Conserve ces informations pour anticiper tes entrées d'argent mensuelles. Recevoir ce montant chaque mois représente un véritable soulagement financier et aide à mieux planifier ton budget!
Pour en savoir plus sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, c'est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement ›
- 6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026 ›
- 7 prestations que les personnes âgées du Québec peuvent recevoir en février 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt versés aux personnes âgées du Québec ce mois-ci ›
- 8 prestations et crédits d’impôt versés aux célibataires du Québec en février 2026 ›
- 8 prestations et crédits d’impôt versés aux célibataires du Québec en février 2026 ›
- 10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec ›
- 7 crédits d'impôt et prestations qui seront versés aux Québécois en février 2026 ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt accessibles ce mois-ci pour les célibataires du Québec ›