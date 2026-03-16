16 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 12 avril
Histoire d'en avoir encore plus pour ton argent!
Au Costco, tu peux en avoir plus pour ton argent grâce aux formats économiques offerts dans ses rayons, ce qui coûte souvent plus cher sur le coup qu'à l'épicerie, mais devient avantageux à long terme. À ces aubaines s'ajoutent aussi des spéciaux périodiques qui creusent encore davantage l'écart entre le coût à l'entrepôt et chez les épiciers populaires du Québec. Tu peux donc profiter des rabais en cours du 16 mars au 12 avril, dont certains qui se terminent le 29 mars.
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Pour t’aider à évaluer ces options par rapport à celles que tu achètes habituellement, on a aussi calculé les prix à la portion. Ça te permet de voir rapidement ce qui vaut le plus la peine et de bâtir une liste d’épicerie plus économique.
Oeufs au chocolat au lait Eggies de Hershey’s
Oeufs au chocolat au lait Eggies de Hershey’s à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 13,99 $ taxable plutôt que 17,99 $, soit 4 $ de rabais pour 1,1 kg, du 16 au 29 mars 2026
Prix par unité : Environ 1,27 $ / 100 g
Avec Pâques qui approche, ces oeufs au chocolat Eggies de Hershey’s sont très populaires. Le sac de 1,1 kg contient plusieurs bouchées de chocolat au lait recouvertes d’un enrobage coloré, un classique souvent utilisé pour les bols de bonbons ou les activités de chasse aux oeufs. Grâce au rabais actuel chez Costco, le prix par 100 g descend autour de 1,27 $, ce qui peut être intéressant si tu prévois en acheter pour la saison.
Gnocchi à poêler Olivieri
Gnocchi à poêler Olivieri à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 9,99 $ plutôt que 12,99 $, soit 3 $ de rabais pour 2 x 480 g, du 16 au 29 mars 2026
Prix par unité : Environ 1,04 $ / 100 g
Histoire d'opter pour un repas rapide qui change des pâtes traditionnelles, ces gnocchis à poêler Olivieri peuvent être une option facile à préparer. Ils se cuisent directement dans la poêle en quelques minutes et deviennent légèrement croustillants à l’extérieur tout en restant moelleux à l’intérieur. Tu peux les servir simplement avec une sauce, les ajouter à des légumes sautés ou les accompagner de la protéine de ton choix.
Café Caffè Verona de Starbucks
Café Caffè Verona de Starbucks à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 38,99 $ plutôt que 48,99 $, soit 10 $ de rabais pour un paquet de 54, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 0,72 $ par capsule
Si tu utilises une machine Keurig à la maison, ce gros paquet de capsules Starbucks peut aider à faire des réserves pour un moment. Le mélange Caffè Verona est un café torréfié foncé avec un goût assez riche, souvent choisi par celles et ceux qui aiment un café plus corsé. Avec la promotion actuelle, le prix par capsule descend autour de 72 cents.
Assortiment de boissons énergisantes Alani Nu
Assortiment de boissons énergisantes Alani Nu à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 24,35 $ taxable plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais pour 18 x 355 ml, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 1,35 $ par canette
Tu aimes avoir des boissons énergisantes au frigo pour un coup de boost pendant la journée ou avant l’entraînement? Ce coffret d’Alani Nu regroupe plusieurs saveurs dans un même format. Les canettes de 355 ml se transportent facilement et peuvent aussi servir d’alternative aux cafés pour certaines personnes. Avec le rabais appliqué, le prix par canette descend autour de 1,35 $, ce qui reste plus bas que ce qu’on voit souvent à l’unité dans les dépanneurs.
Frappé protéiné au café au lait Super Coffee Protein+
Frappé protéiné au café au lait Super Coffee Protein+ à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 29,99 $ plutôt que 38,99 $, soit 9 $ de rabais pour 18 x 330 ml, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 1,67 $ par bouteille
Pour celles et ceux qui aiment combiner café et protéines dans un même breuvage, ce coffret de frappés Super Coffee Protein+ peut être pratique à garder au frigo. Chaque bouteille de 330 ml contient du café prêt à boire avec 26 g de protéines, ce qui peut servir autant comme collation rapide que comme boisson après un entraînement.
Yogourt probiotique sans lactose Activia
Yogourt probiotique sans lactose Activia à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 8,69 $ plutôt que 10,99 $, soit 2,30 $ de rabais pour 24 x 100 g, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 0,36 $ par portion
Si tu consommes du yogourt sans lactose ou que tu cherches simplement une option à petit prix, ce format de 24 portions Activia peut être pratique à avoir au frigo. Les petits pots se glissent bien dans les lunchs ou se mangent rapidement en collation. Avec le rabais appliqué, le prix par portion descend à environ 36 cents, ce qui reste assez bas pour un yogourt probiotique prêt à manger.
Gruau rapide Quaker
Gruau rapide Quaker à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 9,49 $ plutôt que 11,99 $, soit 2,50 $ de rabais pour 5,16 kg, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 0,18 $ / 100 g
Le gruau reste un classique pour les déjeuners simples et nourrissants, et ce gros format de Quaker peut durer longtemps à la maison. Les flocons rapides cuisent en quelques minutes seulement, ce qui facilite la préparation des bols du matin, des overnight oats ou même certaines recettes comme les muffins et les galettes.
Fromage à la crème Philadelphia
Fromage à la crème Philadelphia à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 10,49 $ plutôt que 13,49 $, soit 3 $ de rabais pour 2 x 500 g, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 1,05 $ / 100 g
Le fromage à la crème Philadelphia se retrouve dans une foule de recettes, autant pour les déjeuners que pour les lunchs et les soupers. Le format double vendu au Costco peut servir pour les bagels du matin, les trempettes, les sauces crémeuses ou même certains desserts comme les gâteaux au fromage. Avec la réduction actuelle, le prix par 100 g descend à un peu plus d’un dollar, ce qui peut valoir le coup si c’est un produit que tu utilises régulièrement.
Dumplings au porc à la vapeur Bibigo
Dumplings au porc à la vapeur Bibigo à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 15,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 4 $ de rabais pour 1,1 kg, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 1,45 $ / 100 g
Pour avoir des repas rapides au congélateur lors des soirs où tu ne veux pas cuisiner longtemps, ces dumplings Bibigo peuvent dépanner. Ils se préparent simplement à la vapeur ou au micro-ondes et peuvent servir d’accompagnement, de lunch rapide ou même de base pour un repas avec des légumes et du riz.
Assortiment de barres protéinées Simply Protein
Assortiment de barres protéinées Simply Protein à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 17,99 $ taxable plutôt que 22,99 $, soit 5 $ de rabais pour 18 x 40 g, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 1 $ par barre
Si tu cherches des collations faciles à emporter, cet assortiment de barres Simply Protein peut être pratique à garder dans le garde-manger ou dans un sac. Les barres de 40 g se transportent bien pour les journées occupées, que ce soit pour une pause au travail, après l’entraînement ou entre deux repas.
Bouchées granola Made Good
Bouchées granola Made Good à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 9,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 4 $ de rabais pour 24 x 24 g, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 0,42 $ par sachet
Ces petites bouchées de granola Made Good sont souvent choisies comme collation simple à glisser dans les lunchs ou à garder sous la main pendant la journée. Les sachets individuels sont faciles à transporter et peuvent dépanner pour une pause rapide entre deux repas.
Céréales Cheerios Multi-Grain de General Mills
Céréales Cheerios Multi-Grain de General Mills à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 7,99 $ plutôt que 9,99 $, soit 2 $ de rabais pour 1,24 kg, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 0,64 $ / 100 g
Les Cheerios Multi-Grain font partie de ces céréales qu’on retrouve souvent dans les cuisines pour les déjeuners. Le grand format vendu chez Costco peut aussi servir pour les collations, ou même comme garniture croquante dans certains yogourts et bols déjeuner.
Craquelins à l’avocat Crunchmaster
Craquelins à l’avocat Crunchmaster à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 9,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 4 $ de rabais pour 454 g, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 2,20 $ / 100 g
Mets la main sur des craquelins différents des options plus classiques avec cette version Crunchmaster à l’avocat qui peut apporter un peu de variété aux collations. Ils peuvent se manger tels quels, servir de base pour des trempettes ou accompagner du fromage, du hummus ou du guacamole.
Kit de départ à pizza Gino Bambino
Kit de départ à pizza Gino Bambino à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 9,99 $ plutôt que 12,49 $, soit 2,50 $ de rabais pour 1,26 kg, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 0,79 $ / 100 g
Tu peux préparer une pizza maison sans partir de zéro grâce à ce kit Gino Bambino. Il comprend trois croûtes à pizza et trois sauces tomate, ce qui te permet d’assembler rapidement tes pizzas. Il suffit ensuite d’ajouter tes garnitures favorites selon ce que tu as au frigo. Ça peut être une option pratique, ou même amusante, pour une soirée pizza à la maison.
Pailles aux légumes du jardin Sensible Portions
Pailles aux légumes du jardin Sensible Portions à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 5,99 $ taxable plutôt que 7,99 $, soit 2 $ de rabais pour 475 g, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 1,26 $ / 100 g
Tu es du genre grignotine salée? Ces pailles aux légumes Sensible Portions peuvent être une option à garder dans le garde-manger. Leur texture légère et leur goût légèrement salé en font une collation facile à partager ou à servir lors d’un apéro.
Charqui de porc à saveur barbecue coréenne Golden Island
Charqui de porc à saveur barbecue coréenne Golden Island à vendre au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 13,99 $ plutôt que 17,99 $, soit 4 $ de rabais pour 410 g, du 16 mars au 12 avril 2026
Prix par unité : Environ 3,41 $ / 100 g
Pour celles et ceux qui aiment les collations riches en protéines, ce charqui de porc Golden Island est une option pratique à garder sous la main. La version barbecue coréenne apporte une saveur sucrée-salée inspirée de la cuisine asiatique, qui change un peu du jerky plus traditionnel.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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