Veuve Clicquot, rhum, gin : Tu peux maintenant acheter ces alcools de la SAQ chez Costco
Acheter ton 34985 litres de mayo avec du champagne? OUI!🍾
Qui l’eût cru? Depuis le 24 mars dernier, une nouvelle Zone SAQ a été implantée chez Costco. Il est donc maintenant possible de faire tes emplettes et d’acheter en même temps de l’alcool fort, allant du Coureur des bois au gin en passant par le whisky et le rhum.
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Cette nouvelle Zone SAQ, qui ne se trouve actuellement qu’à la succursale Bridge, à Montréal, offre une quarantaine de produits, que ce soit des vins un peu plus haut de gamme que ceux déjà vendus auparavant, mais également des spiritueux.
Amateurs et amatrices de champagne, le Veuve Clicquot se retrouve maintenant sur les étagères du géant américain. Son prix : 89,75 $, taxes incluses.
Le prix de ces nouveaux produits offerts chez Costco est exactement le même qu’à la SAQ.Narcity Québec
Pour les fins observateurs et fines observatrices, le prix de ces nouveaux produits offerts chez Costco est exactement le même qu’à la SAQ, puisque la société d’État a toujours le monopole sur ceux-ci.
« On ne peut pas aller 10 cennes plus haut ou 10 cennes plus bas », a confié à Narcity Québec un employé sur place.
Plusieurs produits québécois, canadiens et d'ailleurs dans le monde sont maintenant offerts chez Costco dans la Zone SAQ. Narcity Québec
À savoir pourquoi avoir choisi la succursale Bridge, l’employé a confirmé que la SAQ l’a choisie, car elle ne se trouve pas dans un quartier commercial, comme c’est le cas pour la très grande majorité des Costco au Québec.
Voici un aperçu des produits offerts en succursale :
- 750 mL Veuve Clicquot - 89,75 $
- 750 mL Gin Ungava - 39,75 $
- 750 mL Jameson - 42,75 $
- 750 mL Coureur des bois - 37,00 $
- 750 mL Aperol Spritz - 28,10 $
- 750 mL Baileys - 34,25 $
- 750 mL Grey Goose Vodka - 54,75 $
- Caisse de Smirnoff Ice - 30,00 $
- Caisse de White Claw - 33,60 $
À noter que, comme à la SAQ, toutes les taxes sont incluses dans le prix affiché. Toutefois, si tu es du genre à sortir plus vite que ton ombre ta carte Inspire, tu devras te calmer un brin. Cette dernière n’est pas acceptée au Costco.
Toutes les taxes sont incluses dans le prix affiché des alcools vendus chez Costco dans la Zone SAQ. Narcity Québec
Ce n'est que le début
Le Costco Bridge n’est pas le seul endroit à Montréal où une Zone SAQ a été implantée. Une autre a été inaugurée cette semaine au Maxi du quartier Côte-des-Neiges.
D’autres supermarchés et dépanneurs ont également vu apparaître dans la dernière année, entre leurs murs, une section dédiée aux nouveaux produits de la SAQ. Une vingtaine de Couche-Tard auront leur Zone SAQ dès la semaine prochaine.
Rappelons que la SAQ a donné le coup d’envoi à un nouveau virage en janvier dernier en lançant un appel d’offres pour déployer 92 « Zones SAQ ».
Une première vague d’une quarantaine d’emplacements a déjà été dévoilée. On en retrouve un peu partout au Québec au sein de différentes enseignes populaires, comme IGA, Maxi et Metro, tout comme certains commerces de proximité, dont Proxi, Boni-Soir et Dépanneur Voisin.
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