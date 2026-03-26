Un nouvel item s'est ajouté au menu du resto du Costco et je l'ai testé

Un nouvel incontournable de tes visites?

La façade d'un Costco. Droite : L'aire de restauration du Costco.

Un nouvel item s'est ajouté au menu du resto du Costco

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditrice Junior

Au début du mois de mars 2026, Costco Canada annonçait via sa page Instagram qu'un nouvel item s'ajouterait bientôt au menu de ses aires de restauration à travers le pays. Eh oui, à la joie des becs sucrés qui se sont exprimés sous la publication sur les réseaux sociaux, mais aussi à la déception des adeptes de café souhaitant de tout cœur pouvoir avoir leur dose sur place, un sundae au brownie et au caramel arrive juste à temps pour célébrer le printemps.

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On est donc allé dans une succursale de la Rive-Sud de Montréal pour voir si on pouvait mettre la main dessus et, bonne nouvelle, les coupes glacées en question sont disponibles! Voici à quoi t'attendre.


Les affiches de l'aire de restauration du Costco pr\u00e9sentant les desserts glac\u00e9s.

Les coupes au brownie et au caramel sont vendus au Costco pour 4,49 $.
Noémi Lincourt | Narcity Québec

Affichée à 4,49 $ pour douze onces, la coupe vient avec du coulis au caramel et des morceaux de brownie, autant sur le dessus que mélangés dans la crème glacée. D'ailleurs, tu peux choisir trois options pour la base, soit une glace à la vanille, au chocolat ou un mélange des deux.

Histoire de goûter, j'ai opté pour la combinaison chocolat et vanille afin d'avoir les deux profils de saveurs. Personnellement, pour les sundaes, j'opte habituellement pour le fudge chaud au chocolat, mais j'étais bien curieuse d'essayer cet ajout. Alors que je m'attendais à une surcharge de sucre, j'ai été agréablement surprise par l'équilibre entre les éléments.


La coupe au brownie et au caramel au Costco.

La coupe au brownie et au caramel du Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec

Attention, ça reste un dessert gourmand. Mais que ce soit du côté de la portion généreuse de cubes de brownies bien moelleux, du caramel chaud et fondant, ou de la crème glacée, tout était juste assez doux niveau sucre pour éviter une écœurantite aiguë après quelques bouchées.

La combinaison des textures était très agréable, offrant une expérience intéressante tout au long de la dégustation, et il ne manquait de rien, alors que les garnitures étaient bien dispersées et qu'une partie a été mise dans le fond pour finir le tout en beauté.

Même en choisissant la glace marbrée, qui est onctueuse et délicieuse par elle-même, ce n'était pas trop. Alors, si c'est le genre de petits plaisirs qui te régalent, tu risques d'être comblé.e.


La coupe au brownie et au caramel du Costco vue de haut.

Les garnitures de la coupe au brownie et au caramel du Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec

Cela dit, je trouve que l'expérience serait vraiment décadante avec un caramel salé, ou une autre manière de relever le tout avec une touche de sel. Mais ça, c'est une question de préférence!

Alors, si tu veux satisfaire ta curiosité, n'hésite pas à essayer cette nouveauté, que ce soit en solo ou en partageant avec ta personne préférée. À 5,16 $ incluant les taxes, c'est une douceur pas trop dispendieuse qui pourrait ajouter un petit plus à tes commissions au Costco.

La coupe au brownie et au caramel du Costco

Prix : 4,49 $ plus taxes pour toutes les saveurs

Page Instagram du Costco

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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