Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Le Sour Puss sera bientôt de retour au Québec malgré le boycott : voici pourquoi

Les Québécois achetaient BEAUCOUP de Sour Puss! 😅

Succursale québécoise de la SAQ. Droite : Du Sour Puss.

Du Sour Puss sera produit à Montréal dès 2025.

Izabelle Bee, Sour Puss | Facebook
Rédactrice en chef

Les fans de la boisson alcoolisée surette Sour Puss qui ont eu le coeur brisé quand le Québec a commencé à boycotter les alcools américains peuvent enfin pousser un soupir de soulagement : la liqueur emblématique sera de retour dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) dès décembre 2025, après plusieurs mois d'absence sur les tablettes québécoises.

À lire également : La méga Caravane Coca-Cola de Noël débarque au Québec ce mois-ci avec des partys GRATUITS

La raison de ce retour tant attendu de cet alcool américain dans la Belle Province? Une décision stratégique majeure de l'entreprise propriétaire de la marque, qui a choisi de déménager complètement sa production canadienne... à Montréal!

« Près de 98 % de nos ventes de Sour Puss étaient au Canada » a indiqué M. England à Noovo Info, qui a fortement été affecté par ce boycott.

Un bonhomme de neige et du Sour Puss.

Du Sour Puss sera produit à Montréal.
@sourpuss_ca | Instagram

Une production 100% québécoise

Phillips Distillery, l'entreprise du Minnesota qui détient la marque Sour Puss, a annoncé ce 12 novembre que la production de la liqueur sera désormais assurée entièrement au Canada pour la toute première fois de son histoire.

Fini l'importation depuis les États-Unis. La distillerie Station 22, située sur la rue des Futailles à Montréal, a été choisie parmi 19 sites de production canadiens évalués pour prendre en charge la fabrication de Sour Puss.

Le boycottage de la SAQ : le déclencheur

Ce qui a forcé la main de Phillips Distillery? Le différend commercial entre les États-Unis et le Canada qui a mené à une riposte provinciale frappant de plein fouet l'entreprise américaine.

L'impact a été majeur : en 2024, Sour Puss avait vendu plus d'un million de bouteilles au Canada, dont 270 000 au Québec seulement, représentant des ventes de près de 23 millions de dollars à l'échelle nationale. Oui,oui : 27 % du Sour Puss vendu au Canada était acheté par des Québécois.e.s. Est-ce qu'on est surpris.e.s?

Le propriétaire de la boisson alcoolisée n'avait donc pas le choix de déplacer une partie de sa production à Montréal afin de retomber sur ses pattes dans le marché canadien.

« Les Canadiens apprécient Sour Puss depuis longtemps, et nous sommes fiers de lancer sa production au pays pour la première fois », affirme Rumi Jaffer, Directeur des ventes chez Phillips Distillery.

« Ce geste stratégique permet de mieux répondre aux attentes de nos consommateurs tout en montrant que notre secteur manufacturier local n'a rien à envier aux autres marchés nord-américains. Nous avons été ravis des capacités et de la réactivité démontrées par nos partenaires de production canadiens. »

Le retour de Sour Puss sur le marché canadien contribuera à soutenir la création d'emplois dans différentes provinces, notamment au Québec, mais aussi à travers le Canada.

Retour prévu en décembre 2025

Le retour officiel du produit alcoolisé à la framboise est prévu pour décembre 2025, juste à temps pour les festivités du temps des Fêtes.

Le déploiement vise à reconnecter la marque avec son public fidèle et à célébrer le renouveau d'un produit emblématique de la culture populaire canadienne.


Vas-tu recommencer à consommer du Sour Puss?



Narcity n'encourage pas la surconsommation d'alcool ou d'autres substances. Si vous buvez de l'alcool, ou consommez du cannabis, assurez-vous de le faire de façon responsable et seulement si vous êtes d'âge légal.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
sour pussdonald trumpproduits locauxsaq québec
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement étonnamment sévère

Prépare-toi à toute éventualité si tu prévois visiter le pays de Donald Trump!👇

Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

Le pilote de F1 Carlos Sainz a goûté à la tire d'érable et sa réaction vaut de l'or

Il n'y a pas juste de la poutine et des cônes orange au Québec, quand même! 🍁

8 Starbucks ferment au Québec - Voici lesquels et pourquoi

Plus de 100 personnes ont perdu leur emploi.

Rouler sans pneus d’hiver? Voici les véhicules qui peuvent le faire en 2025 au Québec

Il y a toujours des exceptions aux règles!

On a comparé le « salaire viable » au Québec au reste du Canada et ça fait pitié

L'écart entre le salaire minimum et le salaire viable est problématique.

Hydro-Québec fait le point sur les pannes et c'est loin d'être une bonne nouvelle

300 000 adresses sont toujours sans électricité.

La grève des employés d'entretien de la STM est suspendue - Voici quoi savoir

Une loi du gouvernement Legault est venue jouer les trouble-fêtes.

Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non

Avant d'avoir de mauvaises surprises. ❄️🚗

11 des meilleurs deals du pré-Vendredi fou d’Amazon allant jusqu’à 77 % de rabais

Les électroniques sont VRAIMENT pas chers!

Plus de 370 000 foyers privés d'électricité au Québec

Le nombre n'a cessé d'augmenter pendant la nuit. 🤯

Le condo de Jean-Philippe Wauthier est à vendre à Montréal pour près de 1M$ (PHOTOS)

C'est pas donné, mais l'intérieur est parfait!

La programmation de Ciné-cadeau 2025-2026 est sortie — Voici l’horaire détaillé

Est-ce que Noël est vraiment réussi si t'as pas écouté « La guerre des tuques »?

La tasse des Fêtes réutilisable GRATUITE du Starbucks sort cette semaine: Voici quoi savoir

Elles risquent de s’envoler en un rien de temps!