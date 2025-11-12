Le Sour Puss sera bientôt de retour au Québec malgré le boycott : voici pourquoi
Les Québécois achetaient BEAUCOUP de Sour Puss! 😅
Les fans de la boisson alcoolisée surette Sour Puss qui ont eu le coeur brisé quand le Québec a commencé à boycotter les alcools américains peuvent enfin pousser un soupir de soulagement : la liqueur emblématique sera de retour dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) dès décembre 2025, après plusieurs mois d'absence sur les tablettes québécoises.
À lire également : La méga Caravane Coca-Cola de Noël débarque au Québec ce mois-ci avec des partys GRATUITS
La raison de ce retour tant attendu de cet alcool américain dans la Belle Province? Une décision stratégique majeure de l'entreprise propriétaire de la marque, qui a choisi de déménager complètement sa production canadienne... à Montréal!
« Près de 98 % de nos ventes de Sour Puss étaient au Canada » a indiqué M. England à Noovo Info, qui a fortement été affecté par ce boycott.
Du Sour Puss sera produit à Montréal. @sourpuss_ca | Instagram
Une production 100% québécoise
Phillips Distillery, l'entreprise du Minnesota qui détient la marque Sour Puss, a annoncé ce 12 novembre que la production de la liqueur sera désormais assurée entièrement au Canada pour la toute première fois de son histoire.
Fini l'importation depuis les États-Unis. La distillerie Station 22, située sur la rue des Futailles à Montréal, a été choisie parmi 19 sites de production canadiens évalués pour prendre en charge la fabrication de Sour Puss.
Le boycottage de la SAQ : le déclencheur
Ce qui a forcé la main de Phillips Distillery? Le différend commercial entre les États-Unis et le Canada qui a mené à une riposte provinciale frappant de plein fouet l'entreprise américaine.
L'impact a été majeur : en 2024, Sour Puss avait vendu plus d'un million de bouteilles au Canada, dont 270 000 au Québec seulement, représentant des ventes de près de 23 millions de dollars à l'échelle nationale. Oui,oui : 27 % du Sour Puss vendu au Canada était acheté par des Québécois.e.s. Est-ce qu'on est surpris.e.s?
Le propriétaire de la boisson alcoolisée n'avait donc pas le choix de déplacer une partie de sa production à Montréal afin de retomber sur ses pattes dans le marché canadien.
« Les Canadiens apprécient Sour Puss depuis longtemps, et nous sommes fiers de lancer sa production au pays pour la première fois », affirme Rumi Jaffer, Directeur des ventes chez Phillips Distillery.
« Ce geste stratégique permet de mieux répondre aux attentes de nos consommateurs tout en montrant que notre secteur manufacturier local n'a rien à envier aux autres marchés nord-américains. Nous avons été ravis des capacités et de la réactivité démontrées par nos partenaires de production canadiens. »
Le retour de Sour Puss sur le marché canadien contribuera à soutenir la création d'emplois dans différentes provinces, notamment au Québec, mais aussi à travers le Canada.
Retour prévu en décembre 2025
Le retour officiel du produit alcoolisé à la framboise est prévu pour décembre 2025, juste à temps pour les festivités du temps des Fêtes.
Le déploiement vise à reconnecter la marque avec son public fidèle et à célébrer le renouveau d'un produit emblématique de la culture populaire canadienne.
Vas-tu recommencer à consommer du Sour Puss?
Narcity n'encourage pas la surconsommation d'alcool ou d'autres substances. Si vous buvez de l'alcool, ou consommez du cannabis, assurez-vous de le faire de façon responsable et seulement si vous êtes d'âge légal.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Ces 2 bouteilles sont les plus chères en vente à la SAQ actuellement ›
- J'ai testé 5 vins pas chers de la SAQ avec plus de 4,4/5 et mon coup de coeur coûte 11,15$ ›
- La SAQ va retirer tous les produits américains de ses tablettes cette semaine ›
- Bouteilles américaines retirées de la SAQ : voici certaines des plus populaires ›