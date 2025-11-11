La méga Caravane Coca-Cola de Noël traverse le pays et fait plusieurs arrêts au Québec
Note la date : c’est complètement GRATUIT! ✨🎄
La première neige s’est déposée et l’ambiance des Fêtes s’est officiellement emparée du Québec : les bars thématiques, les villages de Noël, les illuminations féeriques et bien d’autres attractions enchantent la province d’un bout à l’autre. Parmi les rendez-vous incontournables de la saison figure le mythique train de Noël du Canadien Pacifique, qui débarque en ville ce mois-ci. Mais il n’est pas le seul à transporter la féerie d’une ville à l’autre : l’iconique camion rouge de Noël Coca-Cola s’arrêtera lui aussi dans plusieurs municipalités de la Belle Province lors de son périple à travers le Canada.
Lumières scintillantes, musique, animations festives, présence du père Noël Coca-Cola et plusieurs surprises (dont, bien sûr, des breuvages gratuits) t’attendent lors des arrêts de cette emblématique caravane rouge décorée qui ne passe jamais inaperçue.
Les fans de la boisson pétillante pourront découvrir l'impressionnant véhicule de près, sans oublier l'occasion de se faire photographier aux côtés du père Noël le plus cool en ville.
Où s'arrête la Caravane Coca-Cola?
La célèbre caravane illuminée fera son premier arrêt dans la belle province ce 19 novembre et c'est dans la ville de Laval, à la Place Bell de 17 h à 19 h 30.
Tu pourras ensuite la retrouver le 21 novembre au Quartier Dix30 de Brossard de 14 h 30 à 21 h 30, le 22 novembre au Défilé du père Noël de Montréal de 9 h à 14 h, ainsi que le 23 novembre aux Premium Outlets de Mirabel de 10 h à 17 h. Ce dernier arrêt a même annoncé la présence du « Grinch ».
En plus de ces longs arrêts très festifs, le camion rouge a l'habitude de se poser pour des arrêts plus courts, soit d'environ deux à trois heures. Ce sera le cas au IGA Extra Marché Auteuil de Laval le lundi 24 novembre, au Pasquier de Saint-Jean-sur-Richelieu le 4 décembre, au IGA Extra Famille Vincent de Longueuil le 8 décembre et au Sommet Saint-Sauveur, le vendredi soir 12 décembre.
Les dates de tous les arrêts ainsi que les adresses n'ont pas encore été dévoilés, mais le seront très bientôt. Reste à l'affût!
Tournée de la Caravane de Noël Coca-Cola
Coût : Gratuit
Quand : Du 19 novembre à la mi-décembre 2025
Adresse : Plusieurs arrêts au Québec | Horaire détaillé à venir
