Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Cette taverne de Noël aussi quétaine que féérique est LA place festive à visiter à Montréal

OUI, tu peux (et veux) y aller dès cette semaine! 🎄✨

​La Taverne de Noël du Petit Dep. Droite : Izabelle Bee à La Taverne de Noël.

La Taverne de Noël du Petit Dep est de retour sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal.

@lepetitdep | Instagram, @iza.bee | Instagram
Rédactrice en chef

Si tu es du genre à compter les jours avant que la magie de Noël envahisse la ville, tu peux arrêter le décompte : Mariah Carey l'a dit : « it's tiiiiiimeeee ». Dès le 1er novembre, c'est officiellement légal (et recommandé, si tu veux mon avis) de plonger dans tout ce qu'il y a de plus brillant et coloré. Et si tu n'as pas eu l'opportunité de découvrir LE meilleur endroit pour les fans de Noël à Montréal lors de sa première édition l'an dernier, c'est ta chance : tu peux le faire dès le 5 novembre.

À lire également : Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

Imagine un univers où les guirlandes scintillent à l'infini, où chaque recoin (littéralement) respire la féerie des contes de Noël et où l'ambiance te transporte directement dans un globe à neige géant. C'est exactement ce qui t'attend sur le boulevard Saint-Laurent, à la Taverne de Noël.

C'est Le Petit Dep qui transforme son populaire café en véritable royaume enchanté. Le genre d'endroit qui ferait rêver chaque petit Chou de Chouville (et donnerait des cauchemars au Grincheux).

L'ambiance? Pense à la lueur tamisée digne du réveillon, aux ornements qui brillent de mille feux, à une décoration qui mélange le charme vintage avec une touche d'émerveillement pur. C'est cosy, c'est festif, c'est exactement le genre d'endroit où tu veux être emmitouflé dans ton plus beau chandail de Noël kitsch avec un cocktail chaud entre les mains.

Et parlant de breuvages... La carte de la Taverne a tout pour te réchauffer le cœur. Tu peux bien sûr savourer leurs cafés signature et déguster une pâtisserie pendant que résonnent les classiques du temps des Fêtes. Mais ce qui rend l'expérience vraiment unique, ce sont les cocktails festifs créés spécialement pour l'occasion.

Au menu des élixirs de Noël, tu découvriras des créations qui font rêver. Par exemple, tu peux te laisser charmer par « Les Poules Saoules », un lait de poule crémeux au rhum et muscade, un « Grinch » au gin ou vodka avec crème de menthe, un vin chaud réconfortant parfait pour les soirées froides, ou encore un « Première neige », un mélange au bourbon, Aléa, lait de coco et muscade.

Tu veux transformer ta visite en véritable festin? La section « À partager » du menu est parfaite pour recréer l'esprit convivial d'un souper de Noël entre ami.e.s, sans les options redondantes du potluck. Plateaux de charcuteries fines, fromages d'ici, bufarella, gravlax, houmous maison... Il y a de quoi satisfaire toutes les envies.

Les pizzas créatives méritent aussi qu'on s'y attarde : tu peux opter pour « La Belle Province », inspirée d'une poutine avec pommes de terre confites, sauce brune, fromage en grains, échalotes caramélisées, romarins et un filet d’huile d’olive, ou même « La MTL Fumée », une margherita revisitée avec viande fumée, sauce pomodoro, mozzarella, basilic et origan.

Cette année, la Taverne de Noël ouvre ses portes du 5 novembre jusqu'au 11 janvier. C'est donc deux mois complets de pure magie hivernale. Que tu passes pour un café matinal avec une touche de magie dès 8 h ou pour une soirée festive, l'ambiance féérique t'attend tous les jours de la semaine.

Petite note importante : Entre 17 h et 20 h, les tables sont priorisées pour ceux et celles qui veulent souper (avec une consommation obligatoire par personne dans le menu du soir). Si tu veux simplement prendre un verre ou un dessert, l'astuce est de venir plus tôt dans la journée ou plus tard en soirée. Et bonne nouvelle : toutes les tables fonctionnent sans réservation, alors tu peux y aller sur un coup de tête!

La saison froide vient officiellement de devenir beaucoup plus magique!

La Taverne de Noël 2025

Prix moyens : Cocktails de Noël : 15 $ - Cafés/Thés : 5 $ - Plats à partager : 20 $

Quand : Du 5 novembre 2025 au 11 janvier 2026

Adresse : Le Petit Dep - 5125, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Page Instagram de la Taverne de Noël du Petit Dep

From Your Site Articles
bar de noëlnoël à montréaltaverne de noëlquoi faire à montréal
MontréalManger et SortirCanadaManger et SortirQuébec
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Les cinémas Cineplex offrent des films 100 % gratuits et du popcorn à 3 $ en novembre

Une sortie gratuite au ciné = OUI SVP! 🍿

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois ce mois-ci

Des versements qui peuvent faire du bien au portefeuille.

Sécurité de la vieillesse : Des milliers de Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Les journées de novembre raccourcissent, mais pas les montants! 💰

6 prestations que les personnes âgées peuvent recevoir ce mois-ci au Québec

Des aides financières disponibles dès maintenant pour alléger ton budget!💰

Voici quel sera le salaire de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada

On est loin de son ancien salaire de députée fédérale!

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en novembre 2025

Envie de sortir sans dépenser?

Le budget fédéral 2025 pourrait provoquer des élections d'ici Noël : voici pourquoi

Mark Carney a du pain sur la planche pour éviter une nouvelle élection générale.

Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche

Est-ce que ce sera plus simple? 👀

Élections municipales 2025 : Voici les résultats dans le Grand Montréal et à Québec

Plusieurs villes ont opté pour la continuité.