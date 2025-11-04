Cette taverne de Noël aussi quétaine que féérique est LA place festive à visiter à Montréal
OUI, tu peux (et veux) y aller dès cette semaine! 🎄✨
Si tu es du genre à compter les jours avant que la magie de Noël envahisse la ville, tu peux arrêter le décompte : Mariah Carey l'a dit : « it's tiiiiiimeeee ». Dès le 1er novembre, c'est officiellement légal (et recommandé, si tu veux mon avis) de plonger dans tout ce qu'il y a de plus brillant et coloré. Et si tu n'as pas eu l'opportunité de découvrir LE meilleur endroit pour les fans de Noël à Montréal lors de sa première édition l'an dernier, c'est ta chance : tu peux le faire dès le 5 novembre.
Imagine un univers où les guirlandes scintillent à l'infini, où chaque recoin (littéralement) respire la féerie des contes de Noël et où l'ambiance te transporte directement dans un globe à neige géant. C'est exactement ce qui t'attend sur le boulevard Saint-Laurent, à la Taverne de Noël.
C'est Le Petit Dep qui transforme son populaire café en véritable royaume enchanté. Le genre d'endroit qui ferait rêver chaque petit Chou de Chouville (et donnerait des cauchemars au Grincheux).
L'ambiance? Pense à la lueur tamisée digne du réveillon, aux ornements qui brillent de mille feux, à une décoration qui mélange le charme vintage avec une touche d'émerveillement pur. C'est cosy, c'est festif, c'est exactement le genre d'endroit où tu veux être emmitouflé dans ton plus beau chandail de Noël kitsch avec un cocktail chaud entre les mains.
Et parlant de breuvages... La carte de la Taverne a tout pour te réchauffer le cœur. Tu peux bien sûr savourer leurs cafés signature et déguster une pâtisserie pendant que résonnent les classiques du temps des Fêtes. Mais ce qui rend l'expérience vraiment unique, ce sont les cocktails festifs créés spécialement pour l'occasion.
Au menu des élixirs de Noël, tu découvriras des créations qui font rêver. Par exemple, tu peux te laisser charmer par « Les Poules Saoules », un lait de poule crémeux au rhum et muscade, un « Grinch » au gin ou vodka avec crème de menthe, un vin chaud réconfortant parfait pour les soirées froides, ou encore un « Première neige », un mélange au bourbon, Aléa, lait de coco et muscade.
Tu veux transformer ta visite en véritable festin? La section « À partager » du menu est parfaite pour recréer l'esprit convivial d'un souper de Noël entre ami.e.s, sans les options redondantes du potluck. Plateaux de charcuteries fines, fromages d'ici, bufarella, gravlax, houmous maison... Il y a de quoi satisfaire toutes les envies.
Les pizzas créatives méritent aussi qu'on s'y attarde : tu peux opter pour « La Belle Province », inspirée d'une poutine avec pommes de terre confites, sauce brune, fromage en grains, échalotes caramélisées, romarins et un filet d’huile d’olive, ou même « La MTL Fumée », une margherita revisitée avec viande fumée, sauce pomodoro, mozzarella, basilic et origan.
Cette année, la Taverne de Noël ouvre ses portes du 5 novembre jusqu'au 11 janvier. C'est donc deux mois complets de pure magie hivernale. Que tu passes pour un café matinal avec une touche de magie dès 8 h ou pour une soirée festive, l'ambiance féérique t'attend tous les jours de la semaine.
Petite note importante : Entre 17 h et 20 h, les tables sont priorisées pour ceux et celles qui veulent souper (avec une consommation obligatoire par personne dans le menu du soir). Si tu veux simplement prendre un verre ou un dessert, l'astuce est de venir plus tôt dans la journée ou plus tard en soirée. Et bonne nouvelle : toutes les tables fonctionnent sans réservation, alors tu peux y aller sur un coup de tête!
La saison froide vient officiellement de devenir beaucoup plus magique!
La Taverne de Noël 2025
Prix moyens : Cocktails de Noël : 15 $ - Cafés/Thés : 5 $ - Plats à partager : 20 $
Quand : Du 5 novembre 2025 au 11 janvier 2026
Adresse : Le Petit Dep - 5125, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC