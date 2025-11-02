Les personnes qui décorent pour Noël en novembre seraient plus heureuses selon des experts
rends pas de chance : sors tout de suite les décorations de Noël. 🎄❄️
Le fameux débat revient chaque année : c'est quand, le parfait moment pour sortir les décorations de Noël? Pas un ugly sweater et deux ou trois tasses : la grosse affaire. Les lumières, le sapin et tout ce qui brille pour transformer ton chez-toi en vrai Winter Wonderland.
Plusieurs sont prêt.e.s à passer en mode festif dès le 1er novembre, en écoutant un film de Noël et en arborant un ugly sweater, tandis que d’autres rappellent le « Grinch » et grimacent au son des premières chansons festives dans les boutiques.
Si tu es un peu « intense » avec la magie de Noël, tu sais aussi ce que ça signifie : une couple de personnes qui te dévisagent en mangeant leurs bonbons d’Halloween. Néanmoins, j’ai de bonnes nouvelles pour toi, puisque les gens qui installent leurs décorations de Noël tôt seraient en réalité plus heureux, rien de moins!
D’après plusieurs expert.e.s, si l’envie de sortir les guirlandes te prend dès que les feuilles tombent, c’est peut-être parce que tu es connecté.e à ton « enfant intérieur ». Installer les décorations plus tôt permettrait de raviver des souvenirs heureux d’enfance : une époque plus légère, loin des responsabilités et du stress du quotidien.
Steve McKeown, psychanalyste, fondateur de MindFixers et propriétaire de The McKeown Clinic, a confié à UNILAD :
« Bien qu'il puisse y avoir un nombre de raisons symptomatiques pour lesquelles une personne voudrait installer des décorations de manière obsessionnelle aussi tôt, c'est plus souvent pour des raisons nostalgiques, soit pour revivre la magie, ou pour compenser des négligences passées.
« Dans un monde plein de stress et d'anxiété, les gens aiment s'associer à des choses qui les rendent heureux et les décorations de Noël évoquent ces sentiments forts de l'enfance.
« Les décorations sont simplement un point d'ancrage ou une voie d'accès à ces émotions magiques d'excitation de la vieille enfance. Donc, installer ses décorations de Noël plus tôt prolonge l'excitation!
Des propos appuyés par la psychologue Deborah Serani au TODAY : « Cela crée un changement neurologique qui peut produire du bonheur. Je pense que tout ce qui nous sort de notre routine habituelle, du quotidien, stimule nos sens, et ensuite nos sens évaluent si c’est agréable ou non. », dit-elle. « Décorer pour Noël va augmenter la dopamine, une hormone du bien-être. »
Même son de cloche du côté d'Amy Morin, psychothérapeute et autrice de 13 Things Mentally Strong People Don't Do.
« Pour la plupart des gens, décorer pour Noël nous rappelle les meilleurs moments de notre vie. Se remémorer ces souvenirs heureux suscite des émotions positives », a-t-elle confié à ABC News.
Les cadeaux, et le partage qui vient avec cette période de l'année sont aussi liés à la joie, explique-t-elle. « L'altruisme augmente au mois de décembre, et lorsque les gens commencent à donner plus, cela les rend heureux », dit-elle. « Cela leur fait du bien, et c'est pourquoi ils veulent commencer à célébrer le plus tôt possible. »
Alors, pourquoi attendre? Ressors les guirlandes et laisse entrer la joie des Fêtes dans ta vie! En prime, cette initiative pourrait même améliorer tes relations de voisinage.
Selon une étude publiée dans le ournal of Environmental Psychology, des recherches menées aux États-Unis suggèrent que les décorations extérieures sont perçues comme des signes de convivialité et d’esprit communautaire. En d'autres mots, tu pourrais paraître plus sympathique simplement en illuminant ta façade.
« Comme prévu, un effet principal lié aux décorations a révélé que les observateurs utilisaient les décorations de Noël comme indice de convivialité et de cohésion chez les résidents. [...] En l’absence de décorations de Noël, les observateurs distinguaient avec précision les maisons des résidents sociables de celles des non-sociables, se basant dans leurs commentaires sur l’aspect relativement plus « ouvert » et « vivant » des maisons des résidents sociables. Lorsqu’il y avait des décorations de Noël, les observateurs attribuaient en fait une plus grande sociabilité aux résidents non-sociables, citant une apparence plus accueillante comme base de leur jugement. Les résultats appuient l’idée que les résidents peuvent utiliser l’extérieur de leur maison pour communiquer leur attachement au quartier et, possiblement, pour s’intégrer aux activités sociales de celui-ci. », peut-on lire dans le résumé de l'étude d'auteur.trice.s provenant du département de psychologie de l'Université de l'Utah, ainsi que du département d'études afro-américaines de l'Université Temple à Philadelphie
Finalement, pas besoin d’études poussées pour en avoir le cœur net : ça nous a déjà donné envie de monter le volume de notre playlist des Fêtes, de boire un autre latté au lait de poule et de partager un peu de magie hivernale.
Les psychologues ne se sont pas encore prononcés sur l’impact des couleurs de décorations ou du type de lumières sur le bonheur... mais ça, ce sera pour ton prochain débat à la maison!
