Cette jolie petite ville à 3 h de Montréal est (littéralement) digne d'un film de Noël
Plusieurs films Hallmark y ont été tournés, et on comprend pourquoi!
Lorsque la neige commence à tomber, ne reste pas encabanné.e. À seulement quelques heures de route du Québec se trouve une petite ville tellement charmante en hiver que plusieurs films de Hallmark y ont été tournés. Entre les petites rues pittoresques, les bâtiments historiques et le scintillement des flocons, cette destination voyage de l’Ontario vaut définitivement le road trip.
Dès la première bordée de poudreuse, prends la direction de la petite bourgade d’Almonte, située à environ trois heures de route de Montréal. Connue comme le « mini Hollywood du Nord », l’endroit apparaît dans plusieurs longs métrages, dont A Cheerful Christmas, Unlocking Christmas, A Novel Noel... Bref, si tu adores regarder des films à l’eau de rose durant le temps des Fêtes, c’est l’occasion rêvée de marcher dans le décor de plusieurs scènes parfaitement quétaines.
Une fois sur place, histoire d’accompagner ton chocolat chaud, pars à la découverte du Almonte Riverwalk, qui longe la rivière Mississippi à partir du Old Town Hall. Durant ta balade, tu pourras admirer les bâtiments historiques sous la neige et même te rendre à un belvédère donnant sur les chutes.
Afin d’explorer la ville, n’hésite pas à ajouter le Mississippi Valley Textile Museum à ta visite pour en savoir plus sur l’histoire textile de la région. Évidemment, tu te dois de flâner dans les boutiques, les antiquaires et les petits cafés du centre-ville historique afin de vraiment plonger dans l’ambiance festive qui y règne.
Déniche un livre au Mill Street Books, fouille parmi les trésors antiques cachés chez Big Vintage, casse la croûte chez Baker Bob’s et mange local en passant une soirée à The Sterling.
Si tu y vas en décembre, sache qu’habituellement, le premier vendredi du mois, l’événement Light Up the Night est un incontournable. Avec un concert extérieur et des feux d’artifice, c’est un magnifique spectacle qui illumine la rue principale de la magie des Fêtes.
Bref, Almonte est la destination parfaite pour une escapade hivernale où le charme, la neige et la nostalgie se rencontrent.
