Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »
L’endroit parfait pour vivre la féérie des Fêtes! ✨
Dès que le temps des Fêtes arrive à l'horizon, les activités féériques se mettent à ouvrir leurs portes un peu partout au Québec. L'un des incontournables qui méritent une place sur ta bucket list est digne du village du père Noël avec ses décorations colorées qui donnent l'impression d'avoir mis les pieds au pôle Nord. Pour plonger dans la magie de Noël, prends la direction de Woodooliparc, situé dans la petite ville de Scott à une quarantaine de minutes de Québec.
À lire également : Cette jolie petite ville à 3 h de Montréal est (littéralement) digne d'un film de Noël
Dès la mi-novembre, Frima, la magie de Noël t'invite à te balader en forêt parmi des installations qui semblent tirées d'un film et à faire des activités dans un environnement illuminé tout droit sorti d'un conte.
Sur place, tout brille, scintille et émerveille : des décorations gigantesques, des maisonnettes pittoresques, des ornements étincelants et une myriade de petites lumières transforment le lieu en un décor tout droit sorti du village de Chouville dans Le Grincheux.
Partout où tu regardes, la magie opère : des cannes de bonbon géantes, des personnages hauts en couleur, un village miniature féerique et des activités à n’en plus finir. Entre les animations, les spectacles, les contes, le labyrinthe et la chasse aux lutins, chaque détour réserve une nouvelle surprise.
Tu peux même voir papa et maman Noël dans leur coquette petite demeure, Saint-Nicolas dans son bureau, et sa femme en train de faire de bons biscuits. Et bien sûr, impossible de repartir sans avoir déposé ta lettre au père Noël. Tu pourras ensuite te réchauffer au feu de camp avec un café alcoolisé ou savourer un bon repas à la cantine festive.
C’est donc l'occasion parfaite de plonger dans ce monde enchanté et de vivre la magie des Fêtes avec les personnes que tu aimes.
Frima la magie de Noël - Woodooliparc
Prix : 30 $ par personne de 13 ans et plus, 27 $ pour les jeunes de 3 à 12 ans
Quand : Les week-ends à partir du 15 novembre, tous les jours (excepté le 25) du 20 au 31 décembre 2025
Adresse : Woodooliparc - 295, rue Drouin, Scott, QC
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
