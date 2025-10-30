Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

L’endroit parfait pour vivre la féérie des Fêtes! ✨

Éditrice Junior

Dès que le temps des Fêtes arrive à l'horizon, les activités féériques se mettent à ouvrir leurs portes un peu partout au Québec. L'un des incontournables qui méritent une place sur ta bucket list est digne du village du père Noël avec ses décorations colorées qui donnent l'impression d'avoir mis les pieds au pôle Nord. Pour plonger dans la magie de Noël, prends la direction de Woodooliparc, situé dans la petite ville de Scott à une quarantaine de minutes de Québec.

À lire également : Cette jolie petite ville à 3 h de Montréal est (littéralement) digne d'un film de Noël

Dès la mi-novembre, Frima, la magie de Noël t'invite à te balader en forêt parmi des installations qui semblent tirées d'un film et à faire des activités dans un environnement illuminé tout droit sorti d'un conte.

Sur place, tout brille, scintille et émerveille : des décorations gigantesques, des maisonnettes pittoresques, des ornements étincelants et une myriade de petites lumières transforment le lieu en un décor tout droit sorti du village de Chouville dans Le Grincheux.

Partout où tu regardes, la magie opère : des cannes de bonbon géantes, des personnages hauts en couleur, un village miniature féerique et des activités à n’en plus finir. Entre les animations, les spectacles, les contes, le labyrinthe et la chasse aux lutins, chaque détour réserve une nouvelle surprise.

Tu peux même voir papa et maman Noël dans leur coquette petite demeure, Saint-Nicolas dans son bureau, et sa femme en train de faire de bons biscuits. Et bien sûr, impossible de repartir sans avoir déposé ta lettre au père Noël. Tu pourras ensuite te réchauffer au feu de camp avec un café alcoolisé ou savourer un bon repas à la cantine festive.

C’est donc l'occasion parfaite de plonger dans ce monde enchanté et de vivre la magie des Fêtes avec les personnes que tu aimes.

Frima la magie de Noël - Woodooliparc


Prix : 30 $ par personne de 13 ans et plus, 27 $ pour les jeunes de 3 à 12 ans

Quand : Les week-ends à partir du 15 novembre, tous les jours (excepté le 25) du 20 au 31 décembre 2025

Adresse : Woodooliparc - 295, rue Drouin, Scott, QC

Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

Site Internet de Woodoolieparc

marché de noelquoi faire près de québecgrincheux montréalnoel à québecparcours illuminétemps des fetesactivités extérieures près de québecvillages au québec
Ville de QuébecCanadaChoses à faireChoses à faireQuébec
  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

