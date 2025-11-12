Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Un méga party GRATUIT digne de Times Square débarque à Montréal pour le jour de l’An

Des feux d’artifice, des spectacles et un décompte épique!

Un événement du Vieux-Port de Montréal.

Un méga party gratuit débarque à Montréal pour le jour de l’An

Courtoisie
Éditrice Junior

Si tu pensais que pour vivre un réveillon grandiose, il fallait prendre l’avion pour New York, détrompe-toi. Cette année, c’est à Montréal que ça se passe. Le 31 décembre, le Vieux-Port de Montréal deviendra the place to be avec Grand Minuit, une nouvelle tradition du jour de l'An qui promet de transformer la métropole en un immense terrain de fête à ciel ouvert lors d'un événement gratuit.

À lire également : Cette taverne de Noël aussi quétaine que féérique est LA place festive à visiter à Montréal

Imagine une mer de gens rassemblés sous les lumières, la musique qui monte, le froid qui pique un peu les joues, et ce moment suspendu où tout le monde compte ensemble jusqu’à minuit.

Cet événement se veut un rituel festif inclusif, artistique et accessible à tout le monde. L’entrée est gratuite, mais pour celles et ceux qui veulent vivre la magie de plus près, une expérience VIP est aussi prévue. Sur place : performances live, scénographie lumineuse, moments inattendus et, bien sûr, un grand décompte sous les feux d’artifice.

La programmation complète sera dévoilée le 26 novembre prochain, histoire de te donner un avant-goût de ce qui t’attend pour le réveillon.

Le tout est orchestré par Multicolore, l’équipe derrière Piknic Électronik et Igloofest, en collaboration avec la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, le Gouvernement du Québec et le Vieux-Port.

« On voulait créer une célébration qui reflète vraiment l’énergie et la créativité des Montréalais », explique Delphine Poux, vice-présidente marketing et développement chez Multicolore.

Alors si tu cherches où accueillir 2026 en beauté, inutile d’aller bien loin : enfile tes mitaines les plus stylées, attrape tes ami.e.s et direction le Quai Jacques-Cartier pour un party digne du Nouvel An!

Grand Minuit

Prix : Gratuit, expérience VIP payante

Quand : La nuit du 31 décembre 2025

Adresse : Quai Jacques-Cartier - Rue de la Commune E., Montréal, QC

Site Internet du Grand Minuit

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

