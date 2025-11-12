Un méga party GRATUIT digne de Times Square débarque à Montréal pour le jour de l’An
Des feux d’artifice, des spectacles et un décompte épique!
Si tu pensais que pour vivre un réveillon grandiose, il fallait prendre l’avion pour New York, détrompe-toi. Cette année, c’est à Montréal que ça se passe. Le 31 décembre, le Vieux-Port de Montréal deviendra the place to be avec Grand Minuit, une nouvelle tradition du jour de l'An qui promet de transformer la métropole en un immense terrain de fête à ciel ouvert lors d'un événement gratuit.
Imagine une mer de gens rassemblés sous les lumières, la musique qui monte, le froid qui pique un peu les joues, et ce moment suspendu où tout le monde compte ensemble jusqu’à minuit.
Cet événement se veut un rituel festif inclusif, artistique et accessible à tout le monde. L’entrée est gratuite, mais pour celles et ceux qui veulent vivre la magie de plus près, une expérience VIP est aussi prévue. Sur place : performances live, scénographie lumineuse, moments inattendus et, bien sûr, un grand décompte sous les feux d’artifice.
La programmation complète sera dévoilée le 26 novembre prochain, histoire de te donner un avant-goût de ce qui t’attend pour le réveillon.
Le tout est orchestré par Multicolore, l’équipe derrière Piknic Électronik et Igloofest, en collaboration avec la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, le Gouvernement du Québec et le Vieux-Port.
« On voulait créer une célébration qui reflète vraiment l’énergie et la créativité des Montréalais », explique Delphine Poux, vice-présidente marketing et développement chez Multicolore.
Alors si tu cherches où accueillir 2026 en beauté, inutile d’aller bien loin : enfile tes mitaines les plus stylées, attrape tes ami.e.s et direction le Quai Jacques-Cartier pour un party digne du Nouvel An!
Grand Minuit
Prix : Gratuit, expérience VIP payante
Quand : La nuit du 31 décembre 2025
Adresse : Quai Jacques-Cartier - Rue de la Commune E., Montréal, QC
