Le marché de Noël le plus féérique de Québec ouvre ce mois-ci et te fait voyager en Europe
Les activités des Fêtes commencent ENFIN!
Si tu veux vivre la magie des Fêtes sans prendre l’avion pour l’Europe, le Vieux-Québec t’attend avec l’un des événements les plus féériques de la saison! Le Marché de Noël allemand de Québec revient en grand cette année et transformera les rues historiques de la ville en un décor tout droit sorti d’un conte de Noël. Entre les kiosques illuminés, les odeurs de bretzels et de vin chaud et la musique festive qui résonne dans l’air, tu auras vraiment l’impression de te retrouver dans un village bavarois enneigé.
Plus qu’un simple marché, c’est une expérience complète où petits et grands peuvent s’émerveiller. En te promenant d’un site à l’autre, tu découvriras une foule d’activités gratuites qui ajoutent à la magie de l’endroit. Le défilé des marionnettes géantes de Saint-Nicolas et du Krampus animera les rues avec ses musicien.ne.s et ses personnages impressionnants, tandis que des spectacles et des animations feront vibrer les différents espaces tout au long de la saison.
Côté ambiance musicale, plusieurs prestations gratuites sont au programme, dont des chorales, des ensembles de musique traditionnelle et même le retour du groupe allemand Krampus Fantastischer Wunderfunk pour une touche festive venue tout droit d’Europe.
Le coup d’envoi officiel sera donné le 20 novembre au WinterBar avec la cérémonie d’ouverture et une performance « Noël Rock n Roll » qui promet de mettre tout le monde dans l’esprit des Fêtes.
Pour les familles, le Kinderchalet Ravensburger proposera une soirée de jeux de société animée par La Revanche, où tu pourras t’amuser gratuitement avec les classiques de Ravensburger et BRIO.
Et si tu veux vivre quelque chose de différent, ne manque pas les concerts de cors des Alpes, dont un qui marie musique traditionnelle et sons électroniques, une expérience surprenante et totalement unique en ville.
Bien sûr, impossible de parler du Marché de Noël allemand sans évoquer les plaisirs gourmands. Sur les cinq sites du marché, tu pourras goûter aux spécialités allemandes et alsaciennes, comme les bretzels, le stollen et le fameux vin chaud, tout en découvrant des produits d’ici : chocolats, miels, fromages, confitures et autres douceurs du terroir québécois.
C’est aussi l’endroit parfait pour dénicher des cadeaux faits à la main et encourager des artisan.e.s d'ici et d'ailleurs.
Les enfants, eux, seront transportés dans un univers magique avec des spectacles de marionnettes, des ateliers de bricolage et la rencontre tant attendue avec le vrai père Noël dans son château de la place d’Armes.
Le Marché de Noël allemand, c’est plus de 90 exposants venus du Québec, d’Allemagne et d’Europe, réunis pour offrir une expérience inoubliable où traditions, découvertes et ambiance festive se côtoient. Du 20 novembre au 23 décembre 2025, le Vieux-Québec se transformera en un véritable village de Noël où la féérie prend vie à chaque détour de rue.
Le Marché de Noël allemand de Québec
Prix : Entrée gratuite
Quand : Du 20 novembre au 23 décembre 2025
Adresse : La place D'Youville, la Place de l'Hôtel-de-Ville, les Jardins de l'Hôtel-de-Ville, la rue Sainte-Anne et la place d'Armes, Québec, QC
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
