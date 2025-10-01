Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

Marie Plourde. Droite : Sylvain Larocque.

Plusieurs personnalités connues du public québécois se présentent aux élections municipales 2025.

Projet Montréal, @sylvainlarocquehumoriste | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Rappeur, comédienne, animatrice, animateur, humoriste : plusieurs personnalités publiques ont choisi de se présenter ou se représenter aux élections municipales 2025, que ce soit à Montréal, Longueuil ou Québec. Certain.e.s visent la mairie, d’autres un poste de conseiller ou conseillère.

À lire également : Élections municipales 2025 au Québec : Voici les dates à retenir et quoi savoir

Comme tous les quatre ans, les Québécois et Québécoises des quelque 1 100 municipalités de la province seront appelé.e.s aux urnes pour élire leur futur maire ou mairesse.

Il n’est pas rare que des « vedettes » du showbiz québécois fassent le saut en politique municipale, un virage de carrière qui mène parfois à de beaux succès ou à des échecs.

Pour l’occasion, voici sept personnalités que tu as sans doute aperçues dans ton petit écran au fil des dernières années.

Benoit Bourdeau

Ville

  • Québec

Parti politique

  • Respect Citoyens

Si son nom de citoyen ne te dit rien, son nom de rappeer aura peut-être l’effet contraire : D-Natural, c’est son nom « et tu vas t’en rappeler ».

Pour ceux et celles qui ont un vague souvenir de l’artiste, on a pu le voir et revoir grâce à son vidéoclip qui a refait surface lors de l’émission Drôle de VJ à Musique Plus, alors animée par l’humoriste Louis-José Houde.

Pour les plus jeunes, ce programme mettait de l’avant des vidéos d’artiste, dont D-Natural.

En 2025. 30 ans après la sortie de son clip D-Natural est mon nom, Benoit Bourdeau a annoncé qu’il se présentait aux élections municipales de la ville de Québec avec le parti Respect Citoyens dans le district de Robert-Giffard.

Lorraine Pintal

Ville

  • Montréal

Parti politique

  • Ensemble Montréal

L’ancienne directrice du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) fait le saut en politique municipale aux côtés de l’ex-ministre fédérale Soraya Martinez Ferrada et de l’équipe d’Ensemble Montréal. Elle convoite le poste de conseillère du district du Vieux-Rosemont.

La cheffe du parti en a fait l’annonce le 15 septembre dernier lors d’un point de presse pour présenter la comédienne, autrice, metteuse en scène et réalisatrice de formation.

Ce n’est toutefois pas la première incursion de Mme Pintal en politique. En 2014, elle s’était présentée sous la bannière du Parti québécois dans la circonscription de Verdun, mais avait été battue.

Sylvain Larocque

Ville

  • Longueuil

Parti politique

  • Coalition Longueuil

L’humoriste, auteur et actuel conseiller municipal du district de Saint-Charles à Longueuil se représente pour un second mandat, cette fois-ci pour le nouveau secteur Longueuil-Montréal-Sud, et ce, toujours aux côtés de la mairesse sortante Catherine Fournier et de son parti Coalition Longueuil.

Le finissant de l’École nationale de l’humour a également gradué, en 1993, de HEC Montréal en administration des affaires.

Patrick Langlois

Ville

  • Brossard

Parti politique

  • Brossard Ensemble

Si tu as connu les dernières années de Musique Plus, tu as assurément connu Patrick « Pat » Langlois, qui y était VJ de 2008 à 2012.

Il a été élu une première fois en 2021 comme conseiller municipal du district 4 de Brossard, aux côtés de l’actuelle mairesse Doreen Assaad, tout en poursuivant sa carrière d’animateur radio à l’antenne de l’ancienne station WKND 99,5, sur la Rive-Sud de Montréal.

Il se représente en 2025, cette fois-ci pour le district 9 de Brossard, aussi connu comme le secteur O.

Thierry Daraize

Ville

  • Montréal

Parti politique

  • Ensemble Montréal

L’ancien chef cuisinier de renom et aujourd’hui consultant en restauration tentera d’accrocher son tablier et de briguer la mairie de l’Arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, avec l’équipe d’Ensemble Montréal et sa cheffe, Soraya Martinez Ferrada.

Par le passé, le Français d’origine a notamment été chroniqueur culinaire au Journal de Montréal pendant plus de 20 ans.

Marie Plourde

Ville

  • Montréal

Parti politique

  • Projet Montréal

L’ancienne animatrice de MusiquePlus et chroniqueuse culturelle se lance pour un quatrième mandat comme conseillère municipale du Mile-End, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Élue pour la première fois en 2013, elle propose sa candidature aux côtés de Cathy Wong, ex-conseillère de Ville-Marie, qui vise maintenant la mairie du Plateau, alors que l’actuel maire, Luc Rabouin, brigue la mairie de la ville-centre.

Christopher Hall

Ville

  • Montréal

Parti politique

  • Transition Montréal

L’humoriste, chroniqueur et clarinettiste professionnel, qui s’est largement fait connaître dans le paysage médiatique et culturel québécois des années 1990 et 2000, se porte candidat au poste de conseiller d’arrondissement dans le district de Saint-Paul–Émard–Saint-Henri-Ouest.

À noter que le texte sera mis à jour au fur et à mesure que de vedettes se présenteront d’ici la fin des mises en candidatures.

From Your Site Articles
élections municipales 2025élections montréal 2025ensemble montréalprojet montréal
QuébecCanadaNouvellesNouvelles

Explore cette liste   👀

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Voici qui de ces ​9 personnalités québécoises ont été élues aux élections fédérales 2025​

La Chambre des communes est passée à deux doigts d'avoir un bon « casting ».

Élections municipales 2025 : Montréal compte 3 principaux candidats à la mairie et les voici

Si ça peut t'aider à te faire une idée!

7 choses à savoir si tu n'as pas regardé la soirée électorale 2025

Il s'en est passé des choses, hier soir, et ce n'est pas fini! 😬

Le dur passage de Kevin Parent à TLMEP ne laisse personne indifférent

« J’ai-tu fait des niaiseries et des affaires déplacées? Oui. »

Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre

Un brin plus d'argent dans tes poches, on ne dit pas non! 💰

Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive cette semaine - Voici combien tu pourrais recevoir

Une centaine de dollars qui arrive cette semaine dans ton compte = OUI! 🤑

Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

Tu peux décrocher cet emploi qui paye jusqu’à 79 511 $/an avec un sec.5 seulement

Allô l'emploi payant! 💸

On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

Tu peux encore réclamer ton 100 $ (sans preuve d'achat) pour avoir payé ton pain trop cher

C’est TON argent. Réclame-le! 💰

Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

Voici les gagnants de 1 000 000 $ et plus de Loto-Québec en septembre 2025 (PHOTOS)

Reconnais-tu quelqu’un dans la liste? 👀

Le Canada est classé #1 des pays de rêve où tout le monde veut emménager - Voici pourquoi

Un autre palmarès où on bat les États-Unis! 😏🇨🇦