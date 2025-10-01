Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec
Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».
Rappeur, comédienne, animatrice, animateur, humoriste : plusieurs personnalités publiques ont choisi de se présenter ou se représenter aux élections municipales 2025, que ce soit à Montréal, Longueuil ou Québec. Certain.e.s visent la mairie, d’autres un poste de conseiller ou conseillère.
À lire également : Élections municipales 2025 au Québec : Voici les dates à retenir et quoi savoir
Comme tous les quatre ans, les Québécois et Québécoises des quelque 1 100 municipalités de la province seront appelé.e.s aux urnes pour élire leur futur maire ou mairesse.
Il n’est pas rare que des « vedettes » du showbiz québécois fassent le saut en politique municipale, un virage de carrière qui mène parfois à de beaux succès ou à des échecs.
Pour l’occasion, voici sept personnalités que tu as sans doute aperçues dans ton petit écran au fil des dernières années.
Benoit Bourdeau
Ville
- Qu
ébec
Parti politique
- Respect Citoyens
Si son nom de citoyen ne te dit rien, son nom de rappeer aura peut-être l’effet contraire : D-Natural, c’est son nom « et tu vas t’en rappeler ».
Pour ceux et celles qui ont un vague souvenir de l’artiste, on a pu le voir et revoir grâce à son vidéoclip qui a refait surface lors de l’émission Drôle de VJ à Musique Plus, alors animée par l’humoriste Louis-José Houde.
Pour les plus jeunes, ce programme mettait de l’avant des vidéos d’artiste, dont D-Natural.
En 2025. 30 ans après la sortie de son clip D-Natural est mon nom, Benoit Bourdeau a annoncé qu’il se présentait aux élections municipales de la ville de Québec avec le parti Respect Citoyens dans le district de Robert-Giffard.
Lorraine Pintal
Ville
- Montréal
Parti politique
- Ensemble Montréal
L’ancienne directrice du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) fait le saut en politique municipale aux côtés de l’ex-ministre fédérale Soraya Martinez Ferrada et de l’équipe d’Ensemble Montréal. Elle convoite le poste de conseillère du district du Vieux-Rosemont.
La cheffe du parti en a fait l’annonce le 15 septembre dernier lors d’un point de presse pour présenter la comédienne, autrice, metteuse en scène et réalisatrice de formation.
Ce n’est toutefois pas la première incursion de Mme Pintal en politique. En 2014, elle s’était présentée sous la bannière du Parti québécois dans la circonscription de Verdun, mais avait été battue.
Sylvain Larocque
Ville
- Longueuil
Parti politique
- Coalition Longueuil
L’humoriste, auteur et actuel conseiller municipal du district de Saint-Charles à Longueuil se représente pour un second mandat, cette fois-ci pour le nouveau secteur Longueuil-Montréal-Sud, et ce, toujours aux côtés de la mairesse sortante Catherine Fournier et de son parti Coalition Longueuil.
Le finissant de l’École nationale de l’humour a également gradué, en 1993, de HEC Montréal en administration des affaires.
Patrick Langlois
Ville
- Brossard
Parti politique
- Brossard Ensemble
Si tu as connu les dernières années de Musique Plus, tu as assurément connu Patrick « Pat » Langlois, qui y était VJ de 2008 à 2012.
Il a été élu une première fois en 2021 comme conseiller municipal du district 4 de Brossard, aux côtés de l’actuelle mairesse Doreen Assaad, tout en poursuivant sa carrière d’animateur radio à l’antenne de l’ancienne station WKND 99,5, sur la Rive-Sud de Montréal.
Il se représente en 2025, cette fois-ci pour le district 9 de Brossard, aussi connu comme le secteur O.
Thierry Daraize
Ville
- Montréal
Parti politique
- Ensemble Montréal
L’ancien chef cuisinier de renom et aujourd’hui consultant en restauration tentera d’accrocher son tablier et de briguer la mairie de l’Arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, avec l’équipe d’Ensemble Montréal et sa cheffe, Soraya Martinez Ferrada.
Par le passé, le Français d’origine a notamment été chroniqueur culinaire au Journal de Montréal pendant plus de 20 ans.
Marie Plourde
Ville
- Montréal
Parti politique
- Projet Montréal
L’ancienne animatrice de MusiquePlus et chroniqueuse culturelle se lance pour un quatrième mandat comme conseillère municipale du Mile-End, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
Élue pour la première fois en 2013, elle propose sa candidature aux côtés de Cathy Wong, ex-conseillère de Ville-Marie, qui vise maintenant la mairie du Plateau, alors que l’actuel maire, Luc Rabouin, brigue la mairie de la ville-centre.
Christopher Hall
Ville
- Montréal
Parti politique
- Transition Montréal
L’humoriste, chroniqueur et clarinettiste professionnel, qui s’est largement fait connaître dans le paysage médiatique et culturel québécois des années 1990 et 2000, se porte candidat au poste de conseiller d’arrondissement dans le district de Saint-Paul–Émard–Saint-Henri-Ouest.
À noter que le texte sera mis à jour au fur et à mesure que de vedettes se présenteront d’ici la fin des mises en candidatures.
- Élections municipales 2025 : Voici le salaire de 8 maires et mairesses du Grand Montréal ›
- Élections municipales 2025 : Montréal compte 3 principaux candidats à la mairie et les voici ›
- Élections municipales 2025 au Québec : Voici les dates à retenir et quoi savoir ›
- Remaniement ministériel à Québec : Voici le nouveau gouvernement de la CAQ ›
- On a comparé la popularité des PM du Canada et François Legault est dans le champ ›
- Un candidat « plate, plate, plate » va affronter Stéphane Boyer pour être maire de Laval ›
- Élections municipales 2025 : La majorité des Montréalais ne sait pas pour qui voter ›
- La mairesse de Montréal Valérie Plante ne se représentera pas en 2025 et voici pourquoi ›
- La mairesse de Longueuil Catherine Fournier annonce être enceinte d'une drôle de manière - Narcity ›
- Élections municipales 2025 : Voici le salaire de 8 maires et mairesses du Grand Montréal ›