Élections municipales 2025 : Voici les résultats dans le Grand Montréal et à Québec
Plusieurs villes ont opté pour la continuité.
Les élections municipales de 2025 sont maintenant chose du passé, alors que les Québécois et Québécoises ont été appelé.e.s aux urnes pour élire leurs maires et mairesses, ainsi que leurs conseillers et conseillères, ce dimanche 2 novembre. Qui a été élu.e dans le Grand Montréal et dans la région de Québec? On vous les présente.
À Montréal, les Montréalais et Montréalaises ont décidé de tourner la page sur les huit années de Projet Montréal, l’ancien parti de la mairesse sortante Valérie Plante. Son nouveau chef, Luc Rabouin, a été défait par l’ex-ministre du Tourisme fédéral et cheffe d’Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada.
Cette dernière est devenue la première mairesse montréalaise issue de l’immigration, elle qui est d’origine chilienne. Elle a remporté la mairie avec 43,2 % des votes, contre 35,1 % pour M. Rabouin.
« Ce soir, c’est vous qui avez gagné. Ce soir, Montréal a choisi le courage et l’ambition », a lancé Soraya Martinez Ferrada devant une foule en liesse dimanche. « Ce soir, Montréal a envoyé un message clair : il faut du changement, un changement fondé sur l’écoute, sur l’action, le vivre-ensemble et l’unité. »
Dans les deux 450, les électeurs et électrices ont opté pour la continuité en ramenant au pouvoir le maire Stéphane Boyer à Laval et la mairesse Catherine Fournier à Longueuil.
L’attente a été de très courte durée pour les Longueuillois et Longueuilloises, puisque la mairesse sortante a été déclarée vainqueuse de cette élection municipale très tôt en début de soirée.
Si Fournier parlait d’une vague en 2021, voilà qu’un « tsunami » a fait naviguer son parti vers un deuxième mandat solide : 88,8 % de la population a choisi Coalition Longueuil - Équipe Catherine Fournier, contre 11,2 % pour Sacha Parisella d’Agora Longueuil.
Du côté de l’Île Jésus, Stéphane Boyer a remporté le scrutin avec 58,8 % des votes des Lavalois et Lavaloises.
Si on se transporte vers le 418, c’est le maire sortant Bruno Marchand qui a remporté un second mandat avec un peu moins de 50 % des suffrages. Ses adversaires, Stéphane Lachance et Sam Hamad, suivent loin derrière avec respectivement 23 % et 14 %.
Dans la quasi-totalité des cas, les partis élus ont remporté la majorité des sièges de leur conseil municipal respectif.