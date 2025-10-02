8 Starbucks ferment au Québec - Voici lesquels et pourquoi
Plus de 100 personnes ont perdu leur emploi.
La multinationale Starbucks a mis la clé sous la porte d'une centaine de succursales en Amérique du Nord, dans le cadre d'un nouveau plan de restructuration, visant à remettre la clientèle au centre de son expérience. Huit de ces cafés sont au Québec, notamment à Montréal, et plus d'une centaine de personnes ont perdu leur emploi. On fait le point.
Dans une lettre publiée sur le site Web de la multinationale ce jeudi 25 septembre, son grand patron, Brian Niccol, a souligné n'avoir eu d'autre choix que de fermer plus de 430 cafés Starbucks aux États-Unis et au Canada.
« Chaque année, nous ouvrons et fermons des cafés pour diverses raisons, allant de la performance financière à l'expiration des baux, écrit-il. Il s'agit d'une mesure plus importante qui, nous le savons, aura un impact sur nos partenaires et nos clients. Nos cafés sont des centres névralgiques pour la communauté, et fermer un café est difficile. »
Selon les données de septembre du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, voici les succursales Starbucks de la province qui ont fermé leurs portes à la fin du mois dernier :
Sherbrooke
- 440, boul. Bourque
- 16 mises à pied
- 4800, boul. Industriel
- 15 mises à pied
Montréal
- 102-2855, boul. des Sources (Dorval)
- 10 mises à pied
- 14 140, boul. Pierrefonds (Pierrefonds)
- 18 mises à pied
- 3 601, boul. Saint-Laurent
- 11 mises à pied
- 3 918, boul. Saint-Charles (Pierrefonds)
- 11 mises à pied
Thetford Mines
- 112, boul. Frontenac Ouest
- 15 mises à pied
Ste-Agathe-des-Monts
- 670, rue Principale Est
18 mises à pied
Au total, 103 employé.e.s de Starbucks au Québec ont perdu leur job dans le cadre de ces fermetures.
La vague de fermetures sera compensée dès l'an prochain par de nouvelles ouvertures et par la rénovation de plus de 1 000 cafés pour les rendre plus « chaleureux et accueillants », indique l'entreprise.
Starbucks a confirmé avoir proposé des transferts vers des succursales voisines aux employé.e.s touché.e.s par les mises à pied. À défaut, la compagnie offre des indemnités de départ.
En parallèle, le géant américain taille aussi dans ses effectifs hors commerces de détail. Environ 900 postes administratifs disparaissent et plusieurs chaises vides ne seront jamais comblées, précise Niccol. Ce chiffre s’ajoute aux 1 000 postes similaires abolis en février dernier.
La direction affirme vouloir réinvestir directement dans les cafés : plus d’heures pour les baristas, davantage de personnel en boutique pendant les rushs, des rénovations pour améliorer l’expérience client et des innovations destinées à moderniser la marque.
Une réduction de 20 % du menu
En plus des fermetures annoncées, Starbucks a confirmé, en février dernier, qu’environ 20 % de son menu canadien serait retiré d’ici la fin de l’année. Plusieurs boissons populaires, dont certains Frappuccinos, le chocolat chaud au chocolat blanc et le latté Déjeuner anglais, sont visées par cette réduction.
Cette décision, qui touche toutes les succursales à l’échelle mondiale, aurait été prise « afin de laisser place à l’innovation », selon un communiqué de la chaîne.
La liste complète des produits et ingrédients concernés n’a pas été rendue publique. Il est donc possible que certaines de tes boissons préférées disparaissent du jour au lendemain ou soient modifiées sans avertissement.
