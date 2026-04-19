13 aliments pour lesquels Costco bat clairement les prix des épiceries du Québec
Payer moins cher pour les mêmes produits? C'est oui!
Les virées chez Costco riment souvent avec grosses factures, mais quand on regarde le ratio quantité-prix, le calcul peut vite devenir intéressant. Pour voir si les économies valent vraiment le détour, on a comparé le prix de plusieurs aliments vendus chez Costco à ceux des épiceries populaires du Québec. Oui, le total à la caisse peut faire sourciller, mais les formats plus généreux font souvent la différence quand on pense au coût à long terme.
À lire aussi : Costco vs Maxi: On a comparé les prix des fruits et légumes pour te dire où économiser
Avec quelques bonnes habitudes (comme portionner les aliments et congeler ce qui est périssable), ces achats en gros permettent d’espacer les visites à l’épicerie et, au final, de dépenser moins souvent. Une stratégie qui peut faire toute la différence pour ton budget… même si la facture initiale est plus salée.
Céréales Croque Nature - Quaker
La boîte de céréales Croque Nature est à bon prix au Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Les céréales Quaker Croque Nature font partie des classiques des déjeuners économiques, surtout quand on peut se procurer des formats familiaux.
La boîte de 454 g (le format régulier) se vend 5 $ chez Maxi (1,05 $ par 100 g) et 3,99 $ chez Super C (0,84 $ par 100 g grâce à un rabais disponible actuellement). IGA offre un format un peu plus gros, soit de 1,4 kg au prix de 11,49 $ ( soit 0,82 $ par 100 g.
Au Costco, le format plus imposant de 1,8 kg est offert à 11,99 $ sur une base régulière. Au moment d'écrire ces lignes, un rabais de 2,50 $ baisse le prix de la boîte à 9,49 $, ce qui revient à 0,53 $ par 100 g. Une option particulièrement intéressante si ces céréales font partie de tes déjeuners réguliers.
Beurre d'arachide crémeux - Kraft
Le pot de 2 kg de beurre d'arachide crémeux Kraft est à prix avantageux au Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Le beurre d’arachide crémeux de Kraft est un autre incontournable du garde-manger et son prix peut varier d’un détaillant à l’autre.
Au moment d'écrire ces lignes, on le retrouve à 11,50 $ chez Maxi, à 11,99 $ chez Metro et Super C et à 16,29 $ chez IGA. Du côté de Costco, il est offert pour 10,94 $, ce qui en fait l’option la plus avantageuse. Si ce produit revient souvent dans ton panier, pense à te le procurer chez Costco.
Confiture de fraises - Bonne Maman
Le pot de confiture de fraises Bonne Maman est à meilleur prix chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Pour accompagner ton beurre d'arachide sur tes toasts, de la confiture de fraises, c'est toujours une bonne idée.
Chez Costco, le généreux format de 750 ml est offert à 11,99 $, soit 1,60 $ pour 100 ml. Dans les épiceries, on peut trouver un format plus petit, soit de 250 ml. On le retrouve à 6,50 $ (en rabais à 5 $ jusqu'au 22 avril), donc à 2 $ pour 100 ml chez Maxi, 7,49 $ (en rabais à 5,99 $, soit 2,40 $ pour 100 ml jusqu'au 6 mai) chez Super C, 8,49 $ (soit 3,40 $ pour 100 ml) chez Metro et 11,99 $ (soit 2,20 $ pour 100 ml) chez IGA. Costco offre donc un prix très avantageux et son grand format est idéal si tu as plusieurs bouches à nourrir.
Lait d'amande original non sucré - Almond Breeze
Costco offre le lait d'amande à meilleur prix.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Que tu l'utilises pour faire des smoothies ou pour adoucir le goût de ton café, le lait d'amande régulier est offert à prix compétitif chez Costco.
Par contre, le paquet comprend six boîtes et, comme ce genre de produit ne contient pas d'agent de conservation, tu devras le consommer assez rapidement une fois ouvert. À 12,99 $ pour six boîtes, ça te revient à 2,17 $ l'unité.
Si tu souhaites te procurer le même produit en épicerie, il te faudra débourser 3,29 $ chez Maxi. L'équivalent dans une autre marque se vend 3,89 $ chez Metro (marque Silk) et 4,19 $ chez IGA (marque Silk).
Boissons au gingembre et curcuma - Dose
Les Boissons au gingembre et curcuma Dose sont vendus à bon prix chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Si les fameux ginger shots font partie de ta routine et que tu te les procures régulièrement en paquet de quatre à l'épicerie, sache que Costco offre un paquet de douze bouteilles à un prix compétitif.
En effet, Costco demande un prix équivalent à 2,25 $ la bouteille alors qu'en épicerie, on parle de 3,50 $ la bouteille chez Metro, et 3,25 $ chez IGA et Super C.
Biscuits saupoudrés de sel - Premium Plus
Format économique de biscuits saupoudrés de sel Premium Plus en vente chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Que ce soit pour ajouter à tes soupes ou pour grignoter en tant que collation avec un peu de fromage, les biscuits soda font partie des essentiels du garde-manger.
Au Costco, l'impressionnante boîte de douze paquets de 112 g est offerte à 9,49 $, soit 0,79 $ par paquet. En épicerie, tu peux trouver des boîtes de 900 g à 8,50 $ chez Maxi et Super C (soit 1,06 $ par paquet), 8,99 $ chez IGA (1,12 $ par paquet) et 9,49 $ chez Metro (1,19 $ par paquet). C'est donc encore une fois Costco qui l'emporte sur ce produit.
Croustilles au cheddar de campagne - Sun Chips
Costco vend un sac de croustilles au cheddar de campagne Sunchips à bon prix.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Les formats familiaux de croustilles sont pratiques si tu comptes recevoir, nourrir une grande famille ou simplement pour pouvoir te régaler devant un film.
Au Costco, le sac de Sun Chips de 645 g se vend 7,99 $, soit 1,24 $ par 100 g. Au Maxi, un sac de 205 g se vend 5,50 $, soit 2,68 $ par 100 g. Metro vend le même sac à 5,29 $, soit 2,58 $ par 100 g et IGA le vend 4,99 $, soit 2,43 $ par 100 g.
Craquelins au cheddar - Goldfish
Les craquelins au cheddar Goldfish sont vendus à meilleur prix chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Ultra pratiques à avoir sous la main pour les lunchs et les collations on the go, les sacs de Goldfish sont offerts à bon prix chez Costco.
La boîte de 1,64 kg est vendue 13,99 $, soit 0,85 $ par 100 g. En épicerie, tu peux trouver le sac de 200 g à prix un peu moins compétitif : 2,50 $ chez Maxi, soit 1,25 $ par 100 g, 2,99 $ chez IGA et Super C, soit 1,50 $ par 100 g et 3,99 $ chez Metro, soit 2 $ par 100 g.
Macaroni au fromage Kraft Dinner
Les boîtes de macaroni au fromage Kraft Dinner sont meilleur marché chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Fans de Kraft Dinner : Costco offre un gros format à un prix franchement intéressant. Le paquet de 24 boîtes est offert à 17,99 $, soit 0,75 $ par unité. En épicerie, les boîtes sont vendues 1,69 $ chez Maxi, 1,59 $ chez Super C et 2,29 $ chez Metro. Comme c'est un item qui se conserve relativement longtemps et facilement, tu seras gagnant.e. en achetant ton macaroni au fromage chez Costco.
Laitue Boston Gen V
Le bac de laitue boston Gen V est meilleur marché chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Avoir de la laitue prélavée sous la main, c’est pratique pour les repas de semaine quand on manque de temps.
Le bac de deux têtes de laitue Boston se vend autour de 4 $ dans la plupart des épiceries ; 3,99 $ chez Maxi , 4,99 $ chez IGA, 1,25 $ (2,99 $ au prix régulier) chez Metro et 3,99 $ chez Super C. Chez Costco, le contenant de trois têtes est offert à 2,99 $ présentement, ce qui en fait de loin l’option la plus avantageuse. Une économie appréciable pour un aliment que l’on consomme souvent.
Concombres anglais Toundra
Costco offre des concombres anglais à meilleur prix.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Idéaux à avoir sous la main pour concocter des salades ou pour déguster avec de la trempette, les concombres anglais font partie des essentiels à restocker dans son frigo à chaque semaine.
Chez Costco, le paquet de trois concombres est vendu à 3,99 $, soit 1,33 $ le concombre. En épicerie, le prix est un peu plus élevé, soit 1,44 $ chez Maxi (1,88 $ l'unité au prix régulier), 2,49 $ chez IGA et 2,99 $ chez Metro.
Gaufres belges Bel Gaufre
Tu peux trouver des gaufres belges à bon prix chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Parfaites pour ajouter une petite touche gourmande à tes matins, les gaufres belges sont offertes en format économique chez Costco. Le paquet de 12 gaufres (840 g) se vend 8,99 $, ce qui te permet d’en garder au congélateur ou d’en servir facilement lors d’un brunch à la maison.
En épicerie, tu peux trouver des produits similaires à un prix un peu moins compétitif, soit 6,99 $ chez Metro pour 400 g, 5,99 $ chez IGA pour le même format, et 7 $ chez Maxi pour un paquet de 420 g.
Café Verona torréfaction foncée Starbucks
Costco offre du café Starbucks à meilleur prix.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Les dosettes de café K-Cups sont pratiques pour les matins pressés et chez Costco, tu peux te procurer un paquet de 54 capsules de café Verona de Starbucks pour 48,99 $, soit 0,91 $ la capsule.
En épicerie, tu peux trouver le même produit pour 15,99 $ pour dix dosettes chez IGA (soit 1,60 $ chacune) et 30,99 $ la boîte de 24 dosettes chez Metro (soit 1,29 $ l'unité).
Au final, Costco peut réellement valoir le détour pour la plupart des aliments, surtout quand on étale le prix sur le long terme plutôt que le total affiché à la caisse. Les formats plus généreux font souvent la différence, à condition d’être prêt.e.s à bien planifier ses menus afin d'éviter le gaspillage.
Il arrive toutefois que les épiceries traditionnelles proposent d’excellents rabais capables de rivaliser avec Costco sur certains produits, il faut donc garder l'oeil ouvert.
Si tu as l’espace pour stocker, le réflexe de congeler et l’habitude de portionner tes aliments, ces achats peuvent te permettre d’espacer les visites à l’épicerie tout en faisant des économies concrètes. Comme quoi, derrière une facture impressionnante se cachent parfois de très bonnes aubaines.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.