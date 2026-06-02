Action collective du pain au Québec : Le versement est en route et voici  combien tu auras

Oui, tu vas ENFIN ravoir ton argent! 💰

De pain au Provigo. En mortaise : un billet de 20 dollars.

Les virements et les chèques en lien avec l'action collective pour du pain payé trop cher sont en route, au Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Des années après avoir payé leur pain plus cher qu'elles n'auraient dû, les personnes du Québec inscrites à l'action collective contre le cartel du pain commencent enfin à recevoir leur indemnisation. Les premiers virements électroniques et chèques sont maintenant en cours d'envoi et arrivent progressivement dans les comptes bancaires et les boîtes aux lettres des bénéficiaires.

À lire également : Cartes de crédit prépayées : Une action collective est approuvée et tu peux réclamer ton dû

Pour vous remettre en contexte, rappelons qu’en 2017, Loblaw a reconnu avoir participé au « cartel du pain », un stratagème de fixation des prix qui aurait artificiellement gonflé le coût du pain emballé pendant plusieurs années.

Selon les allégations au cœur des recours judiciaires, cette pratique aurait permis aux entreprises impliquées de générer des profits de plusieurs milliards de dollars aux dépens des consommateurs et consommatrices.

Au total, 1 337 529 personnes au Québec ont été approuvées pour recevoir leur dû, a confirmé à Narcity Québec Me Joey Joey Zukran, avocat responsable du dossier.

Recevras-tu un chèque ou un virement Interac?

Au moment de s'inscrire au recours, dont la date limite était fixée au 12 décembre 2025, les personnes pouvaient choisir leur mode de paiement, soit un virement Interac ou un chèque envoyé par la poste.

Ceux et celles qui ont opté pour le virement bancaire recevront deux courriels distincts : un premier de la part de l'administrateur des règlements, Concilia Inc., et un second directement d'Interac pour finaliser le dépôt.

« Nous encourageons les membres qui ont choisi un virement Interac à s’inscrire au dépôt automatique. Le cas échéant, les membres recevront également un courriel de Services Concilia inc. contenant le mot de passe nécessaire pour déposer leur virement au moyen de la plateforme sécurisée d’Interac », indique Me Zukran.

À noter que les personnes ayant choisi de recevoir leur indemnisation par chèque verront un montant de 2 $ retranché de leur paiement afin de couvrir les frais liés à l'émission et à l'envoi du chèque.

Combien vas-tu recevoir?

Le montant versé à chaque personne varie selon sa situation. Loblaw avait mis sur pied un programme de carte-cadeau de 25 $ en 2018 et 2019 :

  • Les personnes qui avaient réclamé cette carte-cadeau à l'époque recevront dans les prochains jours 17,50 $.
  • Ceux et celles qui ne l'avaient pas réclamée toucheront environ 42,50 $

D'ailleurs, le site Web de l'action collective précise clairement qu'aucune mise à jour n'est transmise par message texte. Toutes les communications officielles sont plutôt envoyées par courriel.

Un dédommagement insuffisant?

Le spécialiste de l'industrie agroalimentaire Sylvain Charlebois a lui-même reçu un paiement de 49,11 $ dans le cadre de ce règlement, dans les dernières semaines. Un montant qu'il a partagé publiquement sur ses réseaux sociaux, non sans critique.

Selon ses calculs, le scandale de fixation des prix du pain, qui a duré 14 ans et aurait coûté plus de 5 milliards de dollars aux Canadien.ne.s, dit-il, justifiait un dédommagement dix fois plus élevé.

Il estime que chaque consommateur et consommatrice aurait dû recevoir environ 500 $ pour être équitablement compensé.e des sommes payées en trop.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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